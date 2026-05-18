La colaboración permitirá que usuarios de Virgin Mobile reciban saldo para utilizar en servicios de Uber al contratar determinados paquetes. El beneficio se entregará mediante un enlace enviado por SMS, que deberá activarse dentro de la vigencia del plan contratado.

Las compañías buscan convertirse en plataformas de servicios digitales y no únicamente en proveedores de conectividad. En un entorno donde el prepago domina gran parte de las líneas móviles en México, integrar beneficios ligados a movilidad, transporte y delivery puede convertirse en un diferenciador para atraer usuarios jóvenes.

Los nuevos paquetes mantendrán las características habituales de datos móviles, llamadas y redes sociales, pero sumarán crédito para usar dentro de la aplicación de Uber. Entre las opciones anunciadas se encuentran planes de 175, 230 y 290 pesos, que incluyen entre 50 y 80 pesos de saldo para la plataforma.

El movimiento también muestra cómo las tecnológicas y las firmas de telecomunicaciones buscan generar ecosistemas de consumo alrededor de sus servicios. En mercados como Estados Unidos y Europa, algunas operadoras ya han incorporado plataformas de streaming, videojuegos o transporte como parte de sus paquetes. En México, este tipo de integraciones aún es limitado, especialmente dentro del segmento prepago.

La alianza también responde a cambios en los hábitos digitales del consumidor. Aplicaciones de movilidad y entrega de comida se han vuelto parte del gasto cotidiano de millones de usuarios, especialmente en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Para las empresas, sumar estos servicios dentro de una recarga puede aumentar la permanencia del cliente y generar una percepción de mayor valor sin modificar significativamente el precio base.