Robo vehicular cae 15%, pero las flotillas ya no confían solo en el GPS

En México, el negocio de proteger vehículos ya no cabe en una señal de GPS, que por muchos años se mantuvo como la principal opción de protección. Aunque el robo de unidades aseguradas bajó 15% entre febrero de 2025 y enero de 2026, según datos de LoJack, hasta ubicarse en un promedio de 147 vehículos robados al día, el mercado se mueve en otra dirección.

Uno de los principales retos que tienen servicios de monitoreo de flotillas es el bloqueo de sistemas de geolocalización, GPS, además de la rapidez en la que deben lanzar una alerta cuando hay una anomalía, por ello es más visible una carrera por convertir al vehículo en un nodo conectado y vigilado con sistemas más sofisticados.