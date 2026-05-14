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Robo vehicular cae 15%, pero las flotillas ya no confían solo en el GPS

El promedio de automóviles robados en enero de 2026 es de 147, por ello las flotillas usan IA y telemática para proteger sus unidades.
jue 14 mayo 2026 12:30 PM
México roba menos autos asegurados, pero la seguridad vehicular ya enfrenta otro problema: el GPS
Las empresas buscan blindar sus flotillas con IA, GPS y radiofrecuencia. (Blue Planet Studio/Getty Images/iStockphoto)

En México, el negocio de proteger vehículos ya no cabe en una señal de GPS, que por muchos años se mantuvo como la principal opción de protección. Aunque el robo de unidades aseguradas bajó 15% entre febrero de 2025 y enero de 2026, según datos de LoJack, hasta ubicarse en un promedio de 147 vehículos robados al día, el mercado se mueve en otra dirección.

Uno de los principales retos que tienen servicios de monitoreo de flotillas es el bloqueo de sistemas de geolocalización, GPS, además de la rapidez en la que deben lanzar una alerta cuando hay una anomalía, por ello es más visible una carrera por convertir al vehículo en un nodo conectado y vigilado con sistemas más sofisticados.

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Inegi calcula que en 2024 había 61.3 millones de vehículos en circulación en el país, 5.4% más que un año antes. Ese parque vehicular crece, mientras el 75.6% de la población adulta se siente insegura en su entidad federativa, de acuerdo con la ENVIPE. En la misma medición, el robo total o parcial de vehículo representó 9.6% de los delitos ocurridos en 2024.

Maurizio Iperti, CEO de CalAmp y LoJack, sostiene que México tiene una personalidad distinta frente a mercados como Alemania o Estados Unidos, donde el negocio de telemática es fuerte pero menos popular.

“Hay países como México que son similares a otros como Italia, donde la seguridad personal y la seguridad en el uso del vehículo son más relevantes”, indicó Iperti.

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Durante años, la telemática se vendió como una solución para saber la ubicación de una unidad, pero ahora evolucionó a una infraestructura privada de seguridad y productividad, donde se pueden leer alertas, contactar al usuario y activar protocolos. Los datos del vehículo permiten medir hábitos de manejo, consumo de combustible y desviaciones.

“De millones de datos, solo te interesan unos cuantos insights críticos”, afirma Iperti. En flotillas, esta lectura de datos hace más eficiente el uso de sistemas telemáticos, sobre todo porque muchos usan IA para revisar las advertencias.

OnStar, la plataforma de conectividad de General Motors, informó que alcanzó 300,000 vehículos conectados en México, desde su llegada al país en 2013. Además, la compañía reporta más de 55,000 situaciones de emergencia atendidas, más de 6,000 ambulancias enviadas y más de 1,000 accidentes con heridos atendidos de forma remota.

Al cierre de 2025, su tasa de recuperación de vehículos robados equipados con la solución fue de 76%. Su servicio de bloqueo remoto de motor atiende un promedio mensual de 130 solicitudes de clientes, lo que permite actuar cuando existe riesgo de robo de una unidad estacionada.

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Iperti asegura que LoJack usa radiofrecuencia digital porque en países como México el crimen recurre a dispositivos que bloquean señales GPS o GSM, por ello muchas flotillas no se conforman solo con estos sistemas de localización.

“Nuestra tecnología VHF es más robusta y difícil de bloquear, incluso funciona dentro de contenedores”, dijo el ejecutivo.

Pero además de seguridad, en las flotillas estas alertas ayudan a revisar posibles fugas de gatos. Por ejemplo, si un municipio opera 100 vehículos y uno consume el doble de combustible que el promedio, el sistema puede detectar la anomalía y entregar contexto para saber si existe una falla o un mal uso de la unidad.

Las flotillas, entonces, son un mercado natural para estas soluciones, porque cada unidad conectada genera datos sobre su operación. “Nuestra responsabilidad como proveedores tecnológicos es identificar esa información valiosa y presentarla de forma relevante al cliente”, señaló Iperti.

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automotriz, autos, autos eléctricos GPS Inteligencia artificial

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