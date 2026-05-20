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Google quiere convertir 60,000 millones de productos en respuestas de IA

A inicios del 2026, la empresa presentó un nuevo protocolo para desarrollar comercio electrónico agéntico, pero ahora le dice a las empresas cómo vender con IA.
mié 20 mayo 2026 04:00 PM
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Google está probando en Estados Unidos anuncios dentro de Modo IA que utilizan Gemini para interpretar la pregunta del usuario y generar una respuesta patrocinada más contextualizada.
 (Foto: Eréndira Reyes)

Mountain View, California. Si eres un negocio y quieres vender en línea debes estar en los buscadores, principalmente en el de Google, pues es la forma más efectiva de tener visibilidad. Sin embargo, la integración de Inteligencia Artificial generó que muchos comercios no supieran de forma efectiva cómo subirse a esta nueva forma de buscar.

Durante Google Marketing Live 2026, la compañía presentó una nueva generación de herramientas publicitarias y comerciales desarrolladas con Gemini, con las que busca que las empresas configuren campañas dentro de Google Ads, pero que también deleguen más decisiones en modelos capaces de interpretar objetivos de negocio.

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La publicidad tradicional basada en palabras clave empieza a quedarse corta frente a búsquedas más conversacionales, donde el usuario no necesariamente escribe “comprar tenis para correr”, sino que puede preguntar qué tipo de calzado le conviene para entrenar un medio maratón, con cierto presupuesto y bajo determinadas condiciones.

“La vieja disyuntiva entre tomar una decisión inteligente y tomar una decisión rápida ya no se sostiene, porque con Google Search la investigación profunda, reflexiva y personalizada ahora es posible a la velocidad del impulso”, señaló Philip Schindler, chief business officer en Google.

Uno de los anuncios más relevantes en ese sentido son los nuevos formatos para el Buscador y el Modo IA. Google está probando en Estados Unidos anuncios dentro de Modo IA que utilizan Gemini para interpretar la pregunta del usuario y generar una respuesta patrocinada más contextualizada.

En los Conversational Discovery ads, por ejemplo, los modelos toman el contexto de la consulta y presentan un anuncio personalizado de una empresa que puede resolver esa necesidad. Otro formato aparece cuando el Modo IA genera una lista de recomendaciones y permite que un anunciante aparezca como una opción destacada, siempre que sea relevante y de calidad.

Esto obligará a las empresas a pensar sus catálogos, descripciones de producto, promociones y páginas web no solo para humanos, sino también para agentes capaces de interpretar la intención del consumidor y decidir qué marca merece aparecer en una respuesta.

“Recientemente anunciamos Universal Commerce Protocol, o UCP. Es un nuevo estándar de la industria que desarrollamos junto con un increíble grupo de socios fundadores, y recientemente dimos la bienvenida a Amazon, Meta, Microsoft, Salesforce y Stripe para que ayuden a seguir guiando este estándar abierto”, señaló Vidhya Srinivasan, vicepresidenta de advertising y comercio en Google.

Srinivasan sostuvo que la apuesta de Google por el comercio agéntico parte de una infraestructura que la compañía ya tiene desplegada a gran escala y explicó que esta visión “empieza con Shopping Graph, con más de 60,000 millones de productos listados”, una base de datos que Google presenta como una de las más completas del mundo para conectar intención de compra, disponibilidad de productos, anuncios, pagos y experiencias conversacionales.

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Gemini como la plataforma para hacer anuncios

La compañía presentó actualizaciones para Asset Studio, su plataforma creativa impulsada por IA, que ahora permitirá generar anuncios alineados con la identidad de una marca a partir de instrucciones en lenguaje natural. La herramienta podrá incorporar informes de marketing, imágenes de referencia y guías de marca, además de aprender del rendimiento de campañas anteriores y de los objetivos comerciales del anunciante.

Ese mismo giro aparece en Ask Advisor, una nueva herramienta desarrollada con Gemini que funcionará con productos como Google Ads, Google Analytics, Google Marketing Platform y próximamente Merchant Center.

Según Google, su objetivo será ofrecer recomendaciones personalizadas y proactivas para ayudar a los anunciantes a ahorrar tiempo y cumplir objetivos comerciales. La herramienta ya está disponible en beta para cuentas en inglés y sumará nuevas funciones en los próximos meses.

La compañía ya no habla únicamente de automatización publicitaria, sino de “inteligencia de marketing”, esto significa ejecutar tareas con menor intervención humana, y aunque para los anunciantes, esto puede representar eficiencia, también implica una mayor dependencia de la infraestructura de Google para tomar decisiones que antes recaían en agencias o consultores de marketing.

La medición también forma parte de esta estrategia. Google anunció que Meridian, su modelo de marketing mix de código abierto, se integrará directamente en Google Analytics 360. Además, la compañía lanzará Qualified Future Conversions, una función pensada para medir lo que ocurre mucho tiempo después de que una persona ve un anuncio por primera vez.

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Google Inteligencia artificial

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