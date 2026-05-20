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La IA entra al negocio de los seguros de autos en México

La empresa Solera procesa 60% de los siniestros vehiculares del mundo y reduce valuaciones de 10 días a uno con Inteligencia Artificial entrenada.
mié 20 mayo 2026 05:55 AM
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Las aseguradoras ya utilizan inteligencia artificial para automatizar validaciones, agilizar indemnizaciones, detectar fraudes y desarrollar modelos predictivos que anticipan necesidades y personalizan coberturas.
 (iStock)

Para millones de automovilistas mexicanos, un choque menor puede convertirse en un trámite engorroso en el que el ajustador llega tarde, el taller no tiene las piezas y la indemnización tarda semanas. Sin embargo, esa fricción comienza a tener solución tecnológica gracias a los datos acumulados durante décadas que permiten evaluar y anticipar resultados en siniestros de este tipo.

Solera Holding, empresa global especializada en gestión del ciclo de vida del vehículo, es uno de los casos ilustrativos de cómo la inteligencia artificial opera en esta industria. La compañía, presente en más de 120 países, ya procesa más del 60% de todos los siniestros vehiculares del mundo a través de sus plataformas, y en México acaba de presentar Qapter, su sistema de nueva generación que usa IA para valuar daños y administrar reclamaciones en segundos.

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Para operar, Solera acumuló más de 270 millones de siniestros procesados, 4,500 millones de imágenes de vehículos dañados y una base de datos con 8,400 modelos de automóviles en 120,000 versiones distintas. En conjunto, esa información suma 5 petabytes de datos históricos.

La base de datos de Solera se acumuló durante casi seis décadas de operación real. Cada siniestro procesado en los más de 120 países donde opera la empresa sumó un registro, una imagen, una estimación y un resultado.

A ese acervo histórico se suman simulaciones generadas con gemelos digitales, modelos virtuales de vehículos que permiten replicar escenarios de daño difíciles de capturar en volumen suficiente solo con accidentes reales.

La combinación de ambas fuentes es lo que Solera señala como su principal ventaja competitiva frente a empresas que entrenan sus modelos exclusivamente con data sintética.

¿Qué puede hacer la IA luego de un accidente vehicular?

El proceso que Qapter automatiza empieza con una fotografía. El ajustador toma imágenes del vehículo dañado con su dispositivo móvil; la plataforma guía la captura e indica ángulos y distancias. Una vez cargadas las imágenes, el sistema identifica en segundos entre 200 y 400 piezas potencialmente afectadas, determina cuáles son reparables y cuáles requieren sustitución, estima el costo de cada intervención y genera un reporte auditable.

"Lo que hacían antes 10 personas, con Qapter ahora lo pueden hacer 3 valuadores", señaló Alejandro Ávalos Michaus, vicepresidente de ventas de Solera en México.

La plataforma puede detectar que una pieza estructural detrás del área fotografiada también presenta daños. Un parachoques deformado puede esconder fallas en componentes eléctricos o mecánicos adyacentes, el sistema lo señala y le asigna una probabilidad de daño.

De acuerdo con José Anaya Reyes Spíndola, managing director para Latinoamérica de Solera Fleet Solutions, su tecnología aplica los estándares técnicos del fabricante original para determinar si una pieza es reparable, si el daño supera esos parámetros, recomienda la sustitución. Pero la decisión no la toma el algoritmo solo, el valuador humano recibe la información, confirma y autoriza.

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La plataforma reporta una tasa de error de 150 identificaciones incorrectas por cada millón de piezas evaluadas. Ese nivel de precisión se ubica en el rango que la industria manufacturera llama Five Sigma o Six Sigma, los estándares que usan empresas como Toyota o Boeing para controlar la calidad en líneas de producción donde un error tiene consecuencias graves.

Cuando el sistema se equivoca, o cuando su estimación no coincide con el criterio del taller o la aseguradora, existe una salvaguarda: ninguna valuación se ejecuta de forma autónoma. Un valuador humano recibe la propuesta del algoritmo, la revisa y la autoriza o la corrige.

Con los procesos tradicionales, la aprobación de un siniestro puede tardar hasta 10 días; con Qapter, ese tiempo se reduce a uno. El proceso completo de reparación, que en el esquema convencional puede extenderse hasta 15 días entre valuación, autorización, compra de piezas y trabajo en taller, baja a cinco.

La IA ya está en tu seguro, aunque no lo sepas

KPMG identifica esta transformación como una de las tendencias de fondo en el sector asegurador global. Las aseguradoras ya utilizan inteligencia artificial para automatizar validaciones, agilizar indemnizaciones, detectar fraudes y desarrollar modelos predictivos que anticipan necesidades y personalizan coberturas.

El mercado global de IA aplicada a seguros alcanzará 79,000 millones de dólares en 2032, según proyecciones recogidas por la firma consultora. El 57% de las aseguradoras ya consideran a la IA la tecnología más importante para sus objetivos en los próximos tres años.

Sin embargo, la adopción no es uniforme y KPMG advierte que traducir los proyectos piloto en producción a escala sigue siendo el cuello de botella principal del sector

En México, la adopción también enfrenta una variable que los modelos europeos no contemplan y es la cultura del acompañamiento. En España, por ejemplo, la figura del ajustador prácticamente no existe: el asegurado documenta el siniestro y lo reporta directamente. En México, en cambio, el ajustador cumple una función que va más allá de lo técnico.

"La gente pide culturalmente a alguien que te acompañe en el proceso del siniestro, porque a veces llegan de tránsito y necesitas tener esa protección de alguien que esté a tu lado", explicó Ávalos Michaus.

Eso condiciona la adopción tecnológica, de ahí que Qapter no reemplace al ajustador en el mercado mexicano, sino que lo equipa.

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Además, aunque la Solera apunta que el potencial de la tecnología para agilizar procesos es enorme y cuentan con la base de datos para hacerlo, se enfrentan a la falta de asegurados en el país. México tiene 58 millones de vehículos en circulación, de ese universo, solo uno de cada tres cuenta con seguro, lo que significa que siete de cada diez autos que circulan por el país no tienen ningún tipo de cobertura vehicular. Esa brecha genera presión sobre las aseguradoras, que operan en un mercado de alto potencial, pero con márgenes ajustados y una competencia creciente.

La penetración del seguro en el país representa apenas el 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, por debajo de otras economías de América Latina y de los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

"Estamos hablando de una base de automóviles que existe hoy en día en circulación de cerca de 58 millones de unidades. De esos, solamente una tercera parte está asegurada en México. Ese es nuestro mercado objetivo y cómo protegemos y ayudamos a las aseguradoras a sacar realmente un mejor servicio”, aseguró Michaus.

Solera, dijo, ya opera con prácticamente todas las aseguradoras del mercado mexicano, con presencia en más de 5,000 talleres de reparación y coordinación con más de 1,200 proveedores de partes multimarca. Qapter, la plataforma de nueva generación, ya incorporó a su primera aseguradora local y tiene más de mil usuarios en proceso de implementación, aunque la empresa mantuvo reserva sobre nombres.

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