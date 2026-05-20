Para operar, Solera acumuló más de 270 millones de siniestros procesados, 4,500 millones de imágenes de vehículos dañados y una base de datos con 8,400 modelos de automóviles en 120,000 versiones distintas. En conjunto, esa información suma 5 petabytes de datos históricos.

La base de datos de Solera se acumuló durante casi seis décadas de operación real. Cada siniestro procesado en los más de 120 países donde opera la empresa sumó un registro, una imagen, una estimación y un resultado.

A ese acervo histórico se suman simulaciones generadas con gemelos digitales, modelos virtuales de vehículos que permiten replicar escenarios de daño difíciles de capturar en volumen suficiente solo con accidentes reales.

La combinación de ambas fuentes es lo que Solera señala como su principal ventaja competitiva frente a empresas que entrenan sus modelos exclusivamente con data sintética.

¿Qué puede hacer la IA luego de un accidente vehicular?

El proceso que Qapter automatiza empieza con una fotografía. El ajustador toma imágenes del vehículo dañado con su dispositivo móvil; la plataforma guía la captura e indica ángulos y distancias. Una vez cargadas las imágenes, el sistema identifica en segundos entre 200 y 400 piezas potencialmente afectadas, determina cuáles son reparables y cuáles requieren sustitución, estima el costo de cada intervención y genera un reporte auditable.

"Lo que hacían antes 10 personas, con Qapter ahora lo pueden hacer 3 valuadores", señaló Alejandro Ávalos Michaus, vicepresidente de ventas de Solera en México.

La plataforma puede detectar que una pieza estructural detrás del área fotografiada también presenta daños. Un parachoques deformado puede esconder fallas en componentes eléctricos o mecánicos adyacentes, el sistema lo señala y le asigna una probabilidad de daño.

De acuerdo con José Anaya Reyes Spíndola, managing director para Latinoamérica de Solera Fleet Solutions, su tecnología aplica los estándares técnicos del fabricante original para determinar si una pieza es reparable, si el daño supera esos parámetros, recomienda la sustitución. Pero la decisión no la toma el algoritmo solo, el valuador humano recibe la información, confirma y autoriza.