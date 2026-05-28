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Mujeres tienen tres veces más probabilidad de perder su empleo frente a la IA

Durante el Expansión Summit Mujeres 2026 especialistas alertaron sobre el impacto laboral de la automatización en las mujeres y la necesidad de supervisión humana en decisiones tomadas por algoritmos.
jue 28 mayo 2026 07:32 PM
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Las especialistas coincidieron en que la adopción de inteligencia artificial ya no puede responder únicamente al entusiasmo tecnológico o al miedo de quedarse atrás. (Foto: Diego Alvarez Esquivel/Diego Alvarez Esquivel)

La inteligencia artificial atraviesa una nueva etapa dentro de las empresas, que más allá de la conversación sobre innovación y capacidades tecnológicas, ahora el foco está en cómo convertir esta tecnología en un negocio rentable, sostenible y sin sesgos, particularmente hacia las mujeres. Durante el panel titulado La otra alIAda del Expansión Summit Mujeres 2026, Elida Godínez, technology strategic segment leader de IBM México y Ursula Quijano, directora para México de Laboratoria discutieron hacia dónde va la IA y cuáles serán los principales retos para lograr dichos objetivos .

“Como toda tecnología tenemos que tener la confianza de utilizarla (...) con gobernanza que aporte esa confianza de que todo lo que yo ponga a disposición de mis empleados me va a dar valor y rentabilidad”, dijo Godínez.

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La representante de Laboratoria alertó sobre el riesgo de automatización en sectores donde trabajan más mujeres. Según explicó, ellas tienen hasta tres veces más probabilidades de perder su empleo frente al avance de la inteligencia artificial, particularmente en áreas administrativas, atención al cliente o labores repetitivas.

Frente a este escenario, defendió la necesidad de impulsar programas de reskilling y upskilling que permitan a más personas adquirir habilidades relacionadas con datos, IA y ciberseguridad.

Quijano también destacó que uno de los mayores retos es lograr que más mujeres pasen de ser usuarias de herramientas de IA a convertirse en creadoras de tecnología. Para ello, dijo, es necesario generar espacios donde puedan experimentar, equivocarse y desarrollar confianza.

“Nos damos cuenta de que también somos creadoras y que podemos ampliar las posibilidades de las cosas que podemos construir”, comentó.

Otro de los conceptos centrales del panel fue el de “human in the loop”, una práctica que busca mantener siempre a una persona supervisando decisiones tomadas por sistemas automatizados. Para Quijano, aunque la inteligencia artificial puede ayudar a automatizar procesos, nunca debe eliminar completamente la intervención humana en decisiones sensibles.

“No olvidar nunca que debe haber una persona siempre presente ante una decisión importante de la IA”, explicó.

Puso como ejemplo herramientas automatizadas capaces de responder correos o interactuar con clientes, pero cuestionó hasta qué punto las personas estarían dispuestas a dejar completamente esas decisiones en manos de un sistema.

El concepto, dijo, cobra todavía más relevancia en áreas sensibles como diagnósticos médicos, seguridad o procesos judiciales, donde los errores de un algoritmo pueden tener consecuencias graves.

Como coincidieron las especialistas, el éxito de la inteligencia artificial no dependerá únicamente de qué tan avanzada sea la tecnología, sino de qué tan útil, confiable e inclusiva pueda convertirse para las personas y las empresas.

Además, Úrsula Quijano advirtió que, aunque la demanda de talento especializado en inteligencia artificial está creciendo aceleradamente, muchas mujeres todavía enfrentan barreras para incorporarse a esos puestos.

Citó un estudio de Get on Board que analizó 15,000 vacantes entre 2023 y 2025 y encontró un incremento de 50% en la demanda de puestos senior de AI Engineer. El problema, explicó, es que muchas mujeres que ya trabajan en áreas tecnológicas todavía no logran dar el salto hacia posiciones especializadas en inteligencia artificial.

“Tenemos talento impresionante (...) pero muchas estaban en siete, ocho o nueve años de experiencia sin poder hacer ese brinco”, comentó.

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La implementación de IA debe ver más allá de la moda

Las especialistas coincidieron en que la adopción de inteligencia artificial ya no puede responder únicamente al entusiasmo tecnológico o al miedo de quedarse atrás. Las empresas ahora enfrentan presión para demostrar retorno de inversión, mejorar productividad y, al mismo tiempo, garantizar que los modelos sean confiables y representativos de la diversidad de las personas que los utilizan.

“Por moda no se debe implementar nada”, afirmó Godínez. “Se tiene que identificar perfectamente la necesidad que quiero resolver”.

Quijano insistió en que uno de los elementos más importantes para evitar sesgos y errores en los sistemas es construir esquemas de gobernanza alrededor de la inteligencia artificial. Esto implica establecer reglas o políticas internas, pero también desarrollar procesos que permitan supervisar continuamente cómo funcionan los modelos, qué datos utilizan y cuáles son sus límites.

Desde la visión de las especialistas, la IA se ha convertido en prioridad estratégica para prácticamente cualquier industria, desde servicios financieros hasta atención al cliente. Sin embargo, conforme crecen las inversiones en infraestructura, automatización y capacitación, también aumenta la exigencia de justificar económicamente esos proyectos.

En ese sentido, refirieron que uno de los factores clave para que la inteligencia artificial tenga retorno de inversión es la calidad de los datos que alimentan a los modelos. Si la información es incorrecta, incompleta o sesgada, las respuestas también lo serán.

“La data tiene que ser la correcta, con calidad para el objetivo que quieres plantear como caso de uso. Que no tenga sesgos, que te evite riesgos y que sea confiable”, añadió Godínez.

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Inteligencia artificial Expansión Summit Mujeres 2026

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