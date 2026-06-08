El negocio invisible del turismo: wifi gratis en hoteles a cambio de tus datos

La magia del ecosistema conectado
El verdadero potencial del turismo inteligente, sin embargo, no está en cada punto de conexión aislado, sino en la integración de todos ellos. Un viaje involucra actores como la aerolínea, el aeropuerto, el hotel, el restaurante, la empresa de transporte, el organizador de eventos. Cada uno genera datos, pero desde la perspectiva de Pardo falta que los compartan entre sí.
Esta compartición de datos es conocida como “'viaje sin fricciones”, porque el turista interactúa con decenas de actores durante su trayecto. Sin embargo, la experiencia se siente fragmentada porque cada entidad opera de manera aislada.
Construir ese ecosistema integrado es precisamente el reto más difícil que enfrenta la industria en América Latina. Desde la perspectiva del directivo, no es solo un problema tecnológico, es cultural y organizacional. Hoteles, aerolíneas y aeropuertos compiten, desconfían o simplemente no tienen los incentivos alineados para compartir sus datos.
Resolver esa ecuación requiere estándares de interoperabilidad, marcos de gobernanza de datos y una visión compartida de que el turista satisfecho beneficia a todos los actores del ecosistema. La empresa, incluso, documentó un caso en que la implementación de portales cautivos estratégicos permitió a una organización pasar de 150 a 1,500 interacciones mensuales, es decir, multiplicar por diez su capacidad de impacto a través del canal de conectividad.
El Mundial como laboratorio
Tres ciudades de México serán sede del Mundial 2026 y el impacto económico promete ser histórico. La consultora The Competitive Intelligence Unit (The Ciu) calcula una derrama económica directa cercana a 2,570 millones de dólares para esas tres sedes, equivalente a 0.13% del PIB nacional, además de la generación de aproximadamente 105,000 empleos temporales. La Secretaría de Turismo prevé la llegada de más de cinco millones de turistas nacionales e internacionales, un escenario que abre una oportunidad para poner en marcha estrategias de turismo inteligente.
"Este torneo será el mayor momento de contacto entre marcas y consumidores que México habrá vivido en décadas. No hay otra cita deportiva con esa capacidad de movilizar audiencias, sectores y cadenas de valor al mismo tiempo", afirma Fabiola Jiménez, country manager de Infobip México.