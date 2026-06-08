El negocio invisible del turismo: wifi gratis en hoteles a cambio de tus datos

Pero antes de la experiencia personalizada viene un paso más básico que la industria turística latinoamericana sigue pasando por alto: recolectar el dato. Edwin Pardo, cofundador y Chief Product Officer (CPO) de Datawifi, empresa de origen colombiano con más de 72,000 puntos de acceso wifi en la región y 133 millones de usuarios únicos, señala que gran parte de la industria turística aún desaprovecha "el potencial de los datos generados por millones de usuarios que se conectan diariamente a redes wifi en hoteles, aeropuertos y espacios turísticos".

Datos de la compañía revelan que, pese a que 85% de los viajeros considera esencial el wifi gratuito, la mitad de los hoteles en América Latina obtiene una calificación de este servicio por debajo del 50%. En hoteles económicos, el problema se agrava y 65% de los huéspedes califica la conexión como regular o deficiente.

Una solución pasa por los llamados portales cautivos inteligentes, plataformas que gestionan y personalizan el acceso a redes wifi y que, en ese proceso, capturan información sobre el viajero de forma transparente y con su consentimiento, a cambio de una conexión de calidad, algo a lo que se le conoce como First-Party Data.

Cuando un turista se conecta al wifi del hotel, el sistema provee internet, pero también identifica quién es, qué necesita en ese momento exacto y activa respuestas automáticas. Si un huésped lleva diez minutos en el lobby, el portal puede enviarle un enlace para un check-in rápido o una cortesía en el bar. Si acaba de llegar al aeropuerto, puede recibirlo en su idioma y mostrarle las opciones de transporte disponibles.

"Los portales cautivos inteligentes van más allá del acceso a internet, transforman la conexión en experiencia", subraya Pardo. El resultado es mejor servicio para el cliente e inteligencia de negocio en tiempo real para los operadores.