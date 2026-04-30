En un entorno donde la conversación pública se desplazó hacia las plataformas digitales, la relación entre redes sociales y democracia se vuelve cada vez más compleja. El informe del proyecto Democracia para todos de Gallup ofrece una radiografía de esta tensión: las redes sociales ensanchan la participación cívica, pero también introducen riesgos que pueden debilitar la calidad democrática.
Más conectados, ¿menos democráticos? Otro dilema de las redes sociales
El reporte señala que, en Estados Unidos, seis de cada 10 personas afirman prestar atención alta y moderada a los asuntos políticos. Este dato no es menor: la información es un prerrequisito de la participación. Quienes se mantienen informados tienden a involucrarse y expresar sus opiniones y confían en la capacidad ciudadana para generar cambios. Sin embargo, el mismo documento revela una paradoja central: el consumo intensivo de redes sociales incrementa la sensación de empoderamiento, pero no necesariamente fortalece el compromiso con la democracia como sistema de gobierno.
Los usuarios intensivos —aquellos que pasan más de cinco horas diarias en plataformas— reportan sentirse más representados y con mayor capacidad de incidencia política. Por ejemplo, 44% considera que los ciudadanos pueden generar cambios, frente a 30% de quienes no usan redes . No obstante, este mismo grupo es menos proclive a considerar a la democracia como la mejor forma de gobierno y tiende a sostener posturas más extremas o menos conciliadoras.
A ello se suma un fenómeno crítico: la sobrecarga informativa. Cerca de 60% de los encuestados afirma sentirse abrumado por la cantidad de información. Esta saturación no es trivial: reduce la confianza para participar, inhibe la expresión pública y genera la percepción de no estar suficientemente informado para involucrarse. En otras palabras, más información no necesariamente produce mejores ciudadanos, pues, en algunos casos, los paraliza.
México no es ajeno a los hallazgos. Por un lado, la OCDE reporta que el país se encuentra entre aquellos con mayor uso de redes sociales como fuente de información. Por otro, los datos de Gallup permiten advertir que la centralidad de estas plataformas puede amplificar la participación, pero también profundizar la desinformación, la polarización y la fatiga informativa.
Otro dato clave del estudio es que 77% de las personas considera a su entorno cercano —familia, amigos, vecinos— como fuente importante de información. Este elemento es especialmente pertinente para México, donde la confianza interpersonal suele superar la confianza en instituciones. La circulación de información en redes, entonces, no es solo algorítmica: es también social, mediada por vínculos de confianza que pueden tanto fortalecer como distorsionar el debate público.
El reto no es menor. La discusión ya no gira únicamente en torno al acceso a la información, sino a su calidad, su interpretación y su impacto en la acción colectiva. En sociedades altamente conectadas, la alfabetización mediática y digital se vuelve una condición estructural para la democracia. No basta con estar informados: es necesario saber discernir, contextualizar y no sucumbir a la saturación.
Las plataformas socio digitales son empresas que obtienen millonarios ingresos a partir de maximizar el tiempo de permanencia. Son infraestructuras de interacción cuya influencia está en mediar la información y estructurar la conversación política cotidiana.
En el caso mexicano, el desafío adquiere una dimensión adicional. De acuerdo con la OCDE, México se ubica en el tercer lugar entre los países con mayor confianza en la información que circula en redes sociales. A esto se suma un dato preocupante: cerca de 60% de la población estaría dispuesta a aceptar un gobierno no democrático si este resolviera problemas económicos y de empleo (Latinobarómetro, 2024).
Ambos elementos configuran un escenario delicado: altos niveles de exposición y confianza en contenidos digitales, combinados con una disposición pragmática frente a la democracia. En este contexto, los algoritmos no solo amplifican información, sino también sesgos, emociones y narrativas que debilitan la deliberación pública.
El desafío es doble: fortalecer las capacidades críticas de los ciudadanos y, al mismo tiempo, repensar el papel de las plataformas en la vida democrática. Porque estar más conectados no garantiza, por sí mismo, estar mejor informados ni ser más democráticos.
Lea el informe completo aquí https://www.gallup.com/file/analytics/704255/Kettering-Gallup_Peoples_Role_in_Democracy_Report.pdf
Nota del editor: Alejandro Martín del Campo Huerta es profesor y director del Observatorio de Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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