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WhatsApp anuncia los Nombres de usuario; así puedes reservar el tuyo

La plataforma de Meta anunció la nueva función para evitar compartir tu número de teléfono a todo mundo y destacó que se bloquearán ciertos nombres para evitar la suplantación de identidad.
lun 29 junio 2026 10:01 AM
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WhatsApp ya tendrá nombres de usuarios para que no compartas tu número: cómo reservar tu username
Aunque la función todavía no está disponible, WhatsApp dijo que el periodo de reserva ya está disponible a nivel mundial a partir de hoy, 29 de junio. (Foto: Cortesía WhatsApp.)

Meta presentó una nueva función que hará más sencillo agregar a una persona, pues en un futuro cercano ya no será necesario tener su número de teléfono, sino únicamente su nombre de usuario, el cual ya se puede seleccionar y reservar a partir de ahora.

Esta herramienta, de acuerdo con Alice Newton-Rex, vicepresidenta de producto de WhatsApp, busca dar a los usuarios un control total sobre su identidad digital y cómo aparecen ante los demás dentro de la aplicación. Aunque todavía no está disponible, ya se puede acceder al periodo de reserva a nivel mundial a partir de hoy, 29 de junio.

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¿Cómo funcionan los Nombres de usuario en WhatsApp?

Con esta nueva función será posible unirse a grupos (como chats de padres o eventos) o contactar a nuevas personas sin revelar tu número de teléfono personal y ante el hecho de que hay más de 3,000 millones de usuarias de la plataforma, WhatsApp abrió las reservas para que todos tengan la oportunidad de elegir el nombre de usuario que prefieran.

Si bien elegir un username es una decisión personal, la plataforma tendrá un generador de nombres de usuario para crear uno, mientras que, en el caso de creadores, pequeñas empresas y organizaciones con perfiles en otras plataformas, será posible mantener su presencia constante en línea, es decir, se reservó la opción de reclamar su nombre de usuario existente de Instagram o Facebook en WhatsApp.

Una vez que se lance la función, no habrá ningún directorio para explorar ni sugerencias; las personas deberán conocer tu nombre de usuario exacto para ponerse en contacto contigo por primera vez. En este sentido, para ayudar a controlar quién puede comunicarse contigo en WhatsApp mediante tu nombre de usuario, la plataforma también solicitará una clave opcional de nombre de usuario que los demás deberán conocer para enviarte un mensaje.

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¿Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp?

Reservar tu nombre de usuario opcional toma solo unos segundos en la versión más reciente de WhatsApp. Ve a Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario.

Una vez que los nombres de usuario estén disponibles, cuando envíes un mensaje a una persona o empresa por primera vez, ya no verán tu número de teléfono si tienes activado tu nombre de usuario.

Todo lo que debes saber sobre la reserva de nombres de usuario en WhatsApp

De acuerdo con la empresa, los usuarios recibirán una notificación dentro de la aplicación cuando puedan reservar su nombre y la posibilidad de comunicarse mediante este modelo se desplegará de forma gradual a lo largo del año.

Newton detalló que WhatsApp reservará todos aquellos nombres de usuario de "alto valor", como celebridades, figuras gubernamentales o cuentas verificadas de Instagram, para evitar que terceros los tomen y hagan suplantación de identidad.

Los nombres pueden incluir caracteres latinos, números, puntos y guiones bajos, pero se pondrán restricciones a la frecuencia con la que se puede cambiar el nombre para proteger a la comunidad contra el spam y las estafas, detalló la vocera. Además, si un usuario cambia su número de teléfono a través del flujo oficial de WhatsApp, conservará su nombre de usuario.

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