WhatsApp ya tendrá nombres de usuarios para que no compartas tu número: cómo reservar tu username

¿Cómo funcionan los Nombres de usuario en WhatsApp?

Con esta nueva función será posible unirse a grupos (como chats de padres o eventos) o contactar a nuevas personas sin revelar tu número de teléfono personal y ante el hecho de que hay más de 3,000 millones de usuarias de la plataforma, WhatsApp abrió las reservas para que todos tengan la oportunidad de elegir el nombre de usuario que prefieran.

Si bien elegir un username es una decisión personal, la plataforma tendrá un generador de nombres de usuario para crear uno, mientras que, en el caso de creadores, pequeñas empresas y organizaciones con perfiles en otras plataformas, será posible mantener su presencia constante en línea, es decir, se reservó la opción de reclamar su nombre de usuario existente de Instagram o Facebook en WhatsApp.

Una vez que se lance la función, no habrá ningún directorio para explorar ni sugerencias; las personas deberán conocer tu nombre de usuario exacto para ponerse en contacto contigo por primera vez. En este sentido, para ayudar a controlar quién puede comunicarse contigo en WhatsApp mediante tu nombre de usuario, la plataforma también solicitará una clave opcional de nombre de usuario que los demás deberán conocer para enviarte un mensaje.