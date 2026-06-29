WhatsApp ya tendrá nombres de usuarios para que no compartas tu número: cómo reservar tu username

¿Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp?
Reservar tu nombre de usuario opcional toma solo unos segundos en la versión más reciente de WhatsApp. Ve a Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario.
Una vez que los nombres de usuario estén disponibles, cuando envíes un mensaje a una persona o empresa por primera vez, ya no verán tu número de teléfono si tienes activado tu nombre de usuario.
Todo lo que debes saber sobre la reserva de nombres de usuario en WhatsApp
De acuerdo con la empresa, los usuarios recibirán una notificación dentro de la aplicación cuando puedan reservar su nombre y la posibilidad de comunicarse mediante este modelo se desplegará de forma gradual a lo largo del año.
Newton detalló que WhatsApp reservará todos aquellos nombres de usuario de "alto valor", como celebridades, figuras gubernamentales o cuentas verificadas de Instagram, para evitar que terceros los tomen y hagan suplantación de identidad.
Los nombres pueden incluir caracteres latinos, números, puntos y guiones bajos, pero se pondrán restricciones a la frecuencia con la que se puede cambiar el nombre para proteger a la comunidad contra el spam y las estafas, detalló la vocera. Además, si un usuario cambia su número de teléfono a través del flujo oficial de WhatsApp, conservará su nombre de usuario.