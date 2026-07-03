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Trionda: el balón que debe cargarse antes de cada partido y eliminó a Croacia

La pelota oficial del Mundial 2026 contiene un chip capaz de detectar movimientos e impactos 500 veces por segundo y es una de las herramientas más importantes de los árbitros.
vie 03 julio 2026 11:40 AM
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Cómo funciona el balón del Mundial 2026: la tecnología detrás de Trionda que eliminó a Croacia
El sensor incorpora la tecnología de un acelerómetro y un giroscopio, ambos capaces de registrar la aceleración, rotación y velocidad del balón en cada impacto, así como su movimiento en una frecuencia de 500 veces por segundo. (Florencia Tan Jun / Web Summit / Sportsfile/Getty Images)

La eliminación de Croacia ante Portugal en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo no la definió el árbitro, sino la tecnología. En los últimos minutos del partido, el gol de Mario Pašalić fue anulado por una acción imperceptible para el ojo humano, pero identificable para el chip en el interior del Trionda, el balón oficial del torneo.

¿Cómo funciona la tecnología dentro del Trionda, el balón del Mundial?

Adidas es la responsable del balón del Mundial desde hace más de 50 años, tiempo en el que ha fabricado más de 20 modelos diferentes y el Trionda es el más innovador a nivel tecnológico, pues cuenta con un chip electrónico con sensores avanzados capaz de capturar todos sus movimientos y contactos.

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De acuerdo con Lenovo, el socio tecnológico de la FIFA, el sistema se conoce como “Connected Ball Technology” y consiste en un sensor ubicado en el centro geométrico del balón por medio de tirantes elásticos. Dicho entramado permite que no se altere el peso ni el comportamiento aerodinámico de la pelota, algo fundamental para mantener la esencia del juego.

Este sensor incorpora la tecnología de un acelerómetro y un giroscopio, ambos capaces de registrar la aceleración, rotación y velocidad del balón en cada impacto, así como su movimiento en una frecuencia de 500 veces por segundo.

Dicha característica, señala la firma tecnológica, permite detectar incluso los contactos más sutiles con el balón, como el toque previo de Igor Matanovic que dejó en fuera de lugar a Pašalić e invalidó el empate de Croacia ante Portugal.

Asimismo, la información del toque se envía de forma inalámbrica a los sistemas de Video Assistant Referee (VAR) en menos de 75 milisegundos, lo que permite tomar decisiones precisas de forma prácticamente instantánea.

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“Los sensores IMU alojados en el balón Trionda son capaces de determinar cualquier contacto por sútil que sea”, dijo la FIFA en un comunicado tras el partido, donde agregó que la información “se muestra en las transmisiones como si se tratara de un gráfico de latidos, entregando una cantidad de datos nunca antes visto para tomar decisiones más rápido y precisas”.

El balón del Mundial se carga como si fuera un teléfono inteligente

Para poder funcionar correctamente, el balón debe estar encendido, esto significa que, como si se tratara de un teléfono inteligente, debe cargarse antes de cada partido y en este sentido, el personal en cada estadio los coloca sobre bases de carga que funcionan por inducción electromagnética.

Este proceso se repite en cada uno de los 104 partidos programados para el torneo con alrededor de unos 20 balones oficiales por partido, mismos que están totalmente sincronizados con la infraestructura tecnológica de todos los recintos.

“La pelota debe cargarse porque el sistema de sensores y transmisión de datos consume energía de forma continua mientras está en juego”, explica Lenovo, y agrega que dichos sensores se complementan con el seguimiento óptico de las 16 cámaras que hay en cada estadio.

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