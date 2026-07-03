Cómo funciona el balón del Mundial 2026: la tecnología detrás de Trionda que eliminó a Croacia

La eliminación de Croacia ante Portugal en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo no la definió el árbitro, sino la tecnología. En los últimos minutos del partido, el gol de Mario Pašalić fue anulado por una acción imperceptible para el ojo humano, pero identificable para el chip en el interior del Trionda, el balón oficial del torneo.
¿Cómo funciona la tecnología dentro del Trionda, el balón del Mundial?
Adidas es la responsable del balón del Mundial desde hace más de 50 años, tiempo en el que ha fabricado más de 20 modelos diferentes y el Trionda es el más innovador a nivel tecnológico, pues cuenta con un chip electrónico con sensores avanzados capaz de capturar todos sus movimientos y contactos.