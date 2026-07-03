Contrabando de chips genera daños de hasta 2,500 mdd: la otra guerra entre China y Estados Unidos

En marzo de este año, uno de los cofundadores de Supermicro, Yih-Shyan “Wally” Liaw, fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos junto a otros dos empleados de la empresa de contrabandear servidores de IA de Nvidia por valor de 2,500 millones a clientes chinos, lo que representa el caso más grande relacionado con exportaciones de chips de IA que Estados Unidos ha investigado.

Supermicro es una de las mayores empresas que se encargan de ensamblar servidores de IA a nivel global, compite directamente con otras firmas de escala mundial, como Foxconn, y su relevancia es tal que representa aproximadamente el 9% de todos los ingresos de Nvidia.

Su participación resulta relevante porque, según la demanda del DOJ, la red operó entre 2024 y 2025 mediante empresas fantasma en el sudeste asiático, que ensamblaban los servidores en Estados Unidos, posteriormente se enviaban a Taiwán y finalmente se reempaquetaban antes de llegar a compradores en China continental.

A raíz del caso, en mayo pasado el ministerio público taiwanés anunció que estaba investigando el presunto envío de servidores de IA "de alta gama" con chips de Nvidia a China, Macao y Hong Kong, en violación de los controles de exportación de Estados Unidos, mientras que Huang Sheng, fiscal jefe de Keelung, informó que hay nueve personas investigadas por falsificar documentos.