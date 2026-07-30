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MacBook Neo es el nuevo gran éxito de Apple; subió las ventas de Mac un 29%

La computadora económica de Apple se convirtió en uno de los principales impulsores de la división, la cual alcanzó 10,350 mdd. En general, la empresa ingresó 109,420 mdd en el trimestre.
jue 30 julio 2026 04:30 PM
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MacBook Neo es el nuevo gran éxito de Apple
A nivel general, la empresa creció 22% con un registro de 109,420 millones de dólares durante el trimestre, a pesar de que la escasez de memoria le obligó subir el precio de algunos de sus productos, entre ellos las computadoras Mac y las iPad.

El MacBook Neo es un éxito en las tiendas. En muchos establecimientos, la respuesta al preguntar por este equipo, es la misma: “Está agotado”. Eso queda en evidencia en las cifras trimestrales de la compañía, que revelaron un aumento del 29% entre abril y junio, constituyendo la división que más creció en este periodo, incluso por encima del iPhone.

La MacBook Neo se lanzó el 11 de marzo y rápidamente se convirtió en un dispositivo atractivo para los usuarios, debido a su bajo precio (599 dólares) respecto al demás catálogo de computadoras de la empresa, algo que le hizo prever a Tim Cook, todavía CEO de Apple, que sería uno de los dispositivos más relevantes de la marca.

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Su previsión no fue errónea y la división de Mac registró ingresos de 10,350 millones de dólares, una cifra significativa, ya que esta vertical era una de las de más lento crecimiento. En el primer trimestre del año, por citar un caso, solo creció un 6% y en trimestres anteriores el registro era similar.

Por otra parte, la segunda categoría de mayor crecimiento fue el iPhone, con 54,250 millones de dólares, es decir, un 22% más interanual. Sin embargo, se espera que en el lanzamiento del próximo teléfono registre un aumento de precio, lo que afectaría su comportamiento.

Una de las características que hacen tan atractiva a la MacBook Neo, además de su precio, es su rendimiento, pues a pesar de contar con un chip de iPhone, cumple con una exigencia ideal para labores escolares.

Apple sigue creciendo a pesar de la crisis de memoria

A nivel general, la empresa creció 22% con un registro de 109,420 millones de dólares durante el trimestre, a pesar de que la escasez de memoria le obligó subir el precio de algunos de sus productos, entre ellos las computadoras Mac y las iPad.

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La categoría de tabletas, de hecho, fue la única que tuvo una disminución de ingresos. Se trató de una caída del 6% interanual con 6,190 millones de dólares. La empresa lo atribuyó al hecho de que en el mismo periodo de 2025 se lanzó un iPad de bajo costo.

La división de servicios continuó su crecimiento constante, registrando un aumento de ingresos del 12% durante el trimestre, superando los 30,000 millones de dólares, y aunque no alcanzó las previsiones de los analistas, Apple indicó que el rendimiento de los servicios se vio afectado por las fluctuaciones cambiarias.

Ahora, la empresa apunta a un futuro relevante de la mano de su nueva Inteligencia Artificial dentro de Siri, un cambio que se dará de la mano de Google y que se presentará en funcionamiento en septiembre, cuando se lance la nueva generación del iPhone.

“En la WWDC26 nos entusiasmó presentar la nueva IA de Siri, junto con las últimas innovaciones de software de Apple y nuevas e importantes funciones de seguridad infantil”, comentó Tim Cook, quien resaltó que este fue el mejor trimestre de junio en la historia de la empresa.

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