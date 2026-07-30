MacBook Neo es el nuevo gran éxito de Apple; subió las ventas de Mac un 29%

El MacBook Neo es un éxito en las tiendas. En muchos establecimientos, la respuesta al preguntar por este equipo, es la misma: “Está agotado”. Eso queda en evidencia en las cifras trimestrales de la compañía, que revelaron un aumento del 29% entre abril y junio, constituyendo la división que más creció en este periodo, incluso por encima del iPhone.
La MacBook Neo se lanzó el 11 de marzo y rápidamente se convirtió en un dispositivo atractivo para los usuarios, debido a su bajo precio (599 dólares) respecto al demás catálogo de computadoras de la empresa, algo que le hizo prever a Tim Cook, todavía CEO de Apple, que sería uno de los dispositivos más relevantes de la marca.