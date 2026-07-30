MacBook Neo es el nuevo gran éxito de Apple; subió las ventas de Mac un 29%

Su previsión no fue errónea y la división de Mac registró ingresos de 10,350 millones de dólares, una cifra significativa, ya que esta vertical era una de las de más lento crecimiento. En el primer trimestre del año, por citar un caso, solo creció un 6% y en trimestres anteriores el registro era similar.

Por otra parte, la segunda categoría de mayor crecimiento fue el iPhone, con 54,250 millones de dólares, es decir, un 22% más interanual. Sin embargo, se espera que en el lanzamiento del próximo teléfono registre un aumento de precio, lo que afectaría su comportamiento.

Una de las características que hacen tan atractiva a la MacBook Neo, además de su precio, es su rendimiento, pues a pesar de contar con un chip de iPhone, cumple con una exigencia ideal para labores escolares.

Apple sigue creciendo a pesar de la crisis de memoria

A nivel general, la empresa creció 22% con un registro de 109,420 millones de dólares durante el trimestre, a pesar de que la escasez de memoria le obligó subir el precio de algunos de sus productos, entre ellos las computadoras Mac y las iPad.