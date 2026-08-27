EU asegura que ciberdelincuentes chinos atacaron a la NASA y otras agencias

La NASA, la Reserva Federal, el Departamento de Justicia y el Senado de Estados Unidos estuvieron entre los objetivos de una infraestructura de ciberataques que, de acuerdo con el gobierno estadounidense , era operada por un grupo de hackers patrocinado por China.
El Departamento de Justicia y el FBI anunciaron este miércoles la incautación de dominios utilizados por dos plataformas de piratería informática conocidas como QScan y QTRouter. Las autoridades estadounidenses aseguran que ambas herramientas eran utilizadas para atacar infraestructura crítica de Estados Unidos y otras redes sensibles.
Los documentos judiciales desclasificados en el Distrito Sur de California señalan como responsable al grupo QTFY, vinculado con la empresa china del sector de ciberseguridad Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company. Según las autoridades estadounidenses, la organización ofrecía servicios de hacking a clientes de pago, entre ellos el Ministerio de Seguridad del Estado y el Ejército Popular de Liberación de China.