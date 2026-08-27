EU asegura que ciberdelincuentes chinos atacaron a la NASA y otras agencias

Entre las víctimas identificadas por las autoridades aparecen la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la Reserva Federal, el Departamento de Energía, el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y el Senado estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos no señala que todas estas instituciones hayan sufrido exactamente el mismo tipo de intrusión. Los documentos las identifican como víctimas de la actividad de QTFY, cuya infraestructura estaba diseñada para facilitar ataques y ocultar de dónde provenían.

“Los ciberdelincuentes patrocinados por el Estado (chino) que atacan la infraestructura crítica de Estados Unidos serán detenidos y procesados”, afirmó Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos.

Kash Patel, director del FBI, describió la operación como el desmantelamiento de una red global de bots y de una plataforma utilizada por ciberdelincuentes patrocinados por el Estado chino para atacar infraestructura crítica estadounidense.

“Estos ciberdelincuentes utilizaban estas herramientas para ocultar el origen de sus ataques”, afirmó Patel.

Así funcionaba la red de hackers chinos

De acuerdo con los documentos judiciales, QScan podía escanear e infectar automáticamente miles de dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) alrededor del mundo. Una vez comprometidos, esos equipos pasaban a formar parte de QTRouter, una red utilizada para ocultar el origen de las comunicaciones maliciosas.

En términos simples, los hackers podían hacer que un ataque pareciera provenir de un dispositivo ubicado fuera de China, en lugar de mostrar directamente la infraestructura desde la que operaban.

QTRouter combinaba los dispositivos IoT comprometidos con servicios comerciales de proxy y servidores virtuales privados alquilados. De esta manera, la infraestructura funcionaba como una especie de cadena de intermediarios digitales para dificultar que las autoridades rastrearan el origen de los ataques.