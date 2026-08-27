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EU asegura que ciberdelincuentes chinos atacaron a la NASA y otras agencias

El Departamento de Justicia y el FBI incautaron dominios utilizados por QTFY, un grupo vinculado a China que operaba herramientas capaces de infectar dispositivos y ocultar el origen de ataques contra redes sensibles.
jue 27 agosto 2026 09:00 AM
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El gobierno de Estados Unidos señala a una red de ciberdelincuentes vinculada con China por ataques contra la NASA y otras instituciones. (Foto: LaserLens/Getty Images)

La NASA, la Reserva Federal, el Departamento de Justicia y el Senado de Estados Unidos estuvieron entre los objetivos de una infraestructura de ciberataques que, de acuerdo con el gobierno estadounidense , era operada por un grupo de hackers patrocinado por China.

El Departamento de Justicia y el FBI anunciaron este miércoles la incautación de dominios utilizados por dos plataformas de piratería informática conocidas como QScan y QTRouter. Las autoridades estadounidenses aseguran que ambas herramientas eran utilizadas para atacar infraestructura crítica de Estados Unidos y otras redes sensibles.

Los documentos judiciales desclasificados en el Distrito Sur de California señalan como responsable al grupo QTFY, vinculado con la empresa china del sector de ciberseguridad Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company. Según las autoridades estadounidenses, la organización ofrecía servicios de hacking a clientes de pago, entre ellos el Ministerio de Seguridad del Estado y el Ejército Popular de Liberación de China.

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Entre las víctimas identificadas por las autoridades aparecen la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la Reserva Federal, el Departamento de Energía, el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y el Senado estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos no señala que todas estas instituciones hayan sufrido exactamente el mismo tipo de intrusión. Los documentos las identifican como víctimas de la actividad de QTFY, cuya infraestructura estaba diseñada para facilitar ataques y ocultar de dónde provenían.

“Los ciberdelincuentes patrocinados por el Estado (chino) que atacan la infraestructura crítica de Estados Unidos serán detenidos y procesados”, afirmó Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos.

Kash Patel, director del FBI, describió la operación como el desmantelamiento de una red global de bots y de una plataforma utilizada por ciberdelincuentes patrocinados por el Estado chino para atacar infraestructura crítica estadounidense.

“Estos ciberdelincuentes utilizaban estas herramientas para ocultar el origen de sus ataques”, afirmó Patel.

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Así funcionaba la red de hackers chinos

De acuerdo con los documentos judiciales, QScan podía escanear e infectar automáticamente miles de dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) alrededor del mundo. Una vez comprometidos, esos equipos pasaban a formar parte de QTRouter, una red utilizada para ocultar el origen de las comunicaciones maliciosas.

En términos simples, los hackers podían hacer que un ataque pareciera provenir de un dispositivo ubicado fuera de China, en lugar de mostrar directamente la infraestructura desde la que operaban.

QTRouter combinaba los dispositivos IoT comprometidos con servicios comerciales de proxy y servidores virtuales privados alquilados. De esta manera, la infraestructura funcionaba como una especie de cadena de intermediarios digitales para dificultar que las autoridades rastrearan el origen de los ataques.

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No es la primera operación contra hackers vinculados con China

En 2025, el FBI eliminó el malware PlugX de más de 4,000 computadoras estadounidenses que habían sido infectadas por Mustang Panda, un grupo vinculado por las autoridades estadounidenses con China.

Un año antes, en 2024, el FBI desactivó una red de bots integrada por cientos de miles de dispositivos IoT infectados que, según las autoridades, era proporcionada por el grupo Flax Typhoon a clientes del gobierno chino.

En 2023, el FBI también desmanteló otra red de bots vinculada con Volt Typhoon, utilizada para ocultar actividades de explotación contra infraestructura crítica estadounidense y extranjera.

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ciberseguridad NASA Estados Unidos

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