Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Videojuegos / header desktop Home Expansión
Videojuegos / galería desktop Home Expansión
Publicidad
Tecnología

Xbox te dejará jugar por hora en la nube sin suscripción a Game Pass

Este nuevo modelo está orientado a personas que no poseen una consola de Xbox o juegan desde dispositivos móviles. Sin embargo, hasta ahora no hay detalles de su precio.
jue 03 septiembre 2026 12:55 PM
Añadir Expansión en Google
Jugadores caminan en frente de un logo de Xbox en el booth de la marca en la edición 2026 de Gamescom, en Colonia, Alemania.
La firma también dijo que el modelo tendrá limitaciones mensuales para los suscriptores de Game Pass. (INA FASSBENDER/AFP)

A partir de noviembre, cualquier persona podrá acceder a Xbox Cloud Gaming, la plataforma de videojuegos en la nube de Xbox , sin la necesidad de una suscripción a Game Pass, un cambio de modelo importante para la empresa liderada por Asha Sharma.

“Los jugadores podrán comprar horas de juego en la nube a través de la Xbox Store y transmitir los juegos que posean en dispositivos compatibles. Esto ofrecerá otra opción para quienes deseen acceder ocasionalmente a los juegos en la nube o no quieran una suscripción recurrente a Game Pass”, comunicó la empresa , aunque hasta el momento no ha dado a conocer los precios.

Publicidad

Entonces, el modelo de negocio se basará en las personas que no poseen una consola Xbox o bien juegan principalmente desde el teléfono. Asimismo, Xbox dijo estar probando juegos gratuitos con publicidad, aunque por ahora solo para los miembros del programa Xbox Insider.

Las horas disponibles, así como las opciones de compra y las funciones de juego en la nube, advirtió la compañía, pueden variar según el mercado. Los detalles de precios y más, se compartirán antes de que entren en vigor.

Tu experiencia de juego tendrá un límite de horas al mes

La firma también dijo que el modelo tendrá limitaciones mensuales para los suscriptores de Game Pass, pues quienes paguen por el nivel más alto, Ultimate, solo podrían jugar 15 horas al mes. Aquellos que paguen por el plan Premium tendrán disponibles 10 horas y apenas 5 horas para Game Pass Essential.

“Reconocemos que introducir límites supone un cambio significativo, sobre todo para los jugadores que suelen pasar más tiempo jugando en la nube”, escribió el equipo de Xbox. “Prevemos que este próximo cambio afectará al 4% de los suscriptores de Game Pass”.

En el caso de ser suscriptor de Game Pass y desees jugar más tiempo en Xbox Cloud Gaming, será necesario comprar más tiempo adicional en la Xbox Store a partir de noviembre. A pesar de la poca claridad respecto a los detalles de precios, la empresa señaló que se podrán adquirir paquetes de horas que se acumularán si no se usan durante el periodo en que se compraron.

Xbox continúa en la exploración de nuevos modelos de negocio

A pesar de ello, la decisión tiene la intención de atraer más jugadores al ecosistema de Microsoft, pues entre los objetivos que se trazó Sharma desde que asumió la dirección de la vertical de videojuegos es ser “una de las pocas compañías que entretienen a más de 1,000 millones de personas cada día”.

Publicidad

En el comunicado, la empresa también dijo que estos cambios responden a que “el costo de ofrecer juegos en la nube aumenta a medida que más personas lo usan y juegan durante más tiempo”.

Entre otros intentos por alcanzar a más gente destaca el lanzamiento de una tienda móvil de Xbox desde donde era posible comprar un juego y transmitirlo directamente a un dispositivo compatible.

Sin embargo, este plan no dio resultados, pues tuvo que eliminar la tienda de dicha aplicación de la App Store, de Apple, debido a un incumplimiento en las políticas de la tienda digital, que obligan a los usuarios a acceder manualmente al sitio web de Xbox Cloud Gaming en el navegador para poder jugar en la nube.

El año pasado, este asunto generó una polémica entre Microsoft y Apple, ya que la primera acusó a la segunda de ser la culpable del retraso de su tienda, un problema que también se replicó en el sistema operativo Android, propiedad de Google.

Publicidad

Tags

Xbox

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad