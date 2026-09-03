Entonces, el modelo de negocio se basará en las personas que no poseen una consola Xbox o bien juegan principalmente desde el teléfono. Asimismo, Xbox dijo estar probando juegos gratuitos con publicidad, aunque por ahora solo para los miembros del programa Xbox Insider.

Las horas disponibles, así como las opciones de compra y las funciones de juego en la nube, advirtió la compañía, pueden variar según el mercado. Los detalles de precios y más, se compartirán antes de que entren en vigor.

Tu experiencia de juego tendrá un límite de horas al mes

La firma también dijo que el modelo tendrá limitaciones mensuales para los suscriptores de Game Pass, pues quienes paguen por el nivel más alto, Ultimate, solo podrían jugar 15 horas al mes. Aquellos que paguen por el plan Premium tendrán disponibles 10 horas y apenas 5 horas para Game Pass Essential.

“Reconocemos que introducir límites supone un cambio significativo, sobre todo para los jugadores que suelen pasar más tiempo jugando en la nube”, escribió el equipo de Xbox. “Prevemos que este próximo cambio afectará al 4% de los suscriptores de Game Pass”.

En el caso de ser suscriptor de Game Pass y desees jugar más tiempo en Xbox Cloud Gaming, será necesario comprar más tiempo adicional en la Xbox Store a partir de noviembre. A pesar de la poca claridad respecto a los detalles de precios, la empresa señaló que se podrán adquirir paquetes de horas que se acumularán si no se usan durante el periodo en que se compraron.

Xbox continúa en la exploración de nuevos modelos de negocio

A pesar de ello, la decisión tiene la intención de atraer más jugadores al ecosistema de Microsoft, pues entre los objetivos que se trazó Sharma desde que asumió la dirección de la vertical de videojuegos es ser “una de las pocas compañías que entretienen a más de 1,000 millones de personas cada día”.