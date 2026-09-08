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Hacienda aumentaría 8.8% el presupuesto para digitalizar tus trámites

A la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se le asignó un monto de más de 4,300 mdp con el objetivo de optimizar los servicios públicos del país.
mar 08 septiembre 2026 08:14 PM
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Ciudadano del Estado de México realiza su pago de tenencia en un Centro de Servicios Fiscales de Toluca frente a un funcionario de gobierno.
El gobierno busca consolidar un modelo de desarrollo basado en la modernización tecnológica y la optimización de los servicios públicos. (Artemio Guerra Baz)

El Gobierno de México asignó un monto de 4,328.8 millones de pesos (mdp) a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Esta cifra representa un incremento absoluto de 476.2 mdp en comparación con los 3,852.7 mdp aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2026, lo que equivale a un crecimiento anual del 8.8%.

La dependencia de José Antonio Merino recibiría este aumento bajo el argumento de consolidar un modelo de desarrollo basado en la modernización tecnológica y la optimización de los servicios públicos, se lee en el documento, donde también se resalta el objetivo de eliminar trabas burocráticas que “frenan el dinamismo productivo”.

“Este avance se sustenta en la transformación digital de trámites, la modernización de los sistemas aduaneros y la optimización de mecanismos operativos e infraestructura federal, lo que permite robustecer los procesos de control, fiscalización, pago y supervisión”, se lee en el Paquete Económico 2027 que presentó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), Édgar Amador Zamora.

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Por otra parte, tiene la intención de impactar en las empresas a través de la simplificación regulatoria y la digitalización de trámites administrativos, especialmente en el marco del Plan México y la política industrial, la cual prioriza el desarrollo de sectores exportadores de alto contenido tecnológico, como la fabricación de equipo de cómputo, semiconductores y componentes electrónicos.

“La reducción de tiempos y costos administrativos facilitará que los proyectos transiten con mayor rapidez de la planeación a la ejecución”, escribió la Secretaría de Hacienda. “Mientras que las deducciones a la inversión, capacitación e innovación reducirán el costo efectivo del capital”.

La ATDT es la dependencia que encabeza la estrategia digital contra la burocracia del Gobierno federal . De acuerdo con datos de la propia agencia, desde 2024 a la fecha se ha logrado la simplificación de más del 60% de trámites federales, así como la eliminación de más de 1,500.

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