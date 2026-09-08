Hacienda aumentaría 8.8% el presupuesto para digitalizar tus trámites

El Gobierno de México asignó un monto de 4,328.8 millones de pesos (mdp) a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Esta cifra representa un incremento absoluto de 476.2 mdp en comparación con los 3,852.7 mdp aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2026, lo que equivale a un crecimiento anual del 8.8%.

La dependencia de José Antonio Merino recibiría este aumento bajo el argumento de consolidar un modelo de desarrollo basado en la modernización tecnológica y la optimización de los servicios públicos, se lee en el documento, donde también se resalta el objetivo de eliminar trabas burocráticas que “frenan el dinamismo productivo”.