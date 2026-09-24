La clave de wifi que te dan en recepción es el primer paso para paralizar a toda tu empresa

“Solamente 34% de las organizaciones cuenta con una visión completa de todos sus certificados digitales e infraestructura criptográfica”, explica Santos Campa, vicepresidente de Latinoamérica y el Caribe de Futurex, al citar el Global PKI Research Report 2026, elaborado por DigiCert y Omdia.

El dato significa que el problema no es que el resto de las compañías carezca de certificados o infraestructura criptográfica. El problema es que no necesariamente conoce todo lo que tiene.

El estudio encontró que 50% de las organizaciones tiene un inventario parcial de sus certificados y 16% ni siquiera sabe cuántos tiene o dónde se utilizan. Al mismo tiempo, 73% está muy o extremadamente preocupada por sufrir interrupciones a causa de certificados vencidos.





Una empresa, muchas puertas de entrada al cibercrimen

Kaspersky señala que un router comprometido puede poner en riesgo los dispositivos de una misma red y permitir a un atacante monitorear tráfico, redirigir conexiones o interferir con la comunicación.

Esto no significa que compartir una contraseña de wifi en recepción vaya a derribar por sí mismo una empresa. El punto radica en que una mala práctica aparentemente pequeña puede abrir una ventana a una infraestructura mucho más grande si la organización no separa correctamente sus redes, accesos y sistemas.

Campa señala que existen puertas de entrada aún más sensibles, por ejemplo, una llave criptográfica puede funcionar, como la llave de una casa. Si una empresa utiliza una caja criptográfica para proteger información como la nómina de sus empleados o los datos de las tarjetas de sus clientes, esa llave permite acceder a la información protegida.

“Ese es el nivel de importancia que tiene una llave”, señala.

Los certificados cumplen otra función, son mecanismos digitales que permiten comprobar que un usuario, dispositivo o sistema es quien dice ser y que cuenta con autorización para entrar a determinados recursos.

Por ejemplo, un certificado puede estar asociado con el acceso de un empleado a una base de datos, un CRM o algún otro sistema interno.