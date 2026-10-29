Samsung advierte que la escasez de chips empeorará en 2027 y podría encarecer celulares y computadoras

El problema radica en que las grandes empresas tecnológicas necesitan cantidades cada vez mayores de memoria para operar sus sistemas de inteligencia artificial. Esta demanda ejerce presión sobre la capacidad de producción de los fabricantes de semiconductores, que deben distribuir sus recursos entre los componentes destinados a centros de datos y aquellos utilizados en productos de consumo.

La situación representa una contradicción para Samsung. Mientras su negocio de semiconductores se beneficia del crecimiento de la IA, su división de dispositivos móviles enfrenta mayores costos por los componentes que necesita para fabricar teléfonos.

La inteligencia artificial absorbe la producción de memorias

Uno de los componentes que concentra la demanda de la industria es la memoria de alto ancho de banda, conocida como HBM por sus siglas en inglés. Esta tecnología permite transferir grandes volúmenes de información a gran velocidad y resulta fundamental para los aceleradores que utilizan los centros de datos de inteligencia artificial.

Samsung señaló que su capacidad de producción de memorias HBM para 2027 ya se encuentra comprometida, una señal de la intensidad con la que empresas tecnológicas y fabricantes de infraestructura buscan asegurar el suministro de componentes.

La presión sobre el mercado de consumo surge porque los fabricantes comparten recursos industriales y deben decidir cómo distribuir sus inversiones y capacidad de producción entre diferentes tipos de memoria. Esta competencia puede limitar la oferta de determinados componentes y elevar sus precios.

Para los consumidores, el impacto podría aparecer en los precios de nuevos teléfonos, computadoras y otros equipos durante 2027. No obstante, el costo final dependerá de las decisiones de cada fabricante, los contratos de suministro y la capacidad de las empresas para absorber los aumentos sin trasladarlos al comprador.