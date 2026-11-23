Horas antes de la publicación de Wang, Jakub Pachocki, científico jefe de OpenAI, propuso que los laboratorios de inteligencia artificial establezcan límites comunes al desarrollo de sus modelos, en función de la capacidad de los investigadores para comprender y supervisar su funcionamiento.

Meta también compite por desarrollar la superinteligencia

Las declaraciones de Wang generaron cuestionamientos entre usuarios de redes sociales debido a su propia participación en la carrera por desarrollar esta tecnología.

En junio de 2025, Meta invirtió alrededor de 14,300 millones de dólares en Scale AI, una startup dedicada a proporcionar datos y servicios para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. La operación otorgó a Meta una participación de 49% en la compañía e incorporó a Wang, su cofundador, a las filas de la empresa.

Desde entonces, el ejecutivo encabeza Meta Superintelligence Labs , la división con la que la compañía de Mark Zuckerberg busca competir con empresas como OpenAI, Anthropic y Google en el desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia artificial.

Tras las reacciones a su publicación, Wang defendió este lunes 23 de noviembre las decisiones que él y Zuckerberg tomaron en materia de seguridad, entre ellas retrasar durante varios meses el lanzamiento de Muse, uno de los proyectos de inteligencia artificial de Meta.

También aseguró que Zuckerberg pidió a los laboratorios de inteligencia artificial, incluido el de su propia compañía, destinar la mayor parte de sus recursos de cómputo a aplicaciones que atiendan las necesidades de usuarios y clientes, en lugar de concentrarlos en la automejora de los modelos.

No obstante, en su publicación original, Wang no detalló qué cambios específicos propone para modificar el rumbo de la industria.

De Meta a Anthropic: las advertencias de los líderes de la IA

Cuatro días antes de las declaraciones de Wang, Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, aprovechó el debut bursátil de su compañía para abordar los riesgos relacionados con el desarrollo de la inteligencia artificial.

Durante su discurso del 19 de noviembre, el ejecutivo habló de los desafíos que plantea esta tecnología y defendió el compromiso de Anthropic de ajustar el ritmo de entrenamiento y lanzamiento de sus modelos conforme a las condiciones de seguridad y control humano.

Amodei también aseguró que la empresa mantendrá sus principios de seguridad frente a las presiones comerciales y políticas.