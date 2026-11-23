Aunque los motivos detrás de sus salidas fueron distintos, las historias de Huang, Jobs y Altman comparten que en los tres casos, los conflictos dentro de las compañías terminaron por separar a figuras estrechamente vinculadas con su crecimiento, pero las decisiones iniciales no consiguieron mantenerlas fuera de la dirección.

Steve Jobs, el fundador que tardó 12 años en volver a Apple

En 1985, Steve Jobs perdió una disputa por el control de Apple frente a John Sculley, entonces director ejecutivo de la compañía, a quien el propio Jobs había contratado dos años antes.

Las diferencias entre ambos crecieron después de que las ventas iniciales de la computadora Macintosh no cumplieran las expectativas de la empresa. Sculley obtuvo el respaldo del Consejo de Administración y Jobs perdió sus responsabilidades operativas.

El empresario renunció ese mismo año y fundó NeXT, una compañía dedicada al desarrollo de computadoras y software. También adquirió una división de Lucasfilm que posteriormente se convertiría en Pixar.

Su regreso ocurrió en 1997, después de que Apple compró NeXT a finales de 1996. La operación permitió incorporar la tecnología de su nueva empresa y abrió el camino para que Jobs volviera a participar en las decisiones de Apple.

Jobs asumió primero funciones de asesor y después se convirtió en el director ejecutivo interino en 1997. Tres años más tarde eliminó el carácter provisional del cargo y permaneció como CEO hasta 2011.

Desde su segunda etapa, Apple presentó productos como el iMac, iPod, iPhone y iPad que ampliaron su negocio más allá de las computadoras personales. A diferencia de Huang y Altman, Jobs no recuperó un puesto de CEO que hubiera ocupado antes de su salida. Su regreso significó el ascenso a una posición que no había tenido durante su primera etapa en Apple.

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