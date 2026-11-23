Fue así como el Consejo cambió de postura y el 23 de noviembre, la compañía anunció que sus integrantes votaron por unanimidad a favor de restituirl o. El presidente del Consejo, Harvey Jones, afirmó que Huang era la persona adecuada para dirigir Nvidia y que su regreso respondía a los intereses de accionistas, empleados, socios y clientes.
Luego de ello, las acciones de Nvidia registraron un aumento cercano al 30% en las primeras operaciones posteriores al anuncio. Sin embargo, su restitución no implica el cierre de las investigaciones, Nvidia confirmó que un comité independiente continuará con las indagatorias relacionadas con el presunto intento de inteligencia extranjera. La empresa también creó un comité de seguridad nacional y control de exportaciones y anunció la búsqueda de un nuevo responsable de cumplimiento normativo.
Los rockstars de Silicon Valley y su poder sobre las empresas
En la industria tecnológica, figuras como Jensen Huang, Elon Musk, Sam Altman, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y, en su momento, Steve Jobs o Bill Gates, adquirieron una influencia que va más allá de la dirección de sus empresas. Su presencia pública, sus relaciones con gobiernos e inversionistas y su capacidad para promover nuevas tecnologías los convirtieron en una especie de rockstars corporativos, cuya imagen está estrechamente vinculada con las compañías que representan.
Este fenómeno se conoce como key person risk, o riesgo de dependencia de una persona clave, y adquiere especial relevancia en Nvidia, donde Huang no solo define la estrategia tecnológica, sino que también mantiene relaciones directas con proveedores, clientes y autoridades gubernamentales.
Dan Ives, analista de Yorkville Ives & Co., explicó a CNN que esta concentración de influencia representa tanto una ventaja como un riesgo para las empresas. El especialista señaló que la industria de inteligencia artificial depende de un grupo reducido de ejecutivos cuya visión y relaciones comerciales resultan difíciles de sustituir.
En ese mismo reportaje, Jeffrey Sonnenfeld, profesor de liderazgo de la Escuela de Administración de Yale y especialista en sucesión de directores ejecutivos, comparó el liderazgo de estas compañías con un sistema solar, en el que toda la organización gira alrededor de una sola figura.
Sonnenfeld advirtió que, aunque los fundadores pueden conservar una influencia considerable en sus empresas, los consejos de administración no deben cederles todo el control. En el caso de Nvidia, cuestionó la falta de un plan de sucesión y señaló que Huang llegó a tener 60 ejecutivos que le reportaban directamente, una estructura que, a su juicio, dificulta la preparación de posibles sustitutos.