Este tipo de medidas no son del todo nuevas para Tidal , pues en julio comenzó a etiquetar y desmonetizar todas las canciones generadas en su totalidad con IA, con el fin de proteger la autenticidad de los artistas reales .

Sin embargo, la acción no fue suficiente, de acuerdo con Andersen, ya que el 43% de las pistas que se distribuyeron en la plataforma durante los últimos 90 días fueron detectadas como hechas por IA y el 6% de todo el catálogo del servicio tiene la etiqueta de “hecho con IA”, lo cual equivale a unas 27 millones de canciones.

Según las cifras de Tidal, el 94% de todas las canciones hechas con IA fueron hechas con la plataforma Suno, una herramienta que permite a los usuarios generar canciones realistas que combinan voces e instrumentación.

La empresa detalló que alrededor de 66,000 canciones fueron dadas de baja de forma automática, debido a que llevaban a cabo suplantación de identidad de artistas reconocidos. “Era necesario hacer algo más drástico”, enfatizó el ejecutivo sobre sus decisiones.





¿Cómo detectará Tidal la música hecha con IA en su plataforma?

Andersen anunció que para detectar la música hecha con IA contará con la colaboración de Ircam Amplify, una empresa francesa que ofrece servicios de detección de IA en audios y que está dirigida a sellos discográficos, editoriales, organizaciones de gestión de derechos, distribuidores y plataformas de streaming.

La empresa es una filial del laboratorio de investigación de audio IRCAM-Centre Pompidou y, de acuerdo con sus afirmaciones, son capaces de analizar hasta 5,000 pistas musicales en menos de un minuto con una precisión del 98.5%.