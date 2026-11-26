Una contratación equivocada implica destinar recursos a la incorporación y capacitación de un trabajador que podría abandonar la organización o no superar el periodo de prueba. En ambos escenarios, la empresa tendría que abrir nuevamente el proceso de selección.
La especialista considera que la competencia entre las herramientas de inteligencia artificial de los candidatos y las empresas podría reducir parte de las ventajas que aporta la automatización en las primeras etapas del reclutamiento.
Por ejemplo, si cada vez más aspirantes consiguen optimizar sus currículums para superar los filtros, las empresas podrían enfrentarse nuevamente a grandes volúmenes de candidatos que cumplen, al menos en apariencia, con los requisitos de una vacante.
Moreno matiza que, por ahora, las organizaciones todavía cuentan con una ventaja tecnológica, pues disponen de plataformas especializadas en selección de personal que considera más robustas que las herramientas de inteligencia artificial generativa a las que tienen acceso los candidatos.
La IA también obliga a las empresas a cambiar sus evaluaciones
Ante estas limitaciones, Moreno propone complementar las entrevistas con pruebas específicas, simulaciones y ejercicios que permitan a los reclutadores observar cómo los candidatos resuelven problemas relacionados con las responsabilidades del puesto.
La inteligencia artificial también puede contribuir al diseño de estas evaluaciones. Sin embargo, la especialista considera indispensable que los profesionales de Recursos Humanos determinen qué competencias necesitan medir y cómo deben interpretar los resultados.
La especialista anticipa que la intervención de los reclutadores podría concentrarse cada vez más en las etapas finales del proceso de selección, mientras que los sistemas automatizados asumirán una mayor proporción de las tareas iniciales.
Esta distribución de responsabilidades coincide con algunas de las preferencias de los candidatos mexicanos. Según el Termómetro Laboral de OCC, 47% de los encuestados valora la participación humana en los procesos de contratación, mientras que 25% reconoce que la inteligencia artificial contribuye a agilizar los tiempos de respuesta y 24% expresa reservas sobre el uso de algoritmos para seleccionar talento.
“Cuidado con dejar que sea la IA la que hace todo el proceso, porque vamos muy rápido, pero si nos equivocamos, si lo dejamos todo en manos de la IA y no pasan esas decisiones por el filtro humano, que es el que tiene el criterio, eso tiene un coste altísimo”, advierte Moreno.