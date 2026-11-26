“Utilicé inteligencia artificial para mejorar mi CV porque pensé que era lo que necesitaba para pasar los filtros (de los reclutadores), pero terminé en entrevistas para trabajos para los que no estaba preparado”, recuerda Navarro, “me di cuenta de que la IA había maquillado algunas de mis aptitudes para que encajaran mejor con lo que buscaban las empresas”, agrega.

Este caso ilustra una de las paradojas que plantea la incorporación de inteligencia artificial en los procesos de contratación, pues mientras los aspirantes utilizan esta tecnología para incrementar sus posibilidades de superar los filtros de selección, las empresas recurren a ella para identificar a los mejores perfiles.

Ambas partes buscan reducir el tiempo y el esfuerzo que destinan al proceso, pero la coincidencia entre lo que una herramienta genera y lo que otra busca no necesariamente garantiza que exista una correspondencia entre las necesidades de la empresa y las capacidades del candidato.





Cuando una inteligencia artificial evalúa a otra

En México, 68% de los candidatos utiliza inteligencia artificial en alguna etapa de su búsqueda de empleo, según el Termómetro Laboral de OCC. Del total de encuestados, 46% recurre a estas herramientas para redactar o mejorar su currículum, 18% para buscar vacantes y 4% para resolver pruebas psicométricas.

Del otro lado del proceso, el estudio Búsqueda de empleo en línea 2026, también de OCC, indica que 56% de los reclutadores consultados utiliza inteligencia artificial para generar preguntas de entrevista y 40% para evaluar habilidades y competencias.





La IA en ambos lados del reclutamiento

Porcentaje de encuestados según el uso de inteligencia artificial en los procesos de búsqueda de empleo y selección de talento.





68%

De los candidatos en México utiliza inteligencia artificial en alguna etapa de su búsqueda de empleo.



¿Para qué la utilizan los candidatos?





Redactar o mejorar su CV

46%







Buscar vacantes

18%







Resolver pruebas psicométricas

4%





¿Para qué la utilizan los reclutadores?





Generar preguntas de entrevista

56%







Evaluar habilidades y competencias

40%









Candidatos





Reclutadores

Fuente: OCC, Termómetro Laboral y Búsqueda de empleo en línea 2026.



Un estudio de Time To Hire sobre entrevistas con inteligencia artificial en México y Latinoamérica analizó 13,932 entrevistas que emplearon esta tecnología, correspondientes a 127 empleadores y 656 vacantes.

Maite Moreno, directora del máster en Recursos Humanos de EAE Business School, explica en entrevista con Expansión que la incorporación de inteligencia artificial en los sistemas de seguimiento de candidatos, conocidos como ATS (Applicant Tracking Systems), permite a las empresas analizar grandes volúmenes de currículums en menos tiempo.