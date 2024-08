¿Por qué conmemorar el Día Internacional del Orgasmo Femenino en 2024?

De acuerdo con el estudio Differences in Orgasm Frequency Among Gay, Lesbian, Bisexual, and Heterosexual Men and Women in a U.S. National Sample , realizado en Estados Unidos, los hombres heterosexuales normalmente tienen orgasmos en 95% de sus encuentros. Las mujeres heterosexuales llegan a 65%.

Una diferencia de 30 puntos porcentuales. Incluso, en parejas homosexuales, los hombres tienen mayor probabilidad de un orgasmo que las mujeres.

“Se escucha que el hombre ve porno, se masturba, eyacula, bla, bla, bla. Que si usa el calcetín, que si tiene unos kleenex al lado de su buró, ta, ta, ta. Pero el tema de la mujer, incluso hablar de masturbación, es muy limitado. Entonces este día nace para eso, literalmente para conmemorar y visibilizar que las mujeres tenemos orgasmos, que también nos tocamos, que tenemos un órgano exclusivamente para el placer que se llama el clítoris con más de 10.500 terminaciones nerviosas y que nuestra vulva, nuestra vagina no está únicamente destinada a gestar, que también tenemos esta habilidad, esta capacidad maravillosa erógena en nuestro cuerpo para sentir placer”, destaca Jimena, quien también es host del podcast ¿Qué sexo?

Como muchas fechas conmemorativas, tiene una historia atrás. El origen del Día Internacional del Orgasmo Femenino remonta al municipio brasileño de Esperantina, donde el concejal José Arimateia Dantas Lacerda realizó un llamado público el 8 de agosto al reconocimiento de la disparidad del placer entre los sexos en la región, donde las mujeres tenían dificultades para alcanzar el orgasmo.

En ese momento, reconocieron al orgasmo femenino como una cuestión de salud pública. Dantas Lacerda señaló lo difícil que es lograr una educación sexual libre de tabúes en regiones como la que presidía. En nuestro país es similar.

“La educación sexual en México siempre ha sido muy limitada al tema del placer, para empezar. O sea, toda la educación sexual está muy enfocada a reproducción, embarazos, paternidad, maternidad, ITS (...), pero se limita mucho en el tema del placer y del erotismo y de sentir bien.”

“La razón por la que las mujeres suelen esconder su sexualidad es porque fueron educadas para ello”, dice Alejandra Collado, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Explica que existen diferentes estereotipos de género que afecta cómo una mujer vive su sexualidad, como ejercer un rol como madre o esposa, sin considerar su propio disfrute.

En el caso de México, que posee una influencia cultural religiosa importante, “ la buena mujer no habla de sexo.”, y cuando una vive libremente de su sexualidad, se enfrenta a diferentes críticas que pueden ser desde la familia como de la sociedad como una “mala mujer o una zorra”.

Jimena recalca que la importancia de conmemorar el Día del Orgasmo Femenino va más allá del orgasmo en sí, sino para reflexionar del placer y la sexualidad. Que las mujeres pueden “construir su orgasmo” a partir de descubrir lo que les gusta, conocer su propio cuerpo y entender que el órgano sexual más poderoso no son los genitales, sino el cerebro. “La libertad sexual es tener tú el control sobre tu placer”, dice.

“Y creo que esa es la importancia de la información en la educación sexual actual, de que mientras más lo hablemos de una manera tan casual, más personas van a tener la oportunidad, más mujeres van a tener la oportunidad de conocerlo.”