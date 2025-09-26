Efemérides de octubre de 2025: ¿qué se conmemora este mes en México y en el mundo?

Efemérides destacadas de octubre

1 de octubre

- En 1914 dio inicio la Convención Revolucionaria convocada por Venustiano Carranza.

- Se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad.

2 de octubre

- Juan Ruiz de Alarcón, autor de La verdad sospechosa y Las paredes oyen, nació en 1802.

- En 1968 comenzó la huelga estudiantil que desembocó en la matanza de Tlatelolco.

- También se conmemora el Día Internacional de la No Violencia.

3 de octubre

- Falleció en 1895 el político Manuel Romero Rubio, impulsor de la Revolución de Ayutla.

- En 1928 nació el pintor y escritor Gerardo Murillo, Dr. Atl, precursor de la pintura moderna mexicana.

4 de octubre

- Se promulgó en 1824 la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, primer ordenamiento jurídico del México independiente. Ese mismo año se erigió el estado de Durango.

5 de octubre

- José María Morelos reiteró en 1813 la abolición de la esclavitud decretada por Miguel Hidalgo. La fecha coincide con el Día Mundial de los Docentes.

6 de octubre

- En el año 1900 nace el compositor Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri.

- También se recuerda la proclamación del Plan de San Luis de Francisco I. Madero y la inauguración del Servicio Sismológico Nacional en 1910.

7 de octubre

- En 1913 murió el médico y senador chiapaneco Belisario Domínguez, símbolo de la libertad de expresión.

- En 1994 se colocó en órbita el satélite Solidaridad II.

8 de octubre

- Se fundó en 1940 el Colegio de México, institución de investigación académica.

- 1952: Se erigen los estados de Baja California Sur y Quintana Roo.

9 de octubre

- Murió en 1880 el fraile peruano Melchor de Talamantes, víctima de fiebre amarilla.

- 1890: El general Guadalupe Victoria asumió como primer presidente de la República Mexicana.

10 de octubre

- Se conmemora el inicio en 1914 de la Convención Revolucionaria de Carranza.

- 1921: José Vasconcelos es nombrado rector de la Universidad Nacional. A nivel global se recuerda el Día Mundial de la Salud Mental.

11 de octubre

-1990: Se crea el Instituto Federal Electoral (IFE), pieza clave en la transición democrática mexicana.

12 de octubre

- Falleció en 1823 el insurgente Francisco Javier Mina.

- Se conmemora el Descubrimiento de América en 1492 y la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968 en México.

- Es el Día de la Raza.

13 de octubre

- Se erigieron en 1835 los estados de Sinaloa y Sonora.

- 1940: Fallece el presidente Manuel Ávila Camacho.

- Día Internacional para la Reducción de Desastres.

14 de octubre

- El Congreso de Apatzingán aprobó en 1814 el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

15 de octubre

- Nació en 1844 el filósofo alemán Friedrich Nietzsche.

- 1911 Se realizan las primeras elecciones presidenciales libres en México, ganadas por Francisco I. Madero.

-1945: El país firmó su adhesión a la OEI.

16 de octubre

- Se promulgó en 1830 la Ley del Banco de Avío para la industria nacional.

- 1832: Nace el liberal Vicente Riva Palacio.

- Día Mundial de la Alimentación.

17 de octubre

- 1953: La mujer mexicana obtuvo plenos derechos políticos y civiles.

- Creación de las Misiones Culturales en 1923.

- Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza.

18 de octubre

- Nació en 1765 Fray Servando Teresa de Mier, doctor en teología y figura de la Independencia.

- 1970: Porfirio Díaz enfrentó a los franceses en la batalla de la Carbonera, Oaxaca. Ese mismo día, en 1931, murió Thomas Alva Edison.

19 de octubre

- Se recuerda el decreto de 1810 de Miguel Hidalgo sobre la abolición de la esclavitud.

- 1924: fallece el expresidente Plutarco Elías Calles y en 1970 el presidente Lázaro Cárdenas.

20 de octubre

- Nació en 1848 el poeta francés Arthur Rimbaud.

-1942: Se oficializó la Secretaría de Educación Pública y en 1945 se creó la UNESCO.

21 de octubre

- Se recuerda el nacimiento en 1833 de Alfredo Nobel, creador del Premio Nobel. Ese mismo día de 1865 fueron fusilados los generales José María Arteaga y Carlos Salazar.

- En 1935 se creó el Consejo Nacional de Educación Superior.