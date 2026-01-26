¿Cuándo se acaba el frío y empieza el calor en México en 2026?

México es un país que a lo largo del año enfrenta una gran diversidad de climas. Sin embargo, dos de las temporadas más marcadas son la de frío y la de calor, y en este 2026 una está por terminar mientras la otra está cada vez más cerca de comenzar.

El contraste es claro: así como en algunas regiones se registran nevadas y temperaturas bajo cero, en otras —o incluso meses después— pueden presentarse olas de calor extremo con registros que superan los 30 grados y, en casos excepcionales, alcanzan hasta los 50 grados Celsius. Por ello, mantenerse informado sobre el comportamiento del clima no es un detalle menor.

Aquí te contamos cuándo termina la temporada de frío en 2026 y cuándo comienzan los calores este año, para que te anticipes y tomes precauciones ante los cambios de temperatura que vienen.