El cambio de clima ya viene: cuándo termina el frío y empieza el calor en México este 2026

Los registros recientes confirman que el calor extremo ya no es excepcional, sino una tendencia sostenida en México, por lo que hay que estar preparados.
lun 26 enero 2026 02:18 PM
¿Cuándo se acaba el frío y empieza el calor en México en 2026?
México registra a lo largo del año contrastes climáticos marcados, con una transición clara entre la temporada de frío y la de calor. (Expansión/Google AI Studio)

México es un país que a lo largo del año enfrenta una gran diversidad de climas. Sin embargo, dos de las temporadas más marcadas son la de frío y la de calor, y en este 2026 una está por terminar mientras la otra está cada vez más cerca de comenzar.

El contraste es claro: así como en algunas regiones se registran nevadas y temperaturas bajo cero, en otras —o incluso meses después— pueden presentarse olas de calor extremo con registros que superan los 30 grados y, en casos excepcionales, alcanzan hasta los 50 grados Celsius. Por ello, mantenerse informado sobre el comportamiento del clima no es un detalle menor.

Aquí te contamos cuándo termina la temporada de frío en 2026 y cuándo comienzan los calores este año, para que te anticipes y tomes precauciones ante los cambios de temperatura que vienen.

¿Cuándo termina la temporada de frío en 2026?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Naciona l (SMN), los últimos frentes fríos del año suelen presentarse hasta mayo. No obstante, es importante considerar que los frentes de marzo, abril y mayo ya coinciden con la temporada de calor, por lo que su impacto es menor.

A diferencia de los frentes fríos que se registran entre noviembre y febrero —frecuentemente acompañados de nevadas, tormentas invernales y descensos marcados de temperatura—, los de primavera suelen provocar cambios más moderados y de corta duración.

En términos generales, la temporada de frío como tal se considera concluida a finales de febrero, cuando el invierno está por terminar de manera oficial en el hemisferio norte. A partir de ese momento, aunque aún pueden presentarse frentes fríos aislados, el predominio comienza a ser de temperaturas más cálidas en gran parte del país.

Ingresan Frentes Fríos Número 30 y 31
El invierno concentra los descensos más severos de temperatura, con heladas, nevadas y tormentas invernales entre noviembre y febrero. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

¿Cuándo empieza la temporada de calor?

Con la llegada de marzo inicia la transición hacia la temporada de calor. En 2026, la primavera comenzará oficialmente el viernes 20 de marzo a las 10:46 de la mañana, marcando el cambio de estación en el hemisferio norte.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional , la temporada de calor se considera de manera oficial desde la tercera semana de marzo y hasta la tercera semana de octubre. No obstante, el aumento de las temperaturas suele sentirse antes, desde finales de febrero e inicios de marzo, especialmente en varias regiones del país.

Así como es importante prepararse para la temporada de frío, también lo es para los meses de calor. Durante este periodo se registra un aumento en casos y defunciones por agotamiento y golpe de calor, así como enfermedades diarreicas agudas, además de otros riesgos como deshidratación y quemaduras solares. Mantenerse informado y tomar medidas preventivas puede marcar la diferencia para cuidar la salud.

Calor
El SMN considera la temporada de calor de la tercera semana de marzo a la tercera semana de octubre. (Expansión/Google AI Studio)

México y el calor en los últimos años

El aumento de las temperaturas ya es una tendencia clara y sostenida. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los diez años más cálidos en 175 años de registros se concentraron en la última década (2015-2024), lo que confirma que el calor extremo dejó de ser un evento excepcional.

A nivel global, el fenómeno es igual de contundente. La NOAA ubicó a 2024 como el año más caluroso desde 1850, con una temperatura 1.29 °C por encima del promedio del siglo XX, mientras que el planeta acumuló 14 meses consecutivos de récords de temperatura entre junio de 2023 y julio de 2024.

En la misma línea, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) reportó que en 2024 la temperatura media global estuvo 1.55 °C por encima de los niveles preindustriales, rebasando el umbral del Acuerdo de París.

Para México, este contexto se traduce en olas de calor más frecuentes, intensas y prolongadas, con efectos directos en la salud, el abasto de agua, el consumo eléctrico y la producción agrícola.

Aunque los datos de 2025 aún no se publican, los organismos internacionales anticipan que la tendencia continuará en 2026, reforzando la necesidad de prevención, adaptación y políticas públicas frente a un clima cada vez más extremo.

