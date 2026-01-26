La secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, anunció la fecha límite para quienes diseñan, construyen y programan robots móviles e inscriban a su equipo para participar en la Copa FutBotMX, que se llevarán a cabo en el marco del Mundial de Futbol 2026, en el que una de las sedes será México.
Los robots también anotarán goles en el Mundial de Futbol 2026
La funcionaria federal recordó que la convocatoria está abierta desde noviembre de 2025 y concluirá el viernes 17 de abril de 2026. Hasta la fecha, se tienen 55 equipos inscritos en este torneo de futbol que forma parte de las actividades del “Mundial Social México 2026”. Tanto el registro a la copa como las actividades que se llevarán a cabo alrededor de ésta, son gratuitas.
¿Cómo inscribirse?
A través de la página de la Secihti e n donde los participantes también hallarán el reglamento.
¿Cómo jugarán los robots?
"El campo de juego recrea las características de un terreno de futbol, los robots deben detectar una pelota, conducirla y anotar goles en la portería identificada por colores. Para jugar, los competidores integran conocimientos avanzados de programación, robótica, electrónica y mecatrónica, demostrando creatividad técnica y trabajo en equipo", detalla la convocatoria.
El documento dice que cada equipo deberá estar integrado por un mínimo de dos y máximo cuatro integrantes humanos, quienes deberán mostrar al jurado un video técnico que muestre el funcionamiento del robot y explique el proceso de diseño y programación. El video tendrá una duración máxima de cinco minutos.
Los premios o reconocimientos se darán a conocer a través del micrositio de la Copa FutBotMX.
El evento se llevará a cabo del miércoles 24 al viernes 26 de junio, durante el Mundial de Futbol 2026, cuya inauguración se llevará a cabo en el Estadio Azteca en la CDMX.
Rosaura Ruiz dijo que habrá 55 sedes en todo el país, el más grande estará en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), además de las sedes internacionales en Suiza, Francia e Italia.
Hay dos categorías y son las siguientes:
Categoría ágil: estudiantes de entre 14 y 21 años. Habrá cuatro equipos.
Categoría abierta: 14 años en adelante. Habrá 19 equipos.
Alrededor de la copa, habrá actividades de divulgación científica y tecnológica:
Stands demostrativos en desarrollo tecnológico y robótica.
Talleres STEM y conferencias
Pabellón cultural
Exhibiciones interactivas de robots y tecnología
En México, hay diversos exponentes con alcance internacional, como es el caso de las jóvenes detalla la estudiante de las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés), Valeria Palacios Cruz, Ángela Elena Olazarán Laureano, además de equipos de diversas instituciones educativas en competiciones mundiales de robótica o matemáticas y que son reconocidos internacionalmente.