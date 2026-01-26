Los robots también anotarán goles en el Mundial de Futbol 2026

¿Cómo inscribirse?

A través de la página de la Secihti e n donde los participantes también hallarán el reglamento.

¿Cómo jugarán los robots?

"El campo de juego recrea las características de un terreno de futbol, los robots deben detectar una pelota, conducirla y anotar goles en la portería identificada por colores. Para jugar, los competidores integran conocimientos avanzados de programación, robótica, electrónica y mecatrónica, demostrando creatividad técnica y trabajo en equipo", detalla la convocatoria.

El documento dice que cada equipo deberá estar integrado por un mínimo de dos y máximo cuatro integrantes humanos, quienes deberán mostrar al jurado un video técnico que muestre el funcionamiento del robot y explique el proceso de diseño y programación. El video tendrá una duración máxima de cinco minutos.

Los premios o reconocimientos se darán a conocer a través del micrositio de la Copa FutBotMX.