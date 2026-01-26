Publicidad

Ticketmaster explica por qué fue imposible conseguir boletos de BTS y habla de los revendedores

La empresa boletera condenó la reventa ilegal y aseguró que nunca se aplicó la tarifa dinámica durante la preventa y venta oficial de boletos.
lun 26 enero 2026 08:12 PM
BTS México
Ticketmaster defiende venta de boletos de BTS en México pese a alta demanda. (Foto: BTS / X.)

Luego de la polémica generada antes, durante y después de la venta de boletos de la boyband surcoreana BTS en México, Ticketmaster aseguró que todo el proceso se realizó correctamente y condenó que los revendedores venden ahora los boletos a precios exorbitantes.

A través de un comunicado, la boletera internacional reconoció que muchas personas no pudieron conseguir entradas para los conciertos que el grupo ofrecerá en el Estadio GNP en mayo, pero aclaró que esto no se debió a una mala gestión de su parte.

La empresa explicó que la demanda sin precedentes por la disponibilidad limitada de boletos provocó que cientos de miles de “ARMY” quedaran sin acceso a esta fecha clave del tour, largamente esperada en México.

Había 136,400 boletos para más de 2 millones de personas

Según Ticketmaster, las tres fechas de BTS sumaban un total de 136,400 boletos, una cifra que podría ser suficiente para otros artistas, pero no para un fenómeno mundial como lo es BTS.

Mientras tanto, más de 2.1 millones de personas intentaron conseguir entradas en la plataforma. Durante las preventas y la venta general, se registró un pico de más de 1.1 millones de usuarios formando parte de la fila virtual.

“Esta diferencia estructural entre el número de personas interesadas y los boletos disponibles explica por qué no fue posible satisfacer la totalidad de la demanda”, añadió la compañía en el comunicado.

Boletos de BTS: Ticketmaster explica la demanda récord y la reventa ilegal (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Asegura que no hubo tarifa dinámica

Ticketmaster México enfatizó que los precios de los boletos para los conciertos de BTS fueron establecidos por el artista, su equipo y el promotor, según la ubicación de cada sección, y se mantuvieron sin cambios durante toda la preventa y venta general. La empresa subrayó que no utiliza precios dinámicos ni algoritmos que modifiquen el costo de las entradas.

La venta se realizó exclusivamente de manera digital a través de los canales oficiales de Ticketmaster México, sin emisión de boletos físicos, para garantizar trazabilidad, control y seguridad en cada compra.

ticketmaster-bts-en-mexico.jpg
Empresas

Ticketmaster condena la reventa

La empresa condenó de forma categórica la reventa ilegal, que dificulta el acceso equitativo de los fans, distorsiona la oferta y genera riesgos económicos y legales para quienes compran. Ticketmaster aclaró que algunas plataformas de reventa permiten publicaciones especulativas sobre boletos que aún no existen y que estas no tienen vínculo ni acceso a sus sistemas.

La reventa ilegal es un desafío que afecta a toda la industria del entretenimiento. Por ello, Ticketmaster mantiene colaboración constante con autoridades y promotores para proteger a los consumidores, reforzar la seguridad y mejorar la experiencia de compra.

Finalmente, la empresa hizo un llamado a los fans a no adquirir boletos por canales no oficiales, recordando que hacerlo implica riesgos sobre la validez de las entradas y fomenta prácticas que perjudican al público y al sector.

Profeco pone en la mira a Ticketmaster

Tras la polémica por la venta de boletos para los conciertos de BTS, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció acciones contra Ticketmaster por la falta de claridad en la información durante el proceso de compra.

El procurador Iván Escalante explicó que la dependencia trabaja en lineamientos específicos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos, con el objetivo de proteger a los consumidores.

BTS
presidencia

Sheinbaum pide más conciertos de BTS

Durante la conferencia desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que envió una carta al ministro de Corea del Sur para que BTS considere agregar más fechas de sus conciertos en México.

La mandataria explicó que esta gestión busca atender el interés de las y los jóvenes, quienes han enfrentado dificultades para conseguir boletos ante la alta demanda de los conciertos ya programados.

Sheinbaum destacó que la solicitud refleja la importancia de garantizar oportunidades más amplias de acceso a eventos culturales y de entretenimiento para la juventud mexicana.

BTS Ticketmaster

