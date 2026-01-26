Ticketmaster explica por qué fue imposible conseguir boletos de BTS y habla de los revendedores

Había 136,400 boletos para más de 2 millones de personas

Según Ticketmaster, las tres fechas de BTS sumaban un total de 136,400 boletos, una cifra que podría ser suficiente para otros artistas, pero no para un fenómeno mundial como lo es BTS.

Mientras tanto, más de 2.1 millones de personas intentaron conseguir entradas en la plataforma. Durante las preventas y la venta general, se registró un pico de más de 1.1 millones de usuarios formando parte de la fila virtual.

“Esta diferencia estructural entre el número de personas interesadas y los boletos disponibles explica por qué no fue posible satisfacer la totalidad de la demanda”, añadió la compañía en el comunicado.

Boletos de BTS: Ticketmaster explica la demanda récord y la reventa ilegal (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Asegura que no hubo tarifa dinámica

Ticketmaster México enfatizó que los precios de los boletos para los conciertos de BTS fueron establecidos por el artista, su equipo y el promotor, según la ubicación de cada sección, y se mantuvieron sin cambios durante toda la preventa y venta general. La empresa subrayó que no utiliza precios dinámicos ni algoritmos que modifiquen el costo de las entradas.

La venta se realizó exclusivamente de manera digital a través de los canales oficiales de Ticketmaster México, sin emisión de boletos físicos, para garantizar trazabilidad, control y seguridad en cada compra.