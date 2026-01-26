Ticketmaster explica por qué fue imposible conseguir boletos de BTS y habla de los revendedores

Luego de la polémica generada antes, durante y después de la venta de boletos de la boyband surcoreana BTS en México, Ticketmaster aseguró que todo el proceso se realizó correctamente y condenó que los revendedores venden ahora los boletos a precios exorbitantes.
A través de un comunicado, la boletera internacional reconoció que muchas personas no pudieron conseguir entradas para los conciertos que el grupo ofrecerá en el Estadio GNP en mayo, pero aclaró que esto no se debió a una mala gestión de su parte.
La empresa explicó que la demanda sin precedentes por la disponibilidad limitada de boletos provocó que cientos de miles de “ARMY” quedaran sin acceso a esta fecha clave del tour, largamente esperada en México.