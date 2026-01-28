Publicidad

El trofeo del Mundial 2026 llega a México: fechas, sedes y cómo verlo gratis en todo el país

La capital será la última parada del trofeo antes del inicio del Mundial 2026, cuyo partido inaugural se jugará el 11 de junio en el Estadio Banorte.
mié 28 enero 2026 06:12 PM
El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llegará a México en los próximos días como parte del Trophy Tour rumbo al Mundial 2026. (Pool/Getty Images)

El trofeo de la Copa Mundial 2026 de la FIFA llegará a México en los próximos días y será exhibido en distintos puntos del país, incluida la Ciudad de México, con el objetivo de que el público pueda verlo de cerca.

El anuncio fue realizado por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, quien dio a conocer las fechas de llegada , el calendario del recorrido y los espacios donde el trofeo será exhibido durante su estancia en la capital.

Si bien el Mundial 2026 solo se disputará en tres sedes mexicanas —Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León—, el trofeo recorrerá diversas ciudades del país, llevando el ambiente mundialista a lugares emblemáticos más allá de las plazas mundialistas.

Trofeo del Mundial llegará a CDMX

Brugada Molina, encabezó el anuncio del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 e informó que el galardón llegará a la Utopía Magdalena Mixhuca, donde será exhibido del 5 al 8 de junio.

Indicó que el trofeo será presentado en la Utopía Magdalena Mixhuca, ubicada en la alcaldía Iztacalco, con acceso gratuito para el público, como parte de las actividades previas al Mundial de 2026.

A principios de junio —dijo— llegará la Copa a la Utopía Magdalena Mixhuca y las personas interesadas podrán acudir a verla sin costo. “Lo que queremos es eso, que la mayoría de la población pueda vivir, disfrutar y estar en contacto con lo que genera emoción”, señaló la jefa de Gobierno.

La Ciudad de México será la última parada del trofeo antes del inicio de la Copa Mundial de 2026, que arrancará con el partido inaugural programado para el jueves 11 de junio en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

Trofeo Mundial 2026
Tras su paso por México, el trofeo continuará su gira por Norteamérica antes de regresar a la capital para su exhibición final. (Gobierno CDMX)

Trofeo arribará al AIFA

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será la puerta de entrada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA a México. El próximo 26 de febrero, la terminal aérea recibirá el galardón mundialista como parte de la sexta edición del Trophy Tour, un recorrido que busca acercar la emoción del Mundial 2026 a la afición mexicana.

Desde el AIFA, el trofeo iniciará su gira por el país, que contempla la visita a 10 ciudades a lo largo de 26 días.

El recorrido por todo México

Tras su llegada al país, el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA recorrerá distintas regiones de México como parte de su gira previa al Mundial 2026. Estas son las ciudades y fechas confirmadas:

Guadalajara: del 26 de febrero al 2 de marzo

León: 4 y 5 de marzo

Veracruz: 6 y 7 de marzo

Chihuahua: 9 y 10 de marzo

Querétaro: 11 y 12 de marzo

Monterrey: del 14 al 16 de marzo

Puebla: 18 y 19 de marzo

Chichén Itzá: 20 de marzo

Mérida: 21 y 22 de marzo

Tras su recorrido por México, el trofeo continuará su gira por el resto de Norteamérica y regresará al país para su última parada:

Ciudad de México: del 5 al 8 de junio

En la capital se estima que más de 200 mil personas puedan verla de cerca y tomarse una fotografía con el máximo símbolo del Mundial.

Será un Mundial inédito

La Copa Mundial de 2026 marcará un punto de quiebre en la historia del futbol. Aunque se trata de la edición número 23 del torneo, llegará con modificaciones que cambiarán de fondo su formato y su dimensión a nivel global.

Por primera vez, el Mundial reunirá a 48 selecciones, dejando atrás el modelo de 32 equipos que se mantuvo durante décadas. Este ajuste incrementará el número de partidos y abrirá la puerta a más países, ampliando la representación internacional en la máxima justa del futbol.

Además, el torneo será organizado de manera conjunta por tres países —México, EU y Canadá—, un esquema que no tiene precedentes en la historia de la FIFA. La combinación de sedes, el crecimiento del torneo y su alcance internacional convierten al Mundial 2026 en el más grande y complejo hasta ahora, tanto en lo deportivo como en lo logístico y mediático.

