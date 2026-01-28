El trofeo del Mundial 2026 llega a México: fechas, sedes y cómo verlo gratis en todo el país

El trofeo de la Copa Mundial 2026 de la FIFA llegará a México en los próximos días y será exhibido en distintos puntos del país, incluida la Ciudad de México, con el objetivo de que el público pueda verlo de cerca.

El anuncio fue realizado por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, quien dio a conocer las fechas de llegada , el calendario del recorrido y los espacios donde el trofeo será exhibido durante su estancia en la capital.

Si bien el Mundial 2026 solo se disputará en tres sedes mexicanas —Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León—, el trofeo recorrerá diversas ciudades del país, llevando el ambiente mundialista a lugares emblemáticos más allá de las plazas mundialistas.