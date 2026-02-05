Los mexicanos tienen varios días de descanso oficiales a lo largo del año, y uno de los más próximos es el 5 de febrero, por lo que surge la duda de qué hecho histórico originó que se añadiera en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
¿Por qué se celebra el 5 de febrero en México el día de la Constitución?
109 aniversario de la Constitución
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recuerda que la Carta Magna se promulgó el 5 de febrero de 1917, por el entonces presidente Venustiano Carranza. Este documento garantiza los derechos constitucionales, la soberanía nacional, y la división de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
La Constitución Mexicana derivó de la Revolución Mexicana y del Congreso Constituyente convocado en Querétaro por Venustiano Carranza, con el propósito de actualizar la Carta Magna de 1857 y atender las demandas de justicia social.
En su elaboración participaron congresistas cercanos a Carranza, conocidos como los renovadores, y los radicales, quienes impulsaron reformas más profundas. Aunque hubo diferencias, la mayoría de las decisiones se tomaron por consenso.
La Constitución Mexicana fue la primera en el mundo en incluir derechos sociales
Entre sus principales aportaciones destacan la educación laica y gratuita, la jornada laboral de ocho horas, el derecho a la propiedad comunal de la tierra y la soberanía nacional.
La Carta Magna ha sufrido cambios desde su promulgación el 5 de febrero de 1917; siendo el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando se realizaron más con 156. En noviembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó reformas constitucionales a seis artículos de la Constitución : 4°; 21; 41; 73; 116 y 123, la mayoría de éstas con el enfoque de igualdad de género.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entró en vigor el 1° de mayo de 1917. Esta fecha se integró en la Ley Federal del Trabajo como día de descanso obligatorio; sin embargo, se recorrió al lunes de 2 febrero, por lo que se junta con el Día de la Candelaria.