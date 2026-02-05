¿Por qué se celebra el 5 de febrero en México el día de la Constitución?

La Constitución Mexicana derivó de la Revolución Mexicana y del Congreso Constituyente convocado en Querétaro por Venustiano Carranza, con el propósito de actualizar la Carta Magna de 1857 y atender las demandas de justicia social.

En su elaboración participaron congresistas cercanos a Carranza, conocidos como los renovadores, y los radicales, quienes impulsaron reformas más profundas. Aunque hubo diferencias, la mayoría de las decisiones se tomaron por consenso.

La Constitución Mexicana fue la primera en el mundo en incluir derechos sociales Gobierno de México

Entre sus principales aportaciones destacan la educación laica y gratuita, la jornada laboral de ocho horas, el derecho a la propiedad comunal de la tierra y la soberanía nacional.