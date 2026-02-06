La fórmula de Bad Bunny: ¿cómo un empacador de Puerto Rico logró ganar 100 millones de dólares?

¿Cómo hizo su fortuna?

La fortuna de Bad Bunny no es producto de un solo éxito, sino de una cadena sostenida de hits, giras multimillonarias, dominio del streaming y una expansión artística constante que lo convirtieron en uno de los músicos más rentables del planeta en menos de una década.

Su ascenso fue meteórico: pasó de subir canciones a SoundCloud mientras trabajaba como empacador en un supermercado en Puerto Rico, a encabezar las listas globales, llenar estadios en varios continentes y romper récords históricos en la industria musical.

Estos son los principales pilares de su riqueza:

Streaming masivo

En 2020 fue el artista más reproducido del mundo, con 8,000 millones de streams. En 2022 elevó la cifra a 18,500 millones, impulsando ingresos constantes por plataformas digitales.

Giras internacionales récord

Su World’s Hottest Tour (2022) recaudó 230 millones de dólares, y su actual Debí Tirar Más Fotos World Tour ya superó los 107 millones de dólares en apenas 12 conciertos, con funciones históricas en Ciudad de México.

Ventas y reproducciones de álbumes

Discos como X 100pre, YHLQMDLG, El Último Tour del Mundo y Un Verano Sin Ti dominaron los rankings globales, mientras que Debí Tirar Más Fotos le valió tres premios Grammy en 2026, incluido Álbum del Año.

Colaboraciones estratégicas

Temas junto a Drake, Cardi B, J Balvin y Daddy Yankee ampliaron su audiencia global y multiplicaron su impacto comercial.

YouTube y redes sociales

Su canal suma 46 millones de suscriptores y más de 30,000 millones de reproducciones, una fuente clave de ingresos publicitarios.

Diversificación artística

Ha explorado géneros como reguetón, trap latino, bachata, soul y ritmos tradicionales puertorriqueños, ampliando su alcance y base de seguidores.

En conjunto, esta combinación de popularidad masiva, estrategia comercial, versatilidad artística y giras colosales explica cómo Bad Bunny construyó una fortuna cercana a los 100 millones de dólares, consolidándose como uno de los artistas latinos más influyentes y rentables de la historia reciente.