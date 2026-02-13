No solo es Donovan Carrillo: los mexicanos que faltan por participar en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El domingo 15 de febrero, la esquiadora tendrá dos apariciones en la modalidad de slalom gigante. Las pruebas están agendadas para las 3:00 de la mañana y posteriormente a las 5:00 de la mañana.

Lasse Gaxiol en slalom gigante y slalom varonil

A los 18 años, Lasse Gaxiola se integra a la delegación mexicana en el esquí alpino y comparte participación con su madre en esta edición de los juegos. Su calendario contempla competencias en las que debutará en pruebas de alta exigencia técnica.

El sábado 14 de febrero marcará su primera jornada de competencia con dos participaciones en el slalom gigante. La agenda establece una salida a las 3:00 de la mañana y otra a las 6:30 de la mañana dentro de la misma disciplina.

Para el cierre de su actividad en la justa, el esquiador mexicano entrará en acción el lunes 16 de febrero en el slalom varonil. En esa fecha, las salidas están programadas para las 3:00 de la mañana y las 6:20 de la mañana.

Dónde ver en vivo las competencias de los mexicanos

Seguir en tiempo real la participación de los atletas mexicanos es posible a través del canal oficial de Claro Sports en YouTube. Esa señal concentra la transmisión de las pruebas en las que compite la delegación nacional dentro de esta edición invernal.

Además de la plataforma de video, la cobertura también se encuentra disponible mediante su servicio de streaming y en sus redes sociales oficiales, donde se transmite el desarrollo de las competencias programadas para los próximos días.