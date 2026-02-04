Profeco y Seat alertan: estas bolsas de aire defectuosas pueden lastimar gravemente a pasajeros

¿Cuál es la falla en los autos Seat?

Se trata de 356 automóviles modelo Exeo, año 2011. El problema se localiza en la bolsa de aire frontal del lado del acompañante, fabricada por la empresa Takata, proveedor que ha estado involucrado en diversos llamados a revisión a nivel internacional.

De acuerdo con la información proporcionada, al activarse el airbag pueden desprenderse fragmentos del generador de gas frontal, como consecuencia del deterioro del agente propulsor que acciona la bolsa de aire.

Este desperfecto genera un riesgo relevante, ya que los fragmentos podrían salir proyectados al interior del vehículo y provocar lesiones a las y los ocupantes, especialmente en caso de un accidente vial.

En situaciones de impacto, una bolsa de aire defectuosa no solo pierde su función de protección, sino que puede convertirse en un elemento peligroso para quienes viajan en el automóvil.