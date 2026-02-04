Publicidad

Profeco y Seat alertan: estas bolsas de aire defectuosas pueden lastimar gravemente a pasajeros

El defecto se encuentra en el generador de gas del airbag Takata, que puede desprender fragmentos al activarse e impactar contra los pasajeros en un accidente.
mié 04 febrero 2026 05:30 PM
Seat
Profeco y Seat emitieron un llamado a revisión por fallas en bolsas de aire que ponen en riesgo a los ocupantes. (Expansión/Google AI Studio)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con Seat, emitió un llamado a revisión para varios automóviles debido a una posible falla en el sistema de bolsas de aire, la cual podría poner en riesgo la seguridad de las personas ocupantes.

El objetivo del llamado es prevenir lesiones y corregir de manera oportuna un desperfecto identificado en el airbag frontal del vehículo.

¿Cuál es la falla en los autos Seat?

Se trata de 356 automóviles modelo Exeo, año 2011. El problema se localiza en la bolsa de aire frontal del lado del acompañante, fabricada por la empresa Takata, proveedor que ha estado involucrado en diversos llamados a revisión a nivel internacional.

De acuerdo con la información proporcionada, al activarse el airbag pueden desprenderse fragmentos del generador de gas frontal, como consecuencia del deterioro del agente propulsor que acciona la bolsa de aire.

Este desperfecto genera un riesgo relevante, ya que los fragmentos podrían salir proyectados al interior del vehículo y provocar lesiones a las y los ocupantes, especialmente en caso de un accidente vial.

En situaciones de impacto, una bolsa de aire defectuosa no solo pierde su función de protección, sino que puede convertirse en un elemento peligroso para quienes viajan en el automóvil.

¿Qué hará Seat para corregir el problema?

Como contramedida, Seat sustituirá el generador de gas del airbag, sin costo alguno para las y los consumidores propietarios de los vehículos involucrados en el llamado.

La revisión y, en su caso, la reparación deberán realizarse únicamente en distribuidores autorizados, donde personal capacitado verificará el componente y llevará a cabo el reemplazo correspondiente.

Cómo serán contactadas las personas afectadas

La empresa informó que contactará directamente a las y los propietarios de los vehículos mediante correo postal, además de difundir el llamado a revisión a través de su sitio oficial:

http://www.seat.mx/

Asimismo, las personas interesadas en conocer más detalles sobre el mecanismo del llamado, verificar si su vehículo está involucrado o aclarar dudas, pueden comunicarse por los siguientes medios:

Teléfono: 800 835 7328

Correo electrónico: atencion@seat.mx

Liga directa del llamado a revisión:

https://www.seat.mx/servicio/garantia/llamado-a-revision

La campaña de revisión tiene como fecha de conclusión el 27 de agosto de 2026, por lo que las personas propietarias cuentan con un amplio margen para atender el llamado.

Supervisión de Profeco y canales de atención

La Profeco informó que dará seguimiento puntual al cumplimiento de esta campaña de revisión, con el fin de garantizar que Seat atienda a todas las personas consumidoras afectadas.

Además, recordó a la ciudadanía que pone a disposición sus canales de atención para recibir quejas, denuncias o brindar orientación relacionada con este llamado:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

X: @AtencionProfeco y @Profeco

Facebook: ProfecoOficial

La dependencia recomendó a las y los propietarios del Seat Exeo modelo 2011 no ignorar el llamado y acudir a revisión, incluso si el vehículo no ha presentado fallas visibles.

