¿De cuánto era la fortuna de Chuck Norris y cómo construyó su imperio en cine y negocios?

Chuck Norris: de origen modesto a figura del kárate

Nacido en 1940 en Oklahoma, Norris creció en un entorno familiar complicado y con limitaciones económicas. Su vida dio un giro al integrarse a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, etapa en la que descubrió las artes marciales durante una estancia en Corea del Sur.

Al regresar a su país, comenzó a competir profesionalmente y a impartir clases. Con el paso de los años, se consolidó como uno de los mejores en su disciplina, con múltiples títulos que lo colocaron entre la élite del kárate a finales de los años 60.

Fue una estrella del cine de acción en los años 80 con películas taquilleras.

El impulso definitivo en el cine

Su salto a la fama internacional llegó tras compartir escena con Bruce Lee en la película "El camino del dragón". La secuencia de combate entre ambos se volvió un referente del género y abrió a Norris las puertas de Hollywood.

Durante las décadas siguientes, protagonizó diversas películas de acción que, aunque con críticas mixtas, tuvieron buen desempeño comercial. Producciones como “Missing in Action” y “The Delta Force” lo posicionaron como un rostro habitual del cine de acción en los años 80.

Televisión y consolidación económica

En los años 90, Norris amplió su alcance con la serie "Walker, Texas Ranger", que se transmitió durante ocho temporadas.

El programa no solo lo convirtió en un rostro familiar en millones de hogares, sino que se transformó en una fuente clave de ingresos gracias a la sindicación, retransmisiones y acuerdos comerciales.

Incluso, años después, Norris y ganó demandó a cadenas por beneficios derivados de la serie en términos de streaming, lo que evidencia el valor económico que generó.