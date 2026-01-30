Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

Profeco reprueba estas bolsas de basura del súper: tienen fugas, se rompen y contaminan

El estudio de la Profeco analizó resistencia, hermeticidad, información comercial y acabados de cada producto destinado para el manejo de basura.
vie 30 enero 2026 05:55 PM
Bolsas de basura
La Procuraduría Federal del Consumidor evaluó la calidad de 17 modelos de bolsas de basura disponibles en el mercado mexicano. (Expansión/ChatGPT)

Elegir una bolsa de basura parece una decisión menor, pero en la práctica puede marcar la diferencia entre un manejo higiénico de los residuos o un desastre de fugas, malos olores y derrames.

Con ese objetivo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó la calidad de las bolsas de basura más comunes en el mercado mexicano y dio a conocer qué marcas cumplen y cuáles presentan fallas.

El estudio, publicado en la Revista del Consumidor de enero de 2026 , evaluó 17 modelos de bolsas, 16 fabricadas con polietileno reciclable y una de origen vegetal (compostable).

Publicidad

Las bolsas de basura que presentan fugas

Uno de los puntos críticos del estudio fue la prueba de hermeticidad, que mide si las bolsas retienen líquidos sin escurrimientos. En esta evaluación, Profeco detectó fugas en las siguientes marcas:

-Costalitos
-Golden Hills
-Quality Day

Estas bolsas no lograron contener líquidos de forma adecuada, lo que puede provocar derrames y problemas de higiene en el manejo de la basura doméstica.

Profeco lanza alerta de autos Honda: estos modelos tienen posible falla en sus frenos
Empresas

Profeco alerta sobre falla en frenos de más de 2,500 autos Honda en México

Las menos resistentes al desgarre

Aunque su desempeño fue calificado como suficiente para su manejo, estas marcas fueron las que mostraron menor resistencia al desgarre, por lo que requieren mayor cuidado al llenarlas o transportarlas:

-Chedraui
-Ke Precio
-Virutex

Las menos resistentes a la ruptura

En la prueba de ruptura, Profeco identificó modelos que soportan menos peso o presión. Si bien cumplen su función básica, son más propensas a romperse si se sobrecargan:

-Aurrera
-Plasti Bolsa
-Precíssimo
-Protecto
-Servi-Bolsa

Publicidad

Bolsas hechas con material reciclado

Un punto a favor en términos ambientales es el uso de material reciclado. Profeco confirmó que estas marcas contienen cierto porcentaje de plástico reciclado en su fabricación:

-Chedraui
-Golden Hills
-Ke Precio
-La Casera
-Plasti Bolsa
-Precíssimo
-Quality Day

Marcas que incumplen con la información comercial

El estudio también revisó que los empaques incluyeran leyendas precautorias básicas, como advertencias para mantener el producto fuera del alcance de niñas y niños. En este rubro, dos marcas fallaron:

-Great Value
-La Casera

La ausencia de estas leyendas implica un incumplimiento a la normativa de información comercial.

Lo que sí cumplieron todas las marcas

No todo fueron observaciones negativas. Profeco destacó que todos los productos evaluados:

-Aprobaron la prueba de elongación
-Obtuvieron calificación Excelente en acabados
-Presentaron dimensiones cercanas a las declaradas en el empaque
-Mostraron espesores homogéneos, menores o iguales a 30 micras

Yogur Profeco
Empresas

Profeco revela el “yogur” que no es yogur y las tres marcas no recomendadas para los niños

Publicidad

¿Por qué es importante este estudio?

Profeco recordó que, a partir de este año, en la Ciudad de México será obligatoria la separación de basura, con el objetivo de reciclar o reutilizar 50% de los residuos sólidos para 2030. Elegir bolsas resistentes y adecuadas para cada tipo de desecho será parte fundamental de ese proceso.

Las bolsas de basura son la primera barrera para el manejo adecuado de los residuos. Su resistencia evita que los desechos se dispersen en calles, parques o cuerpos de agua y facilita la separación entre basura orgánica e inorgánica, una práctica que será obligatoria en la Ciudad de México a partir del 1 de enero de 2026.

Además, la norma ambiental vigente en la capital establece que las bolsas deben usarse según el tipo de residuo:

-Verde: residuos orgánicos y biodegradables

-Gris: residuos inorgánicos reciclables

-Naranja: residuos inorgánicos no reciclables o sanitarios

Tags

Profeco Súper Empresas

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad