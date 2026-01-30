Profeco reprueba estas bolsas de basura del súper: tienen fugas, se rompen y contaminan

Elegir una bolsa de basura parece una decisión menor, pero en la práctica puede marcar la diferencia entre un manejo higiénico de los residuos o un desastre de fugas, malos olores y derrames.

Con ese objetivo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó la calidad de las bolsas de basura más comunes en el mercado mexicano y dio a conocer qué marcas cumplen y cuáles presentan fallas.

El estudio, publicado en la Revista del Consumidor de enero de 2026 , evaluó 17 modelos de bolsas, 16 fabricadas con polietileno reciclable y una de origen vegetal (compostable).