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¿Qué partidos hay hoy del Mundial? Dónde y a qué hora ver a la selección mexicana este 18 de junio

Los seleccionados de Javier Aguirre saldrán de nuevo a las canchas para asegurar su avance a los octavos de final de esta justa mundialista. El Estadio Guadalajara será la sede.
jue 18 junio 2026 08:23 AM
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Partidos para hoy del Mundial 2026: ¿a qué hora juega México contra Corea este 18 de junio?
Entrenamiento de la selección mexicana previo a su encuentro vs. la de Corea del Sur. (Foto: Carl de Souza/AFP)

Los grupos A y B regresan a la escena mundialista tras los primeros partidos de la Fase 1. México enfrentará a Corea del Sur y de obtener su segunda victoria en el torneo, llevaría a la selección tricolor a consolidarse en la parte alta del Grupo A y avanzar a los octavos de final.

Las selecciones de Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentarán por primera vez en el torneo como parte de los duelos del Grupo B que se disputará en Los Angeles, mientras que otro de los anfitriones, Canadá, se enfrentará a Catar en Vancouver.

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Lo que significaría para el Tri el triunfo o la derrota

El Tri está obligado a clasificar a la siguiente ronda como puntero para conservar la ventaja de jugar los dieciseisavos de final en el Estadio CDMX (mejor conocido como Estadio Azteca).

Y si ganara esa eliminatoria, en octavos el equipo dirigido por Javier Aguirre repetiría como local en el monumental escenario de CDMX.

Una eventual derrota contra Corea bajaría a México a segundo lugar. Y la caída podría ser mayor según lo que pase entre República Checa y Sudáfrica.

A futuro, si México quedara como segundo de grupo tendría que ir a Los Angeles, donde goza de gran apoyo; pero si acaso fuera uno de los mejores terceros, debería moverse a Seattle o Boston.

La historia lanza una advertencia al Tri.

En sus Mundiales anteriores superó la fase de grupos, pero salió de su mítico estadio para ser eliminado en 1970 por Italia en Toluca y en 1986 por Alemania en Monterrey. Ambas veces en cuartos de final al ser un menor número de equipos.

Corea del Sur invadió Guadalajara

El Tri llegó al martes a la capital de Jalisco y fue recibido con fervor por sus seguidores; sin embargo, la ciudad ha sido "invadida" por aficionados de la selección asiática.

Los Tigres de Taeguk llegaron a México el 5 de junio y han hecho su concentración en las instalaciones de entrenamiento del popular equipo Chivas de Guadalajara.

Miles de aficionados han seguido a su equipo hasta esta localidad, y lo vieron ganar 2-1 en su primer partido mundialista ante Chequia.

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¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy?

La hora corresponde al centro de México, corresponde al grupo A y serán los siguientes:

Chequia vs. Sudáfrica (10:00 horas) Estadio Atlanta

México vs. República de Corea (19:00 horas) Estadio Guadalajara

También tendrán actividad las selecciones del Grupo B con los siguientes duelos:

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (13:00 horas) Estadio Los Angeles

Canadá vs. Catar (16:00 horas) Estadio BC Place Vancouver

¿Dónde ver el partido de México vs. Corea?

Solo el partido de la selección mexicana se transmitirá en México por televisión abierta en el Canal 5 de Televisa y Azteca 7 de TV Azteca, además estará disponible en streaming a través de ViX, plataforma que concentrará la transmisión de todos los partidos del torneo.

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Con información de AFP y FIFA

Tags

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Selección Mexicana

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