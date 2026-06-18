Partidos para hoy del Mundial 2026: ¿a qué hora juega México contra Corea este 18 de junio?

Lo que significaría para el Tri el triunfo o la derrota

El Tri está obligado a clasificar a la siguiente ronda como puntero para conservar la ventaja de jugar los dieciseisavos de final en el Estadio CDMX (mejor conocido como Estadio Azteca).

Y si ganara esa eliminatoria, en octavos el equipo dirigido por Javier Aguirre repetiría como local en el monumental escenario de CDMX.

Una eventual derrota contra Corea bajaría a México a segundo lugar. Y la caída podría ser mayor según lo que pase entre República Checa y Sudáfrica.

A futuro, si México quedara como segundo de grupo tendría que ir a Los Angeles, donde goza de gran apoyo; pero si acaso fuera uno de los mejores terceros, debería moverse a Seattle o Boston.

La historia lanza una advertencia al Tri.

En sus Mundiales anteriores superó la fase de grupos, pero salió de su mítico estadio para ser eliminado en 1970 por Italia en Toluca y en 1986 por Alemania en Monterrey. Ambas veces en cuartos de final al ser un menor número de equipos.

Corea del Sur invadió Guadalajara

El Tri llegó al martes a la capital de Jalisco y fue recibido con fervor por sus seguidores; sin embargo, la ciudad ha sido "invadida" por aficionados de la selección asiática.

¡Estamos en nuestra casa y con nuestra gente! 🥰🇲🇽 Guadalajara, gracias por todo. ¡Este jueves vamos todos juntos! 🙌 #SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/9ZkgDGvgd1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 17, 2026

Los Tigres de Taeguk llegaron a México el 5 de junio y han hecho su concentración en las instalaciones de entrenamiento del popular equipo Chivas de Guadalajara.

Miles de aficionados han seguido a su equipo hasta esta localidad, y lo vieron ganar 2-1 en su primer partido mundialista ante Chequia.

