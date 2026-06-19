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¿Cuándo y por qué se celebra el Día del Padre?

Los padres solteros en el país están a cargo de casi un millón de hogares en el país. Este es el origen de esta celebración y la derrama económica que se prevé para este año.
vie 19 junio 2026 12:24 PM
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En México el tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre. Esta es la derrama económica prevista para este 2026. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

En México no existe un día en específico en el que se celebre el Día del Padre, pero sí está estipulado que el festejo se lleve a cabo el tercer domingo de junio, por lo que las familias suelen reunirse para convivir, lo que deriva en una derrama económica en distintos sectores, como el restaurantero. Te relatamos el origen de esta fecha y el día destinado este año.

En el país, los hogares se conforman de distinta manera, y de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, México registró 993,935 hogares monoparentales con jefatura masculina, es decir, hogares donde un padre vive con sus hijas e hijos sin cónyuge o pareja en el hogar, lo que visualiza la situación de los padres solteros.

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Origen del Día del Padre

Tiene su origen en la religión católica, en la figura de San José, padre de Jesús, a quien se le conmemora el 19 de marzo, y países como España, Italia, Bolivia, Honduras, Marruecos, Suiza y Portugal, entre otros, destinan esta fecha para ellos.

En México, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, la idea de celebrar el Día del Padre surgió en 1910, encabezada por Louise Smart Dood, una mujer estadounidense que intentaba lograr el reconocimiento del papel de los padres en la sociedad.

Pero no fue hasta 1972 que se oficializó que las celebraciones para los padres se efectuarán el tercer domingo de junio.

Aunque el día de celebración varía dependiendo de la región, en algunos como Francia, Reino Unido, Colombia, Etiopía, China, India, Canadá y por supuesto el país de origen de este festejo, Estados Unidos, también se festeja a los padres el tercer domingo de junio.

¿Cuándo es el Día del Padre?

El domingo 21 de junio de 2026.

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En México, casi un millón de hogares están a cargo de padres solteros. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

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Derrama económica

Respecto a esta fecha, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, prevé una derrama económica de cinco mil 506 millones de pesos, cifra que refleja un incremento del 11.7% en comparación con las ventas de los festejos del año pasado y un gasto promedio de 3,059 pesos por festejo.

El organismo detalló que el gasto que las personas se enfocarán principalmente en la compra de regalos y reuniones familiares en restaurantes, y otros lugares. Los sectores comerciales que registrarán el mayor impacto positivo en las ventas son los restaurantes, bares y centros de entretenimiento, así como tiendas de ropa, calzado y accesorios para caballero.

También los artículos electrónicos, gadgets, telefonía celular, vinos, licores y artículos de cuidado personal, también están en la lista.

"El dinamismo comercial refleja una sólida tendencia de recuperación y el entusiasmo de las familias capitalinas por celebrar esta fecha tan importante", destacó el organismo económico de la CDMX.

Ante este panorama, el presidente de la Canaco, Vicente Gutiérrez Camposeco, llamó a la ciudadanía a realizar compras en los comercios formalmente establecidos, por las garantías en los productos que se ofertan.

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La cifra se asemeja a la que prevé el gobierno del Estado de México, en donde Secretaría de Desarrollo Económico, estima que la celebración por el Día del Padre podría dejar en la entidad una derrama económica superior a los 5 mil 170 millones de pesos, lo que representaría un incremento de 10% respecto al 2025.

Se prevé que los sectores más beneficiados por esta celebración sean los restaurantes, centros de entretenimiento, tiendas de autoservicio y departamentales, que en conjunto generan empleo formal para alrededor de 158,000 mexiquenses.

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Este año, la celebración del Día del Padre coincide con el Mundial, por lo que los restaurantes y establecimientos dedicados a la preparación de bebidas, centros deportivos, recreativos y de entretenimiento podrán contribuir de manera importante en esta derrama.

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Familia Casa y hogar

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