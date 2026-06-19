Derrama económica

Respecto a esta fecha, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, prevé una derrama económica de cinco mil 506 millones de pesos, cifra que refleja un incremento del 11.7% en comparación con las ventas de los festejos del año pasado y un gasto promedio de 3,059 pesos por festejo.

El organismo detalló que el gasto que las personas se enfocarán principalmente en la compra de regalos y reuniones familiares en restaurantes, y otros lugares. Los sectores comerciales que registrarán el mayor impacto positivo en las ventas son los restaurantes, bares y centros de entretenimiento, así como tiendas de ropa, calzado y accesorios para caballero.

También los artículos electrónicos, gadgets, telefonía celular, vinos, licores y artículos de cuidado personal, también están en la lista.

"El dinamismo comercial refleja una sólida tendencia de recuperación y el entusiasmo de las familias capitalinas por celebrar esta fecha tan importante", destacó el organismo económico de la CDMX.

Ante este panorama, el presidente de la Canaco, Vicente Gutiérrez Camposeco, llamó a la ciudadanía a realizar compras en los comercios formalmente establecidos, por las garantías en los productos que se ofertan.

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La cifra se asemeja a la que prevé el gobierno del Estado de México, en donde Secretaría de Desarrollo Económico, estima que la celebración por el Día del Padre podría dejar en la entidad una derrama económica superior a los 5 mil 170 millones de pesos, lo que representaría un incremento de 10% respecto al 2025.

Se prevé que los sectores más beneficiados por esta celebración sean los restaurantes, centros de entretenimiento, tiendas de autoservicio y departamentales, que en conjunto generan empleo formal para alrededor de 158,000 mexiquenses.

