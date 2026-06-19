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¿Qué partidos hay hoy del Mundial? Dónde y a qué hora ver los partidos del 19 de junio

La selección de Brasil buscará revertir el mal sabor de boca que tuvo su empate ante Marruecos en el arranque de su participación en el Mundial de Futbol 2026.
vie 19 junio 2026 08:48 AM
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¿Qué partidos hay del Mundial mañana, 19 de junio, y cuáles serán transmitidos por tv abierta?
Entrenamiento de la selección de Brasil previo a su encuentro vs. Haití. (Foto: @CBF_Futebol )

Los grupos C y D regresan a la escena mundialista tras los primeros partidos de la Fase 1. Entre los duelos que más llaman la atención es Brasil quien tiene en Vinícius Jr., a su posible salvación para silenciar las críticas hacia la selección brasileña y conservar la esperanza de terminar en lo más alto, ya que se considera a la selección brasileña como el equipo más débil del grupo C.

"Para ganar el Mundial, vas a tener que sufrir, vas a tener que encajar goles, vas a tener que remontar partidos. Y tenemos que estar preparados para eso", afirmó la estrella merengue.

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Vinícius afronta el Mundial con Brasil, donde se le suele reclamar no mostrar el mismo brillo que con su club, tras una temporada difícil en el Real. Sin embargo, la Confederación Brasileña de Futbol anunció que Neymar no viajará con Brasil para el duelo contra Haití, para no forzar su recuperación.

El director técnico de Brasil, Carlo Ancelotti "ha insuflado confianza a los jugadores, ha dejado a todo el mundo cómodo para que cada uno pueda explotar al máximo sus puntos fuertes en su mejor posición", dijo Vinícius a finales de 2025.

El italiano, convertido en un monstruo sagrado tras ganar un título en las cinco grandes ligas europeas, fue nombrado en mayo del año pasado al frente de la selección brasileña.

Los duelos de la jornada 9 del Mundial de Futbol , enfrentan a los líderes de la tabla en el Grupo D; Estados Unidos y Australia, encenderá la mecha porque ambos saben que una victoria les hará pasar de ronda.

Escocia también llega a la segunda fecha sabiendo que se pueden clasificar tras conseguir contra Haití primera victoria en la Copa Mundial desde 1990. Se enfrentarán a Marruecos, que impresionó en su debut en un entretenido cara a cara contra Brasil que terminó en empate.

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¿Cuáles son los partidos del Mundial hoy

La hora corresponde al centro de México y serán los siguientes:

Grupo C

Escocia vs. Marruecos (16:00 horas) Estadio Boston

Brasil vs. Haití (18:30 horas) Estadio Filadelfia

También tendrán actividad las selecciones del Grupo D con los siguientes duelos:

Estados Unidos vs. Australia (13:00 horas) Estadio de Seattle

Turquía vs. Paraguay (21:00 horas) Estadio de la Bahía de San Francisco

¿Por dónde se transmitirán?

Los partidos del Mundial se transmiten por streaming a través de ViX, plataforma que concentrará la transmisión de todos los partidos del torneo.

¿Se transmitirán por tv abierta?

Solo el partido de la selección brasileña contra la de Haití se transmitirá en México por televisión abierta en el Canal 5 de Televisa y Azteca 7 de TV Azteca, y TUDN.

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Con información de AFP y FIFA

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Futbol

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