Vinícius afronta el Mundial con Brasil, donde se le suele reclamar no mostrar el mismo brillo que con su club, tras una temporada difícil en el Real. Sin embargo, la Confederación Brasileña de Futbol anunció que Neymar no viajará con Brasil para el duelo contra Haití, para no forzar su recuperación.

El director técnico de Brasil, Carlo Ancelotti "ha insuflado confianza a los jugadores, ha dejado a todo el mundo cómodo para que cada uno pueda explotar al máximo sus puntos fuertes en su mejor posición", dijo Vinícius a finales de 2025.

El italiano, convertido en un monstruo sagrado tras ganar un título en las cinco grandes ligas europeas, fue nombrado en mayo del año pasado al frente de la selección brasileña.

Los duelos de la jornada 9 del Mundial de Futbol , enfrentan a los líderes de la tabla en el Grupo D; Estados Unidos y Australia, encenderá la mecha porque ambos saben que una victoria les hará pasar de ronda.

Escocia también llega a la segunda fecha sabiendo que se pueden clasificar tras conseguir contra Haití primera victoria en la Copa Mundial desde 1990. Se enfrentarán a Marruecos, que impresionó en su debut en un entretenido cara a cara contra Brasil que terminó en empate.

