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México vs Ecuador: el historial favorece al Tri, pero la rivalidad se ha cerrado en los últimos años

El Tricolor llega con ventaja en los números, pero los antecedentes recientes muestran a una selección ecuatoriana que ha dejado de ser un rival accesible.
lun 29 junio 2026 05:58 PM
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México Ecuador
México y Ecuador se enfrentarán por segunda vez en una Copa del Mundo. (Getty Images)

El partido entre México y Ecuador de este martes 30 de junio marcará el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa Mundial de la FIFA y el duelo número 26 en el historial entre ambos equipos.

Aunque la Selección Mexicana mantiene una clara ventaja en los enfrentamientos directos y ha salido mejor librada en los partidos de mayor trascendencia, la realidad es que en los últimos años Ecuador se ha convertido en un rival mucho más incómodo, capaz de equilibrar una rivalidad que durante décadas favoreció al Tricolor.

A continuación te contamos cómo le ha ido a México en los 25 partidos que ha disputado frente a Ecuador desde su primer enfrentamiento oficial, en 1993.

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¿Cómo le ha ido a México contra Ecuador en las Copas del Mundo?

El historial entre ambas selecciones en los Mundiales es muy corto. Antes del duelo de este 30 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026, México y Ecuador solo se habían enfrentado una vez en este torneo, y el resultado favoreció al Tricolor.

En la fase de grupos de Corea/Japón 2002, Ecuador tomó la ventaja apenas al minuto cinco con un gol de Agustín Delgado. Sin embargo, México remontó con anotaciones de Jared Borgetti y Gerardo Torrado para imponerse 2-1, un triunfo que resultó clave para terminar como líder de su grupo y avanzar a los octavos de final.

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¿Cómo será el clima en la CDMX para el partido entre la selección de México vs. Ecuador?

Historial en Copas del Mundo

Corea/Japón 2002 (Fase de grupos): México 2-1 Ecuador.

Balance: 1 victoria para México, 0 empates y 0 triunfos para Ecuador.

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México y Ecuador se enfrentarán por segunda vez en una Copa del Mundo. (Fotografía: Carl Recine/Getty Images)

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¿Cómo le ha ido a México contra Ecuador en la Copa América?

La Copa América ha sido el torneo oficial en el que más veces se han enfrentado ambas selecciones. Antes del Mundial de 2026, sumaban seis partidos, con un claro dominio mexicano.

El primer antecedente fue en las semifinales de 1993, cuando el Tri derrotó 2-0 a Ecuador para avanzar a la final. Curiosamente, ese partido también se disputó un 30 de junio, la misma fecha en la que volverán a enfrentarse 33 años después en la Copa del Mundo.

México volvió a imponerse en 1997 —aunque necesitó los penales tras empatar 1-1—, así como en las fases de grupos de 2004 y 2007. Ecuador obtuvo su primera victoria oficial en 2015, mientras que el empate sin goles de 2024 favoreció a los sudamericanos, que avanzaron a cuartos de final.

Historial en Copa América

1993 (Semifinal): México 2-0 Ecuador.

1997 (Cuartos de final): México 1-1 Ecuador (México avanzó 4-3 en penales).

2004 (Fase de grupos): México 2-1 Ecuador.

2007 (Fase de grupos): México 2-1 Ecuador.

2015 (Fase de grupos): Ecuador 2-1 México.

2024 (Fase de grupos): México 0-0 Ecuador.

Balance en tiempo reglamentario: 4 victorias para México, 1 empate y 1 triunfo para Ecuador.

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Ecuador solo ha derrotado cuatro veces a México en toda la historia. (Fotos: Cuartoscuro.)

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¿Cómo le ha ido a México contra Ecuador en partidos amistosos?

La mayor parte de la rivalidad se ha construido en encuentros amistosos. En este tipo de partidos, el dominio también ha sido para la Selección Mexicana, aunque Ecuador ha logrado equilibrar la balanza en los últimos años.

De los 18 amistosos disputados antes del Mundial de 2026, México ganó ocho, Ecuador tres y siete terminaron empatados.

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Tendencias

Si México le gana a Ecuador, ¿quién sería su rival en octavos de final de la Copa Mundial 2026?

Historial en amistosos

1996: Ecuador 1-0 México.

1997: México 3-1 Ecuador.

1999: México 0-0 Ecuador.

1999: México 0-0 Ecuador.

2000: México 2-0 Ecuador.

2004: México 2-1 Ecuador.

2004: México 2-1 Ecuador.

2007: México 4-2 Ecuador.

2008: México 2-1 Ecuador.

2010: México 0-0 Ecuador.

2010: Ecuador 2-1 México.

2011: México 1-1 Ecuador.

2014: México 3-1 Ecuador.

2015: México 1-0 Ecuador.

2019: México 3-2 Ecuador.

2021: Ecuador 3-0 México.

2022: México 0-0 Ecuador.

2025: México 1-1 Ecuador.

Balance: 8 victorias para México, 7 empates y 3 triunfos para Ecuador.

Esta estadística explica por qué el historial general favorece ampliamente al Tricolor, con 13 victorias, ocho empates y cuatro derrotas en 25 enfrentamientos, aunque los resultados recientes reflejan una rivalidad mucho más pareja que en sus primeros años.

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El Tri domina el historial con 13 victorias en 25 partidos. (YURI CORTEZ/AFP)

¿México sigue dominando a Ecuador?

Aunque el historial general continúa favoreciendo ampliamente a la Selección Mexicana, los resultados recientes muestran que la diferencia entre ambos equipos se ha reducido. Durante las primeras dos décadas de esta rivalidad, el Tricolor ganó la mayoría de los enfrentamientos y se impuso con regularidad tanto en torneos oficiales como en partidos amistosos.

Sin embargo, en los últimos años Ecuador se ha convertido en un rival mucho más competitivo. México solo ha ganado uno de sus cuatro enfrentamientos más recientes, con un saldo de una victoria, dos empates y una derrota.

Además, el empate sin goles en la Copa América 2024 favoreció a la selección sudamericana, que avanzó a los cuartos de final, mientras que el Tricolor quedó eliminado. Si bien el balance histórico sigue siendo favorable para México, la tendencia reciente refleja una rivalidad cada vez más equilibrada.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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