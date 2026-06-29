El partido entre México y Ecuador de este martes 30 de junio marcará el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa Mundial de la FIFA y el duelo número 26 en el historial entre ambos equipos.

Aunque la Selección Mexicana mantiene una clara ventaja en los enfrentamientos directos y ha salido mejor librada en los partidos de mayor trascendencia, la realidad es que en los últimos años Ecuador se ha convertido en un rival mucho más incómodo, capaz de equilibrar una rivalidad que durante décadas favoreció al Tricolor.

A continuación te contamos cómo le ha ido a México en los 25 partidos que ha disputado frente a Ecuador desde su primer enfrentamiento oficial, en 1993.