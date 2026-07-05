Con un "Aztecazo", México queda eliminado del Mundial 2026

Con la eliminación, el Tricolor volvió a quedarse sin alcanzar los cuartos de final, un lugar que no ha obtenido desde hace cuatro décadas, mientras que Inglaterra avanzó entre los ocho mejores y continuará su camino hacia el título, en los siguientes días se enfrentará contra Noruega.

¿Por qué se le dice "Aztecazo"?

Las dos derrotas que ha sufrido México son recordadas como “Aztecazos” y ambas ocurrieron en eliminatorias mundialistas, aunque en diferentes ciclos:

- 2001: México perdió por marcador de 1-2 ante Costa Rica, siendo esta la primera derrota oficial del Tricolor en casa.

- 2013: El 6 de septiembre de aquel año, se consumó la segunda derrota oficial de México, también en un ciclo eliminatorio. En esa ocasión Honduras derrotó 2-1 a la selección nacional.

La espera por volver a unos cuartos de final mundialistas se prolongó para la Selección Mexicana. (Michael Steele/Getty Images)

Con el partido disputado hoy contra Inglaterra se suma a los "Aztecazos" de la selección mexicana.

México vuelve a quedarse a un paso de los cuartos de final

La derrota frente a Inglaterra prolongó una de las rachas más largas del futbol mexicano en Copas del Mundo. La última ocasión en que el Tricolor logró instalarse entre los ocho mejores fue durante México 1986, cuando cayó en la tanda de penales frente a la entonces Alemania Federal después de un empate sin goles en el Estadio Azteca.

Desde entonces, distintas generaciones han intentado romper esa barrera sin éxito. En Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en México, Estados Unidos y Canadá 2026, la selección volvió a despedirse antes de regresar a los cuartos de final.

La edición de 2026 representaba una oportunidad distinta, en la que México disputó el torneo como anfitrión por tercera ocasión y llevaba una racha de invicto desde la fase de grupos.

Más allá del resultado frente a Inglaterra, el desenlace deja nuevamente abierta la discusión sobre el futuro del proyecto deportivo.