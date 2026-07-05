Con un "Aztecazo", México queda eliminado del Mundial 2026

La selección mexicana perdió en el Estadio Ciudad de México, o mejor concido como Estadio Azteca, contra Inglaterra, con esto se despidió del Mundial 2026 al caer 3-2 frente al equipo europeo en los octavos de final, con lo que da por terminada su participación y también la actividad del torneo en territorio nacional.
El encuentro disputado en el Estadio Azteca representó el último partido mundialista celebrado en el país, poniendo fin a la tercera ocasión en que México fue sede de una Copa del Mundo masculina.
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Con la eliminación, el Tricolor volvió a quedarse sin alcanzar los cuartos de final, un lugar que no ha obtenido desde hace cuatro décadas, mientras que Inglaterra avanzó entre los ocho mejores y continuará su camino hacia el título, en los siguientes días se enfrentará contra Noruega.
¿Por qué se le dice "Aztecazo"?
Las dos derrotas que ha sufrido México son recordadas como “Aztecazos” y ambas ocurrieron en eliminatorias mundialistas, aunque en diferentes ciclos:
- 2001: México perdió por marcador de 1-2 ante Costa Rica, siendo esta la primera derrota oficial del Tricolor en casa.
- 2013: El 6 de septiembre de aquel año, se consumó la segunda derrota oficial de México, también en un ciclo eliminatorio. En esa ocasión Honduras derrotó 2-1 a la selección nacional.
Con el partido disputado hoy contra Inglaterra se suma a los "Aztecazos" de la selección mexicana.
México vuelve a quedarse a un paso de los cuartos de final
La derrota frente a Inglaterra prolongó una de las rachas más largas del futbol mexicano en Copas del Mundo. La última ocasión en que el Tricolor logró instalarse entre los ocho mejores fue durante México 1986, cuando cayó en la tanda de penales frente a la entonces Alemania Federal después de un empate sin goles en el Estadio Azteca.
Desde entonces, distintas generaciones han intentado romper esa barrera sin éxito. En Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en México, Estados Unidos y Canadá 2026, la selección volvió a despedirse antes de regresar a los cuartos de final.
La edición de 2026 representaba una oportunidad distinta, en la que México disputó el torneo como anfitrión por tercera ocasión y llevaba una racha de invicto desde la fase de grupos.
Más allá del resultado frente a Inglaterra, el desenlace deja nuevamente abierta la discusión sobre el futuro del proyecto deportivo.
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También terminó el Mundial en México
Con el silbatazo final frente a Inglaterra concluyó oficialmente la actividad del Mundial 2026 en territorio mexicano. Durante casi un mes, el país recibió 13 encuentros repartidos entre el Estadio Ciudad de México , el Estadio de Monterrey y el Estadio de Guadalajara.
México se convirtió en el primer país en albergar tres Copas del Mundo masculinas, luego de haber organizado los torneos de 1970 y 1986. La capital también rompió un récord al recibir por tercera ocasión un partido inaugural de una Copa del Mundo, algo que ninguna otra ciudad había conseguido.
Aunque el torneo continuará durante varios días más, ningún otro partido volverá a disputarse en México. A partir de los cuartos de final, toda la actividad se trasladará a Estados Unidos, donde se definirá al nuevo campeón del mundo.
Con ello concluye una nueva etapa del país como anfitrión del evento deportivo más importante del planeta, dejando un legado organizativo que difícilmente volverá a repetirse en el corto plazo.
El Mundial continúa en Estados Unidos con los favoritos al título
Los cuartos de final, las semifinales y la gran final se disputarán exclusivamente en Estados Unidos, país que concentra las sedes elegidas por la FIFA para cerrar el campeonato.
La final está programada para celebrarse el 19 de julio en el Estadio de Nueva Jersey, recinto con capacidad para más de 80 mil espectadores que albergará el encuentro por el título mundial.
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En los próximos días se definirán los cuatro mejores equipos del torneo y comenzarán los cruces más esperados del campeonato, con selecciones como Argentina, Francia, España, Portugal e Inglaterra buscando mantenerse con vida rumbo al trofeo.
Para México, en cambio, comienza un nuevo proceso, ya que la Federación Mexicana de Futbol deberá evaluar el desempeño del equipo, el futuro del cuerpo técnico y la planificación rumbo al Mundial de 2030, que tendrá como sedes principales a España, Marruecos y Portugal.