De Danone a Renault: las 12 empresas de Francia que dominan en México y generan más de 59,500 empleos

México y Francia mantienen una relación económica que se ha construido durante varias décadas, con etapas de mayor y menor cercanía. Actualmente, el vínculo empresarial entre ambos países se mantiene sólido gracias a la presencia de grandes compañías francesas en sectores estratégicos de la economía mexicana.
Además de generar miles de millones de pesos en ingresos, estas empresas contribuyen a la economía mexicana mediante la creación de decenas de miles de empleos. A continuación, presentamos las cifras correspondientes al cierre de 2025.
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1.- AXA Seguros
Ingresos: 67,210 millones de pesos
Empleados: No disponible
Posición en el ranking de Expansión: 85
Es la compañía francesa mejor posicionada en el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026 de Expansión. Forma parte de uno de los grupos aseguradores más importantes del mundo, con presencia en más de 50 países. En México opera desde 2008 como una aseguradora multirramo que ofrece soluciones de protección en autos, salud, daños y vida. Actualmente protege a 6 millones de clientes en el país mediante una amplia red de socios comerciales y se ha consolidado como uno de los principales jugadores del sector asegurador nacional.
2.- Valeo México
Ingresos: 58,264 millones de pesos
Empleados: 12,316
Posición en el ranking de Expansión: 96
Especializada en autopartes y tecnologías para la industria automotriz, Valeo opera en México como una pieza clave de la estrategia del grupo para el mercado norteamericano. Cuenta con 13 plantas de producción y tres centros de desarrollo enfocados en sistemas térmicos, electrificación, visibilidad, confort y asistencia al conductor. Tiene presencia en San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad Juárez, Río Bravo y Toluca, donde también se ha consolidado como uno de los principales empleadores del sector.
3.- Grupo Danone México
Ingresos: 29,600 millones de pesos
Empleados: 15,282
Posición en el ranking de Expansión: 180
México es uno de los mercados más importantes para Danone a nivel mundial. La empresa, fundada en 1919 e instalada en el país desde 1973, concentra aquí una amplia operación de alimentos y bebidas que abarca productos lácteos, alternativas vegetales, agua embotellada y nutrición especializada. Con más de 15,000 colaboradores, impulsa el desarrollo de productos enfocados en salud y proyectos de sostenibilidad en las comunidades donde opera.
4.- Plastic Omnium México
Ingresos: 27,997.6 millones de pesos
Empleados: 4,300
Posición en el ranking de Expansión: 188
La transformación de la industria automotriz hacia la movilidad sostenible es el eje del negocio de Plastic Omnium, hoy conocida como OPmobility. El grupo, fundado en 1946, desarrolla en México sistemas para carrocería, componentes y tecnologías para vehículos más eficientes, además de soluciones para la gestión de residuos. Sus operaciones forman parte de la cadena global de suministro de diversos fabricantes de automóviles.
5.- ENGIE México
Ingresos: 21,756 millones de pesos
Empleados: 1,700
Posición en el ranking de Expansión: 211
Con más de dos décadas de presencia en México, ENGIE se ha convertido en uno de los principales actores privados del sector energético nacional. La empresa, cuyos orígenes se remontan a hace más de 170 años en Francia, es uno de los mayores compradores privados y el segundo distribuidor de gas natural en el país. Además, atiende a más de 670,000 clientes residenciales, abastece a más de 1,900 industrias y desarrolla proyectos de generación de energía renovable.
El mercado mexicano figura entre los más importantes para L'Oréal a nivel global. La compañía, fundada en 1909 y establecida en México desde hace más de 60 años, lidera la industria de la belleza en el país con un portafolio de 25 marcas distribuidas en productos profesionales, cosmética activa, gran consumo y lujo. Además, opera dos plantas de producción, un centro de distribución y una sede corporativa en territorio mexicano.
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7.- Sanofi México
Ingresos: 11,761 millones de pesos
Empleados: 787
Posición en el ranking de Expansión: 314
La investigación científica y el desarrollo de tratamientos innovadores distinguen a Sanofi desde su fundación hace más de un siglo. En México, la farmacéutica produce medicamentos y vacunas para áreas como inmunología, enfermedades raras, diabetes y padecimientos cardiovasculares. También impulsa estudios clínicos y fabrica el antígeno de la vacuna contra la influenza en su planta de Ocoyoacac, Estado de México, además de contribuir cada año a la vacunación de cerca de 40 millones de personas.
8.- Edenred México
Ingresos: 11,461 millones de pesos
Empleados: 985
Posición en el ranking de Expansión: 318
Lo que comenzó en Francia con los vales de comida hace más de 60 años hoy es una plataforma global de soluciones de pago corporativo. Edenred, con cuatro décadas de presencia en México, ofrece servicios como vales de despensa y restaurante, tarjetas de regalo, soluciones de movilidad y pagos empresariales. En el país atiende a más de 35,000 empresas, 4 millones de usuarios y una red de 250,000 comercios afiliados.
Especializada en crédito al consumo, Cetelem forma parte del grupo francés BNP Paribas, uno de los mayores conglomerados financieros de Europa. Con más de 70 años de historia, la compañía ofrece en México financiamiento para la compra de automóviles, motocicletas y otros bienes, además de préstamos personales, mediante alianzas con distribuidores, agencias y comercios.
10.- Renault México
Ingresos: 8,758 millones de pesos
Empleados: 92
Posición en el ranking de Expansión: 365
La automotriz francesa ha construido una presencia nacional con una red de 83 agencias y cobertura en más del 85% del territorio mexicano. Aunque supera los 125 años de historia a nivel mundial, mantiene operaciones continuas en México desde su regreso en el año 2000. Actualmente comercializa modelos como Kwid, Duster, Kardian y Arkana, con una estrategia enfocada en movilidad, electrificación e innovación.
11.- TP (antes Teleperformance)
Ingresos: 7,155 millones de pesos
Empleados: 20,559
Posición en el ranking de Expansión: 396
Con más de 20,000 colaboradores en México, TP es una de las empresas francesas que más empleo genera en el país. La compañía, presente desde 1996 y con casi cinco décadas de trayectoria global, ofrece servicios digitales para empresas que abarcan atención al cliente, soporte técnico, operaciones de back office, análisis de datos y soluciones basadas en inteligencia artificial para clientes de México, Estados Unidos y América Latina.
12.- Cardif México Seguros de Vida
Ingresos: 4,904 millones de pesos
Empleados: No disponible
Posición en el ranking de Expansión: 456
Más de 4 millones de personas en México están aseguradas por Cardif. La compañía, que forma parte del grupo financiero francés BNP Paribas, opera en el país desde 2006 y distribuye seguros mediante alianzas con bancos, financieras, tiendas departamentales y otros socios comerciales. Su oferta incluye protección para personas, patrimonio, créditos y extensiones de garantía, con un modelo enfocado en los seguros masivos.
La presencia francesa en México también destaca por la diversidad de sectores en los que participa. A diferencia de otros países cuya inversión se concentra en una sola industria, las compañías francesas tienen operaciones que van desde la manufactura automotriz y la energía hasta los seguros, la banca, la salud, los alimentos, la belleza y los servicios empresariales, lo que les permite mantener una presencia constante en distintas actividades de la economía.
Otro rasgo relevante es que varias de estas empresas utilizan a México como una plataforma para atender otros mercados de Norteamérica y América Latina. Además de comercializar productos y servicios, muchas cuentan con plantas de producción, centros de investigación y desarrollo, infraestructura energética o redes de atención que abastecen tanto al mercado nacional como a cadenas de suministro internacionales.
En conjunto, las 12 empresas francesas incluidas en el ranking suman más de 279,900 millones de pesos en ingresos y al menos 59,500 empleos directos al cierre de 2025, sin considerar las compañías que no reportaron su plantilla laboral. Más que una presencia simbólica, estas cifras reflejan el peso que la inversión francesa mantiene en actividades estratégicas para la economía mexicana y el papel que México desempeña dentro de la estrategia global de varios de estos corporativos.