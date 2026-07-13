De Danone a Renault: las 12 empresas de Francia que dominan en México y generan más de 59,500 empleos

1.- AXA Seguros

Ingresos: 67,210 millones de pesos

Empleados: No disponible

Posición en el ranking de Expansión: 85

Es la compañía francesa mejor posicionada en el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026 de Expansión. Forma parte de uno de los grupos aseguradores más importantes del mundo, con presencia en más de 50 países. En México opera desde 2008 como una aseguradora multirramo que ofrece soluciones de protección en autos, salud, daños y vida. Actualmente protege a 6 millones de clientes en el país mediante una amplia red de socios comerciales y se ha consolidado como uno de los principales jugadores del sector asegurador nacional.

AXA Seguros protege a 6 millones de clientes en México con seguros de autos, vida, salud y daños. (AP)

2.- Valeo México

Ingresos: 58,264 millones de pesos

Empleados: 12,316

Posición en el ranking de Expansión: 96

Especializada en autopartes y tecnologías para la industria automotriz, Valeo opera en México como una pieza clave de la estrategia del grupo para el mercado norteamericano. Cuenta con 13 plantas de producción y tres centros de desarrollo enfocados en sistemas térmicos, electrificación, visibilidad, confort y asistencia al conductor. Tiene presencia en San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad Juárez, Río Bravo y Toluca, donde también se ha consolidado como uno de los principales empleadores del sector.

3.- Grupo Danone México

Ingresos: 29,600 millones de pesos

Empleados: 15,282

Posición en el ranking de Expansión: 180

México es uno de los mercados más importantes para Danone a nivel mundial. La empresa, fundada en 1919 e instalada en el país desde 1973, concentra aquí una amplia operación de alimentos y bebidas que abarca productos lácteos, alternativas vegetales, agua embotellada y nutrición especializada. Con más de 15,000 colaboradores, impulsa el desarrollo de productos enfocados en salud y proyectos de sostenibilidad en las comunidades donde opera.

Grupo Danone México produce lácteos, agua, alimentos vegetales y productos de nutrición especializada. (DENIS CHARLET/AFP)

4.- Plastic Omnium México

Ingresos: 27,997.6 millones de pesos

Empleados: 4,300

Posición en el ranking de Expansión: 188

La transformación de la industria automotriz hacia la movilidad sostenible es el eje del negocio de Plastic Omnium, hoy conocida como OPmobility. El grupo, fundado en 1946, desarrolla en México sistemas para carrocería, componentes y tecnologías para vehículos más eficientes, además de soluciones para la gestión de residuos. Sus operaciones forman parte de la cadena global de suministro de diversos fabricantes de automóviles.

5.- ENGIE México

Ingresos: 21,756 millones de pesos

Empleados: 1,700

Posición en el ranking de Expansión: 211

Con más de dos décadas de presencia en México, ENGIE se ha convertido en uno de los principales actores privados del sector energético nacional. La empresa, cuyos orígenes se remontan a hace más de 170 años en Francia, es uno de los mayores compradores privados y el segundo distribuidor de gas natural en el país. Además, atiende a más de 670,000 clientes residenciales, abastece a más de 1,900 industrias y desarrolla proyectos de generación de energía renovable.

6.- L'Oréal Groupe México

Ingresos: 20,601.6 millones de pesos

Empleados: 2,500

Posición en el ranking de Expansión: 219

El mercado mexicano figura entre los más importantes para L'Oréal a nivel global. La compañía, fundada en 1909 y establecida en México desde hace más de 60 años, lidera la industria de la belleza en el país con un portafolio de 25 marcas distribuidas en productos profesionales, cosmética activa, gran consumo y lujo. Además, opera dos plantas de producción, un centro de distribución y una sede corporativa en territorio mexicano.