¿Qué dijo Gianni Infantino?

Durante una entrevista con el medio suizo Blue News, Infantino aseguró que la propuesta será revisada por los órganos correspondientes de la FIFA una vez concluya el Mundial de 2026.

"Definitivamente es un tema que será examinado y discutido en los comités correspondientes después de esta Copa del Mundo", afirmó el dirigente.

El presidente de la FIFA defendió la posibilidad de ampliar nuevamente el torneo al considerar que el futbol debe ser cada vez más incluyente.

"Cuando organizas una Copa del Mundo, es importante hacerlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debe poder soñar con participar".

Infantino también argumentó que el nivel competitivo mostrado por selecciones de África, Asia y otras confederaciones durante el Mundial de 2026 demuestra que más países pueden competir al máximo nivel si tienen la oportunidad.

¿Cómo se jugaría un Mundial con 64 selecciones?

La FIFA todavía no ha presentado un formato oficial, pero la alternativa que tiene más posibilidades de realizarse, sería una estructura mucho más sencilla que la utilizada en el Mundial de 2026.

El torneo estaría integrado por:

- 64 selecciones.

- 16 grupos de cuatro equipos.

- Clasificarían los dos primeros de cada grupo, es decir, 32 equipos.

- Se jugarían dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y final.

Con este formato desaparecería la clasificación de los mejores terceros lugares, utilizada en el Mundial de 2026, y el cuadro de eliminación directa iniciaría con 32 equipos.

¿Cuántos partidos habría?

Si se mantiene el esquema de grupos de cuatro equipos, un Mundial de 64 selecciones tendría:

- 96 partidos de fase de grupos.

- 32 partidos de eliminación directa.

En total serían 128 encuentros, es decir:

- 24 partidos más que el Mundial de 2026 (104).

- 64 partidos más que los Mundiales disputados entre 1998 y 2022 (64).

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 11: Julian Quinones #16 of Mexico celebrates with teammates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group A match between Mexico and South Africa at Mexico City Stadium on June 11, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Luke Hales/Getty Images) (Luke Hales/Getty Images)

¿Por qué surgió la propuesta?

La iniciativa fue impulsada inicialmente por la Conmebol, que considera que el Mundial de 2030, al celebrar el centenario del torneo, merece una edición excepcional con más selecciones participantes.