La posibilidad de que la Copa Mundial de la FIFA vuelva a crecer, después de expandirse a 48 selecciones ya está sobre las dudas en este cierre de la edición 2026. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo analizará la propuesta de disputar el Mundial de 2030 con 64 equipos, una idea que ha generado tanto respaldo como críticas entre dirigentes y aficionados.
Aunque todavía no existe una decisión oficial, el proyecto modificaría nuevamente el torneo más importante del futbol y convertiría la edición del centenario en la más grande de la historia.
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¿Qué dijo Gianni Infantino?
Durante una entrevista con el medio suizo Blue News, Infantino aseguró que la propuesta será revisada por los órganos correspondientes de la FIFA una vez concluya el Mundial de 2026.
"Definitivamente es un tema que será examinado y discutido en los comités correspondientes después de esta Copa del Mundo", afirmó el dirigente.
El presidente de la FIFA defendió la posibilidad de ampliar nuevamente el torneo al considerar que el futbol debe ser cada vez más incluyente.
"Cuando organizas una Copa del Mundo, es importante hacerlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debe poder soñar con participar".
Infantino también argumentó que el nivel competitivo mostrado por selecciones de África, Asia y otras confederaciones durante el Mundial de 2026 demuestra que más países pueden competir al máximo nivel si tienen la oportunidad.
¿Cómo se jugaría un Mundial con 64 selecciones?
La FIFA todavía no ha presentado un formato oficial, pero la alternativa que tiene más posibilidades de realizarse, sería una estructura mucho más sencilla que la utilizada en el Mundial de 2026.
El torneo estaría integrado por:
- 64 selecciones.
- 16 grupos de cuatro equipos.
- Clasificarían los dos primeros de cada grupo, es decir, 32 equipos.
- Se jugarían dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y final.
Sin embargo, la propuesta también enfrenta oposición, entre quienes han criticado este posible formato está el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, ha calificado la idea como una "mala propuesta", al considerar que podría disminuir el valor deportivo del torneo y restar importancia a las eliminatorias mundialistas.
A esto se añade, que esta nueva expansión aumentaría la carga física de los futbolistas, saturaría el calendario internacional y respondería más a intereses comerciales que deportivos.
¿Dónde se celebrará el Mundial 2030?
En 2030, promete ser el más ambicioso, ya que, por primera vez en la historia, el campeonato será recibido por más de un país de un solo continente. Para la siguiente edición, la FIFA tiene preparado marcar historia para recordar el centenario del campeonato, con homenajes al primer Mundial y visitar a más países.
En diciembre de 2024, la FIFA confirmó que el Mundial de 2030 tendría a más de un país sede y, en esta ocasión, será organizado por España, Portugal y Marruecos, países que van a concentrar la mayor parte de los encuentros del torneo.
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Una de las mayores sorpresas del Mundial 2030 será que la celebración arrancará en Sudamérica, para esto la FIFA acordó que Uruguay, Argentina y Paraguay alberguen un partido cada uno como parte de los festejos por los 100 años de la Copa del Mundo.