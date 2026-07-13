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La FIFA abre la puerta a un Mundial de 64 equipos; así podría cambiar la Copa del Mundo

La edición del centenario podría reunir a 64 equipos si prospera la propuesta que será analizada por los órganos de gobierno del futbol mundial.
lun 13 julio 2026 03:07 PM
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La edición del centenario podría reunir a 64 equipos si prospera la propuesta que será analizada por los órganos de gobierno del futbol mundial.
La edición del centenario podría reunir a 64 equipos si prospera la propuesta que será analizada por los órganos de gobierno del futbol mundial. (REUTERS/Carl Recine)

La posibilidad de que la Copa Mundial de la FIFA vuelva a crecer, después de expandirse a 48 selecciones ya está sobre las dudas en este cierre de la edición 2026. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , confirmó que el organismo analizará la propuesta de disputar el Mundial de 2030 con 64 equipos, una idea que ha generado tanto respaldo como críticas entre dirigentes y aficionados.

Aunque todavía no existe una decisión oficial, el proyecto modificaría nuevamente el torneo más importante del futbol y convertiría la edición del centenario en la más grande de la historia.

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¿Qué dijo Gianni Infantino?

Durante una entrevista con el medio suizo Blue News, Infantino aseguró que la propuesta será revisada por los órganos correspondientes de la FIFA una vez concluya el Mundial de 2026.

"Definitivamente es un tema que será examinado y discutido en los comités correspondientes después de esta Copa del Mundo", afirmó el dirigente.

El presidente de la FIFA defendió la posibilidad de ampliar nuevamente el torneo al considerar que el futbol debe ser cada vez más incluyente.

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"Cuando organizas una Copa del Mundo, es importante hacerlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debe poder soñar con participar".

Infantino también argumentó que el nivel competitivo mostrado por selecciones de África, Asia y otras confederaciones durante el Mundial de 2026 demuestra que más países pueden competir al máximo nivel si tienen la oportunidad.

¿Cómo se jugaría un Mundial con 64 selecciones?

La FIFA todavía no ha presentado un formato oficial, pero la alternativa que tiene más posibilidades de realizarse, sería una estructura mucho más sencilla que la utilizada en el Mundial de 2026.

El torneo estaría integrado por:

- 64 selecciones.

- 16 grupos de cuatro equipos.

- Clasificarían los dos primeros de cada grupo, es decir, 32 equipos.

- Se jugarían dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y final.

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Con este formato desaparecería la clasificación de los mejores terceros lugares, utilizada en el Mundial de 2026, y el cuadro de eliminación directa iniciaría con 32 equipos.

¿Cuántos partidos habría?

Si se mantiene el esquema de grupos de cuatro equipos, un Mundial de 64 selecciones tendría:

- 96 partidos de fase de grupos.

- 32 partidos de eliminación directa.

En total serían 128 encuentros, es decir:

- 24 partidos más que el Mundial de 2026 (104).

- 64 partidos más que los Mundiales disputados entre 1998 y 2022 (64).

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MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 11: Julian Quinones #16 of Mexico celebrates with teammates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group A match between Mexico and South Africa at Mexico City Stadium on June 11, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Luke Hales/Getty Images) (Luke Hales/Getty Images)

¿Por qué surgió la propuesta?

La iniciativa fue impulsada inicialmente por la Conmebol, que considera que el Mundial de 2030, al celebrar el centenario del torneo, merece una edición excepcional con más selecciones participantes.

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Además, esto facilita que más países tengan representación en un torneo que ya será histórico por celebrarse en seis países y tres continentes.

¿Qué ventajas tendría?

Entre las ventajas de esta propuesta es que un Mundial de 64 selecciones daría más lugares a África, Asia, Oceanía y Concacaf, con esto se incrementa el desarrollo del futbol en países emergentes.

Además, reduciría la dificultad del formato actual de 48 equipos, donde avanzan algunos terceros lugares y con ello se haría más sencillo el cuadro de eliminación directa con 16 grupos.

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Sin embargo, la propuesta también enfrenta oposición, entre quienes han criticado este posible formato está el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, ha calificado la idea como una "mala propuesta", al considerar que podría disminuir el valor deportivo del torneo y restar importancia a las eliminatorias mundialistas.

A esto se añade, que esta nueva expansión aumentaría la carga física de los futbolistas, saturaría el calendario internacional y respondería más a intereses comerciales que deportivos.

¿Dónde se celebrará el Mundial 2030?

En 2030, promete ser el más ambicioso, ya que, por primera vez en la historia, el campeonato será recibido por más de un país de un solo continente. Para la siguiente edición, la FIFA tiene preparado marcar historia para recordar el centenario del campeonato, con homenajes al primer Mundial y visitar a más países.

Las entradas del mundial no se entragarán hasta 15 días antes. (Foto: Reuters)

En diciembre de 2024, la FIFA confirmó que el Mundial de 2030 tendría a más de un país sede y, en esta ocasión, será organizado por España, Portugal y Marruecos, países que van a concentrar la mayor parte de los encuentros del torneo.

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Una de las mayores sorpresas del Mundial 2030 será que la celebración arrancará en Sudamérica, para esto la FIFA acordó que Uruguay, Argentina y Paraguay alberguen un partido cada uno como parte de los festejos por los 100 años de la Copa del Mundo.

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Mundial de Futbol 2026 FIFA

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