¿Cuánto dinero gana el campeón del Mundial 2026? Así se reparte la bolsa récord del torneo

La FIFA señala que la mayor parte de esta cantidad, se destinarán 655 millones de dólares de premios a los participantes del certamen, lo que supone un aumento del 50% en comparación de la edición previa.
Estos son los premios que se repartirán entre las últimas cuatro selecciones que se mantienen en el campeonato:
En los próximos días, se definirán los premios que se llevarán Argentina, Inglaterra, España y Francia al finalizar el torneo.
Estos cuatro equipos tienen garantizados dos partidos más en el certamen: la semifinal y la final o el partido por el tercer lugar, dependiendo del resultado que obtengan a media semana.
En Qatar 2022, el premio para el campeón, Argentina, fue de 42 millones de dólares, por lo que en esta ocasión, el monto aumentó ocho millones de dólares.
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¿Cuál es el premio que se llevó México?
El conjunto mexicano finalizó su participación en la novena posición del certamen, por lo que, de acuerdo con la propia FIFA, le corresponde un premio de 15 millones de dólares.
Así se reparten los premios para los puestos cinco a 48 del Mundial 2026:
- Lugares 5º a 8º: 19 millones de dólares.
- Lugares 9º a 16º: 15 millones de dólares.
- Lugares 17º a 32º: 11 millones de dólares.
- Lugares 33º a 48º: 9 millones de dólares.
Además, la FIFA otorgó 1.5 millones de dólares a cada federación, previo al certamen, para cubrir los gastos preparativos del torneo. De esta forma, cada participante recibió al menos 10.5 millones de dólares por participar en la Copa Mundial 2026.