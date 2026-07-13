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¿Cuánto dinero gana el campeón del Mundial 2026? Así se reparte la bolsa récord del torneo

Inglaterra, Argentina, España y Francia son los equipos que buscarán el premio económico récord que se otorgará al nuevo campeón del mundo.
lun 13 julio 2026 03:06 PM
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Llegamos a la recta final de la Copa del Mundo 2026, con únicamente cuatro equipos que siguen en la contienda por el anhelado trofeo de campeón.

Pero más allá del orgullo deportivo, hay otro factor trascendental detrás de las ilusiones de las cuatro selecciones semifinalistas: el premio económico.

España, Francia, Inglaterra y Argentina son los últimos cuatro equipos que se mantienen en el torneo, y son estas las cuatro selecciones que repartirán los premios económicos más jugosos del certamen.

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Este es el premio económico que recibirá el próximo campeón del Mundo

De acuerdo con el Consejo de la FIFA celebrado en diciembre pasado, en Doha, Qatar , se aprobó 727 millones de dólares en premios para los participantes, siendo esta la cifra más alta en la historia.

La FIFA señala que la mayor parte de esta cantidad, se destinarán 655 millones de dólares de premios a los participantes del certamen, lo que supone un aumento del 50% en comparación de la edición previa.

Estos son los premios que se repartirán entre las últimas cuatro selecciones que se mantienen en el campeonato:

- Campeón: 50 millones de dólares

- Subcampeón: 33 millones de dólares

- Tercer lugar: 29 millones de dólares

- Cuarto lugar: 27 millones de dólares

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En los próximos días, se definirán los premios que se llevarán Argentina, Inglaterra, España y Francia al finalizar el torneo.

Estos cuatro equipos tienen garantizados dos partidos más en el certamen: la semifinal y la final o el partido por el tercer lugar, dependiendo del resultado que obtengan a media semana.

En Qatar 2022, el premio para el campeón, Argentina, fue de 42 millones de dólares, por lo que en esta ocasión, el monto aumentó ocho millones de dólares.

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¿Cuál es el premio que se llevó México?

El conjunto mexicano finalizó su participación en la novena posición del certamen, por lo que, de acuerdo con la propia FIFA, le corresponde un premio de 15 millones de dólares.

Así se reparten los premios para los puestos cinco a 48 del Mundial 2026:

- Lugares 5º a 8º: 19 millones de dólares.

- Lugares 9º a 16º: 15 millones de dólares.

- Lugares 17º a 32º: 11 millones de dólares.

- Lugares 33º a 48º: 9 millones de dólares.

Además, la FIFA otorgó 1.5 millones de dólares a cada federación, previo al certamen, para cubrir los gastos preparativos del torneo. De esta forma, cada participante recibió al menos 10.5 millones de dólares por participar en la Copa Mundial 2026.

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¿Cuándo comienzan las semifinales de la Copa Mundial 2026?

Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzarán este martes 14 de julio, y se jugarán de la siguiente forma:

- Martes 14 de julio: Francia vs España (13:00 horas).

- Miércoles 15 de julio: Inglaterra vs Argentina (13:00 horas).

Los vencedores se enfrentarán en la gran final, donde además de la Copa Mundial, también estarán en disputa los 50 millones de dólares que se llevará el ganador.

Los perdedores se enfrentarán en el partido por el tercer lugar. Estos encuentros se jugarán en las siguientes fechas:

- Sábado 18 de julio: Partido por el tercer lugar (15:00 horas).

- Domingo 19 de julio: Final (13:00 horas).

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Futbol

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