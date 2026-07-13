¿Cuánto dinero gana el campeón del Mundial 2026? Así se reparte la bolsa récord del torneo

Este es el premio económico que recibirá el próximo campeón del Mundo

De acuerdo con el Consejo de la FIFA celebrado en diciembre pasado, en Doha, Qatar , se aprobó 727 millones de dólares en premios para los participantes, siendo esta la cifra más alta en la historia.

La FIFA señala que la mayor parte de esta cantidad, se destinarán 655 millones de dólares de premios a los participantes del certamen, lo que supone un aumento del 50% en comparación de la edición previa.

Estos son los premios que se repartirán entre las últimas cuatro selecciones que se mantienen en el campeonato:

- Campeón: 50 millones de dólares

- Subcampeón: 33 millones de dólares

- Tercer lugar: 29 millones de dólares

- Cuarto lugar: 27 millones de dólares

En los próximos días, se definirán los premios que se llevarán Argentina, Inglaterra, España y Francia al finalizar el torneo.

Estos cuatro equipos tienen garantizados dos partidos más en el certamen: la semifinal y la final o el partido por el tercer lugar, dependiendo del resultado que obtengan a media semana.

En Qatar 2022, el premio para el campeón, Argentina, fue de 42 millones de dólares, por lo que en esta ocasión, el monto aumentó ocho millones de dólares.