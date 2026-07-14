El argentino más rico aún está lejos de Carlos Slim; así se comparan sus fortunas

Carlos Slim es reconocido por ser el hombre más rico de México y América Latina, sin embargo, en Argentina, Marcos Galperin se ha posicionado en los últimos años como uno de los empresarios más importantes de la región por ser el fundador de Mercado Libre.
El empresario se encuentra en el lugar 427 entre las mayores fortunas del mundo, de acuerdo al Bloomberg Billionaires Index . Su patrimonio nació con una idea desarrollada en la universidad que terminó convirtiéndose en la mayor plataforma de comercio electrónico de América Latina y en un gigante financiero que hoy compite con la banca tradicional.
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¿Quién es el fundador de Mercado Libre?
A diferencia de otros empresarios latinoamericanos que heredaron grandes corporativos industriales o financieros, la fortuna de Marcos Galperin nació en internet.
El empresario argentino nació el 31 de octubre de 1971 en Buenos Aires y estudió Finanzas en la Universidad de Pensilvania y posteriormente cursó un MBA en la Universidad de Stanford, donde comenzó a desarrollar la idea de crear una plataforma de comercio electrónico inspirada en el crecimiento que experimentaba eBay en Estados Unidos.
Ese proyecto se materializó en 1999, cuando fundó Mercado Libre con el respaldo de inversionistas como JPMorgan Partners, Goldman Sachs y Banco Santander. Apenas dos años después, eBay adquirió el 19.5% de la compañía, una operación que impulsó su expansión por América Latina y consolidó la confianza de los inversionistas internacionales.
Durante más de dos décadas, Galperin encabezó el crecimiento de la empresa hasta convertirla en la plataforma de comercio electrónico más grande de la región. Bajo su liderazgo, Mercado Libre dejó de ser un sitio para comprar y vender productos para convertirse en un ecosistema digital que incluye logística, publicidad, soluciones para empresas y servicios financieros mediante Mercado Pago.
Su trayectoria también le valió reconocimientos como el Premio Konex , reconocimiento argentino a personalidades del país, en 2008 y 2018, mientras que la cotización de Mercado Libre en el NASDAQ la consolidó como una de las empresas tecnológicas más valiosas de América Latina.
En 2025, Galperin dejó la dirección general de la compañía, aunque continúa vinculado a la estrategia del grupo, que inició una nueva etapa bajo el liderazgo de Ariel Szarfsztejn.
La fortuna de Marcos Galperin
Aunque Mercado Libre nació como una plataforma de compraventa en línea, hoy el negocio de Marcos Galperin es mucho más amplio.
La compañía ha construido un ecosistema que integra Mercado Pago, créditos para consumidores y empresas, inversiones, terminales de cobro, soluciones logísticas y herramientas para vendedores digitales.
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Este crecimiento la ha convertido en una de las compañías tecnológicas más importantes de América Latina y en un competidor directo de bancos y empresas financieras tradicionales.
Durante 2025, Mercado Libre reportó 8,8 miles millones de dólares, un crecimiento de 45% comparado a 2024. La empresa opera en 18 países de América Latina y sus principales mercados son Brasil, Argentina y México.
De acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index , Marcos Galperin es actualmente el empresario más rico de Argentina y ocupa la posición 427 entre las mayores fortunas del planeta.
Aunque Bloomberg actualiza diariamente el patrimonio de los multimillonarios conforme cambia el precio de las acciones, la mayor parte de la riqueza de Galperin proviene de su participación accionaria en Mercado Libre, llegando su fortuna a los 9.13 millones de dólares, convirtiéndola en una de las empresas más valiosas de la región.
¿Quién tiene una mayor fortuna, Marcos Galperin o Carlos Slim?
Si bien Marcos Galperin encabeza el ranking de multimillonarios argentinos, la distancia frente a Carlos Slim Helú es considerable.
El fundador de América Móvil se mantiene como el empresario más rico de México y una de las mayores fortunas del mundo, con un patrimonio que supera ampliamente al del creador de Mercado Libre. Actualmente, Slim Helú tiene una fortuna valuada en 128 millones de dólares y ocupa el lugar 16 dentro del Bloomberg Billionaires Index.
Mientras Slim construyó su fortuna a partir de las telecomunicaciones, la infraestructura, la minería, el sector financiero y el comercio, Galperin cimentó su riqueza en la economía digital y el comercio electrónico.
Ambos representan modelos empresariales distintos, ya que Slim es parte de una de las grandes corporaciones tradicionales latinoamericanas, mientras que Galperin es considerado uno de los principales impulsores del ecosistema tecnológico de la región.
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Con Mercado Libre expandiendo su presencia en países de América Latina, y con una creciente apuesta por los servicios financieros, el empresario argentino busca consolidar un negocio que ya no depende únicamente de las compras por internet, sino de un ecosistema digital que cada vez tiene mayor peso en la economía latinoamericana.