El argentino más rico aún está lejos de Carlos Slim; así se comparan sus fortunas

¿Quién es el fundador de Mercado Libre?

A diferencia de otros empresarios latinoamericanos que heredaron grandes corporativos industriales o financieros, la fortuna de Marcos Galperin nació en internet.

El empresario argentino nació el 31 de octubre de 1971 en Buenos Aires y estudió Finanzas en la Universidad de Pensilvania y posteriormente cursó un MBA en la Universidad de Stanford, donde comenzó a desarrollar la idea de crear una plataforma de comercio electrónico inspirada en el crecimiento que experimentaba eBay en Estados Unidos.

Ese proyecto se materializó en 1999, cuando fundó Mercado Libre con el respaldo de inversionistas como JPMorgan Partners, Goldman Sachs y Banco Santander. Apenas dos años después, eBay adquirió el 19.5% de la compañía, una operación que impulsó su expansión por América Latina y consolidó la confianza de los inversionistas internacionales.

Durante más de dos décadas, Galperin encabezó el crecimiento de la empresa hasta convertirla en la plataforma de comercio electrónico más grande de la región. Bajo su liderazgo, Mercado Libre dejó de ser un sitio para comprar y vender productos para convertirse en un ecosistema digital que incluye logística, publicidad, soluciones para empresas y servicios financieros mediante Mercado Pago.

Su trayectoria también le valió reconocimientos como el Premio Konex , reconocimiento argentino a personalidades del país, en 2008 y 2018, mientras que la cotización de Mercado Libre en el NASDAQ la consolidó como una de las empresas tecnológicas más valiosas de América Latina.

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En 2025, Galperin dejó la dirección general de la compañía, aunque continúa vinculado a la estrategia del grupo, que inició una nueva etapa bajo el liderazgo de Ariel Szarfsztejn.

La fortuna de Marcos Galperin

Aunque Mercado Libre nació como una plataforma de compraventa en línea, hoy el negocio de Marcos Galperin es mucho más amplio.

La compañía ha construido un ecosistema que integra Mercado Pago, créditos para consumidores y empresas, inversiones, terminales de cobro, soluciones logísticas y herramientas para vendedores digitales.