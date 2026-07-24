México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: qué atletas compiten, cuándo y a qué hora

Calendario de actividades de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos 2026
- 24 de julio: inauguración y tiro con arco, con Alejandra Valencia y Matías Grande.
- 27 de julio: ciclismo de pista, con Yareli Acevedo.
- 28 de julio: clavados, con Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya.
- 29 de julio: debuta selección femenil de futbol, contra Puerto Rico.
- 30 de julio: debuta selección varonil de futbol, contra Venezuela.
- 31 de julio: futbol femenil, Colombia vs. México.
- 1 de agosto: futbol varonil, República Dominicana vs México.
- 2 de agosto: marcha atlética, con Alegna González y futbol femenil Jamaica vs México.
- 3 de agosto: atletismo de pista, con Uziel Muñoz Portillo y futbol varonil, México vs Guatemala.
- 5 de agosto: natación artística femenil, varonil y mixta, en rondas clasificatorias.
La delegación mexicana buscará defender el primer lugar del medallero obtenido en los Juegos de San Salvador 2023, cuando obtuvo un total de 353 preseas.
El calendario completo de actividades, incluidas las finales, está disponible en la página oficial de Santo Domingo 2026 .