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Calendario de deportistas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: fechas y horarios

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 arrancan este viernes 24 de julio.
vie 24 julio 2026 01:34 PM
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México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: qué atletas compiten, cuándo y a qué hora
Prisca Awiti, medallista olímpica en París 2024, participará en estos Juegos Centroamericanos. (Steph Chambers/Getty Images)

Aunque terminó el Mundial 2026, la inercia para seguir apoyando a los atletas mexicanos continúa con el arranque de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en República Dominicana.

Esta justa es trascendental para los atletas mexicanos que participarán, ya que marca el inicio de la ruta rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

En total, 646 deportistas mexicanos participarán en esta edición de los Juegos Centroamericanos a lo largo de los 16 días de competencia.

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¿Cuándo empiezan los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

La inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se llevará a cabo este viernes 24 de julio, pero algunas disciplinas iniciaron sus actividades desde el pasado lunes, como es el caso del polo acuático.

En el caso de la delegación mexicana, algunos de los nombres que más llaman la atención son Alejandra Valencia, quien es doble medallista olímpica, así como el clavadista Osmar Olvera y la judoca Prisca Awiti. Estos dos últimos consiguieron medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024.

También vale la pena recordar que la natación artística es una de las disciplinas que más llama la atención, pues el equipo mexicano ha cobrado protagonismo en las más recientes justas internacionales en las que ha participado.

Es importante precisar que aunque la inauguración se llevará a cabo este viernes, los equipos tricolores de polo acuático y bádminton ya arrancaron sus actividades en las rondas previas los pasados 20 y 23 de julio, respectivamente.

De igual forma, este viernes arrancan las actividades de tiro con arco, con Alejandra Valencia y Matías Grande como representantes mexicanos.

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Calendario de actividades de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos 2026

- 24 de julio: inauguración y tiro con arco, con Alejandra Valencia y Matías Grande.

- 27 de julio: ciclismo de pista, con Yareli Acevedo.

- 28 de julio: clavados, con Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya.

- 29 de julio: debuta selección femenil de futbol, contra Puerto Rico.

- 30 de julio: debuta selección varonil de futbol, contra Venezuela.

- 31 de julio: futbol femenil, Colombia vs. México.

- 1 de agosto: futbol varonil, República Dominicana vs México.

- 2 de agosto: marcha atlética, con Alegna González y futbol femenil Jamaica vs México.

- 3 de agosto: atletismo de pista, con Uziel Muñoz Portillo y futbol varonil, México vs Guatemala.

- 5 de agosto: natación artística femenil, varonil y mixta, en rondas clasificatorias.

La delegación mexicana buscará defender el primer lugar del medallero obtenido en los Juegos de San Salvador 2023, cuando obtuvo un total de 353 preseas.

El calendario completo de actividades, incluidas las finales, está disponible en la página oficial de Santo Domingo 2026 .

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¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos 2026?

Las actividades de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 se podrán seguir a través de diferentes opciones: Fox Sports, Claro Sports, AyM Sports e Imagen Televisión.

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