Estudios de posgrado en el extranjero amplían la visión del mundo

Ahora bien, para realizar estudios de posgrado resulta atractiva la opción de hacerlo en el extranjero, una experiencia que facilita estar inmerso en la cultura de otro país. Esto brinda una visión global e incluso contribuye para ampliar la red de contactos de negocios.

Estos son dos puntos clave que Audencia Business School ofrece a sus egresados, a través de un panorama internacional e intercultural. Desde su fundación en 1900, se ha extendido por todo el mundo formando a más de 24,000 profesionales a lo largo del tiempo, lo que ha refrendado su título como una de las Grandes Écoles francesas.

Parte de la estrategia educativa que le ha dado reconocimiento global a esta institución es la mezcla de capacitación integral basada en la experiencia, así como métodos innovadores enfocados a finanzas, emprendimiento y responsabilidad corporativa.

Además, está acreditada por la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), la Association of MBAs (AMBA) en Londres y el European Quality Improvement System (EQUIS), con sede en Bruselas, que certifican los programas académicos, la generación de conocimiento y las contribuciones a la comunidad, desde licenciatura hasta doctorado.

De igual forma, es la primera escuela de administración en Francia en adherirse al Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact), el cual integra Diez Principios para promover el desarrollo sostenible en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las empresas.

Se trata de la iniciativa de responsabilidad social empresarial más extensa del mundo, que cuenta con más de 12,500 entidades vinculadas de aproximadamente 160 países, con el respaldo de los CEO de las compañías que lo componen. Precisamente, con ello se ratifica el compromiso de Audencia para capacitar y orientar a los futuros gerentes, directivos y empresarios hacia modelos de negocio por un desarrollo sostenible.