En un webinar sobre el Panorama del Bienestar en las Empresas, organizado por Gympass, Jaqueline Zaldivar, HR & Talent Management Director en la embotelladora Constellation Brands, compartió una experiencia reveladora sobre las nuevas dinámicas laborales y las expectativas de los candidatos en el mercado laboral.

Durante la sesión, Zaldivar relató cómo un postulante, entrevistado por su equipo de atracción de talento, planteó de manera directa una pregunta que refleja las prioridades actuales de los candidatos: "¿Tengo que ir a la oficina o puedo trabajar desde casa?".

Ante la respuesta de que el rol permitía una considerable flexibilidad, pero con la posibilidad de asistir a la oficina en determinados días, el candidato expresó sus inquietudes. “Te hago esta pregunta porque me he entrevistado con tres empleadores”, dijo el postulante. “Me dijeron que tenía que ir tres veces a la semana y no voy a ir”.