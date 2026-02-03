Convocatoria UNAM 2026: Fecha límite para pagar el examen de licenciatura y cómo hacerlo desde EU

¿Cuándo es el registro para la convocatoria de la UNAM?

De acuerdo con el instructivo oficial, el registro se puede realizar hasta a las 16:00 horas del 3 de febrero, (tiempo Centro de México), vía internet en el siguiente enlace: https://primeringreso1.dgae.unam.mx/2026/sitios/CSL/crear_cuenta.html?ev=356a192b7913b04c54574d18c28d46e6395428ab

Para ello, se requiere tener a la mano la siguiente información:

1. La Clave de Centro de Trabajo (CCT) y el nombre completo de la institución educativa donde cursas o cursaste tu bachillerato (datos que están en tu certificado de estudios).

2. Tu acta de nacimiento.

3. Tu Clave Única de Registro de Población (CURP).

4. Tu Número de Seguridad Social (NSS) del IMSS. Si no lo conoces podrás consultarlo al realizar tu registro (sólo aspirantes de nacionalidad mexicana).

Es importante y obligatorio que registres correctamente estos datos, particularmente, la CCT de tu institución y tú CURP. De la misma manera, es importante registrar correctamente el tipo de ingreso (sin antecedentes UNAM, cambio de ciclo, cambio de carrera, con bachillerato UNAM, etc.).

Los únicos cambios permitidos en el registro serán para la elección de carrera, plantel, sistema o modalidad, siempre y cuando no hayas confirmado el registro y descargado la ficha de depósito. Una vez emitida la ficha, ya no se podrá hacer ningún cambio, aunque estés dentro del periodo de registro.

También deberás registrar tu domicilio actual (ciudad y/o país donde te ubicas en este momento y hasta la fecha del examen), ya que este domicilio será considerado por el sistema de registro para otorgarte una cita para la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital; o bien, para que te tomes la fotografía al descargar el Navegador Seguro (Lockdown Browser).

Sigue las indicaciones del portal y del instructivo para obtener el comprobante y la ficha de depósito para el pago del examen.