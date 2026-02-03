Publicidad

Carrera

Convocatoria UNAM 2026: Fecha límite para pagar el examen de licenciatura y cómo hacerlo desde EU

Quedan pocos días para el registro y pago del examen de licenciatura de la UNAM este 2026. Si quieres participar en la convocatoria, anticipa tus trámites para que no te quedes fuera.
mar 03 febrero 2026 08:16 AM
unam-1.jpg
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrá su examen de selección del 23 de mayo al 10 de junio. (@unamglobal)

La convocatoria para el ingreso a una licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está en su primera fase, pero quedan pocos días para que los aspirantes puedan inscribirse y realizar el pago del examen, un paso esencial para participar en la selección y obtener un lugar en la institución.

Para que no te quedes sin esa oportunidad, te compartimos las fechas clave y los requisitos necesarios para hacer estos pasos.

¿Cuándo es el registro para la convocatoria de la UNAM?

De acuerdo con el instructivo oficial, el registro se puede realizar hasta a las 16:00 horas del 3 de febrero, (tiempo Centro de México), vía internet en el siguiente enlace: https://primeringreso1.dgae.unam.mx/2026/sitios/CSL/crear_cuenta.html?ev=356a192b7913b04c54574d18c28d46e6395428ab

Para ello, se requiere tener a la mano la siguiente información:

1. La Clave de Centro de Trabajo (CCT) y el nombre completo de la institución educativa donde cursas o cursaste tu bachillerato (datos que están en tu certificado de estudios).

2. Tu acta de nacimiento.

3. Tu Clave Única de Registro de Población (CURP).

4. Tu Número de Seguridad Social (NSS) del IMSS. Si no lo conoces podrás consultarlo al realizar tu registro (sólo aspirantes de nacionalidad mexicana).

Es importante y obligatorio que registres correctamente estos datos, particularmente, la CCT de tu institución y tú CURP. De la misma manera, es importante registrar correctamente el tipo de ingreso (sin antecedentes UNAM, cambio de ciclo, cambio de carrera, con bachillerato UNAM, etc.).

Los únicos cambios permitidos en el registro serán para la elección de carrera, plantel, sistema o modalidad, siempre y cuando no hayas confirmado el registro y descargado la ficha de depósito. Una vez emitida la ficha, ya no se podrá hacer ningún cambio, aunque estés dentro del periodo de registro.

También deberás registrar tu domicilio actual (ciudad y/o país donde te ubicas en este momento y hasta la fecha del examen), ya que este domicilio será considerado por el sistema de registro para otorgarte una cita para la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital; o bien, para que te tomes la fotografía al descargar el Navegador Seguro (Lockdown Browser).

Sigue las indicaciones del portal y del instructivo para obtener el comprobante y la ficha de depósito para el pago del examen.

Fecha límite para pagar el examen

La convocatoria señala que el pago del derecho a examen debe quedar reflejado a más tardar el 5 de febrero de 2026, a las 15:59 horas (hora del centro de México) en el banco Santander.

El plazo para descargar, imprimir la ficha y realizar el pago es del 23 de enero al 5 de febrero, con ese horario límite. No habrá prórroga, y cualquier pago realizado fuera del tiempo y hora establecido no será válido.

Así que antes de realizar cualquier pago, verifica que tus datos estén correctos:

- Nombre completo
- Número de referencia (11 caracteres)

Estos datos son vitales para que el banco Santander pueda realizar el cobro. Por tanto, cada ficha de depósito es personal e intransferible, y será válida unicamente para participar en el concurso de selección de esta convocatoria.

¿Cuánto cuesta el examen?

El costo del derecho a examen de la UNAM tiene un costo de 490 pesos, tanto en pagos realizados en el interior de la República como en el extranjero, aunque en este caso se deberá cubrir las comisiones extra.

Para realizar el pago desde el extranjero, deberás realizar un depósito en el “J.P. MORGAN CHASE BANK, N.A.” cuenta bancaria número: 00101693118, CODE o SWIFT CHASUS 33

ABA 111000614 (para los Estados Unidos de América), o
ABA 21000021 (para Europa).

¿Qué sigue después?

Posteriormente de haber realizado el pago, las y los aspirantes deberán descargar e imprimir el documento de Cita para la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital, entre el 26 de enero al 6 de febrero de 2026.

Si realizaste el pago de lunes a viernes, deberás imprimir TU CITA para la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital 24 horas después de haber pagado.

Por el contrario, si hiciste el depósito un fin de semana (sábado o domingo) o en un día festivo, deberás imprimir TU CITA después de las 16:00 horas del martes siguiente.

El documento deberá ser impreso en tamaño carta y presentarla junto a una identificación oficial vigente con fotografía, además de una fototopia de la misma identificación con ampliación al 200% del anverso y reverso, usando solo el lado de la hoja.

La identificación puede ser:

- Credencial de elector
- Pasaporte
- Precartilla o Cartilla del Servicio Militar Nacional
- Licencia de conducir
- Certificado escolar expedido con fotografía: de secundaria, bachillerato o licenciatura
- Credencial escolar con firma y fotografía legibles
- Cédula profesional expedida con fotografía
- Tarjeta de residencia emitida por el Instituto Nacional de Migración

La identificación no debe tener roturas, tachaduras, enmendaduras, manchas o perforaciones para ser válida.

Posteriormente, acude a tu cita en el Local de Registro de Aspirantes, señalado en tu documento, en la fecha y horario establecido. No acudas con acompañantes, y no habrá estacionamiento.

Revisa el instructivo de la convocatoria aquí .

Requisitos básicos para participar y fechas clave de la convocatoria

Para entrar al concurso, se requiere de estos requisitos indispensables

- Contar con un promedio mínimo de 7.0 en el certificado de preparatoria; mismo que se comprobara mediante la entrega del certificado original.
- Haber concluido el bachillerato o estar cursando el último semestre al momento de la publicación de la convocatoria.
- Completar correctamente todas las etapas del proceso dentro de los plazos establecidos.

Fechas

- Registro de aspirantes vía Internet:​ 23 de enero al 3 de febrero de 2026
- Pago por derecho a examen:​​ 23 de enero al 5 de febrero de 2026
- Aplicación del examen en línea​: 23 de mayo al 10 de junio de 2026

