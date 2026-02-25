El Tec de Monterrey nada contracorriente: mantiene al talento por décadas mientras crece el job hopping

Este año la institución académica le otorgó el Premio Insignia Rómulo Garza, un reconocimiento anual que distingue trayectorias académicas de largo aliento, por su carrera científica y formación de talento. Aunque el reconocimiento cuenta solo una parte de la historia, la otra tiene que ver con el mercado laboral.

Allí, el job hopping se volvió una tendencia cada vez más común, sobre todo en áreas tecnológicas, donde los profesionales cambian de empleo en promedio cada dos años, con el fin de mejorar su salario, acceder a nuevas posiciones o trabajar con tecnologías más recientes.

Sin embargo, la rotación tiene un costo directo para las organizaciones. La firma de reclutamiento ManpowerGroup estima que reemplazar a un empleado puede costar hasta 150% de su salario si se consideran reclutamiento, capacitación y pérdida de conocimiento operativo.

Por eso, además de competir por talento, las empresas buscan vincularse antes con quienes lo forman. El Tecnológico de Monterrey mantiene proyectos de investigación con más de 140 compañías en áreas como transformación digital, educación y sostenibilidad. La apuesta no solo es contratar especialistas, sino participar en su formación y aumentar la probabilidad de retenerlos desde etapas tempranas de su carrera.

Para las empresas esto es relevante, ya que los perfiles especializados se vuelven cada vez más escasos y difíciles de retener dentro de una misma compañía.

Y mientras Monroy ha permanecido cuatro décadas en el mismo lugar, la mayoría de las empresas mexicanas enfrentan el problema contrario. El talento tecnológico rota muy rápido y, aun así, no alcanza.

De acuerdo con ManpowerGroup, 77% de las compañías en México reporta actualmente dificultades para reclutar talento en tecnologías de información. El problema, sin embargo, no es nuevo. La escasez ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años: era de 68% en 2022, subió a 73% en 2023 y alcanzó un máximo de 79% en 2024.

La falta de especialistas ya tiene consecuencias operativas. Las empresas retrasan proyectos, reducen productividad y enfrentan obstáculos para adoptar nuevas tecnologías cuando no logran cubrir esos puestos.