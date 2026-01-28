¡Bájale a tu estrés! Puedes desencadenar diabetes

Factores de riesgo para desarrollar diabetes

El titular de la depencencia, David Kershenobich Stalnikowitz, sugirió que cualquier persona puede acudir a los centros médicos o laboratorios para hacerse un examen general de sangre, y si los niveles son anormales de la glucosa en ayuno, ese es un factor de riesgo que debe llamar la atención.

“Si alguien tiene 110 de azúcar, o tiene 120, debe de pensar en la posibilidad de que tenga, que va a desarrollar una diabetes mellitus e identificarlo en forma temprana”, dijo en la Mañanera del Pueblo del 27 de enero.

- Si se nota un aumento del perímetro abdominal también es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus y se puede prevenir en forma temprana.

- Personas que tienen condiciones adversas en estilo de vida; por ejemplo:

- Las que ingieren dietas altas en calorías y alimentos ultraprocesados.

- Antecedentes familiares.