No se te olvide pagar la colegiatura, ya viene la renta, mañana hay que mandar este material a la escuela del niño; debes entregar el proyecto en tu trabajo a fin de mes”. ¿Vives en estrés cada día? Esto en combinación con otros factores puede desencadenar el padecimiento de diabetes tipo 2, por lo que la Secretaría de Salud (Ssa) llamó a la población al autocuidado y a realizarse chequeos médicos.
¡Bájale a tu estrés! Puedes desencadenar diabetes
Factores de riesgo para desarrollar diabetes
El titular de la depencencia, David Kershenobich Stalnikowitz, sugirió que cualquier persona puede acudir a los centros médicos o laboratorios para hacerse un examen general de sangre, y si los niveles son anormales de la glucosa en ayuno, ese es un factor de riesgo que debe llamar la atención.
“Si alguien tiene 110 de azúcar, o tiene 120, debe de pensar en la posibilidad de que tenga, que va a desarrollar una diabetes mellitus e identificarlo en forma temprana”, dijo en la Mañanera del Pueblo del 27 de enero.
- Si se nota un aumento del perímetro abdominal también es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus y se puede prevenir en forma temprana.
- Personas que tienen condiciones adversas en estilo de vida; por ejemplo:
- Las que ingieren dietas altas en calorías y alimentos ultraprocesados.
- Antecedentes familiares.
Otro que es muy importante es el estrés crónico, porque se acompaña por niveles elevados de hidrocortisona, y eso hace que pueda ser también un factor de riesgo
- Alteraciones en los ciclos de sueño: tanto falta de sueño como un exceso de sueño son factores de riesgo para diabetes mellitus.
- Los factores enlistados aumentan entre 20% a 60% de posibilidades de que una persona desarrolle diabetes tipo 2. Y si la va a desarrollar, que ésta ocurra 5 o 10 años más temprano y se puede retrasar.
¿Qué es el estrés crónico?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al estrés como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil, y aunque todas las personas tienen un cierto grado de estrés, ya que se trata de una respuesta natural a las amenazas y a otros estímulos, es la forma en que se reacciona lo que define la afectación al bienestar.
Actualmente, hay diversas actividades que atender, algunas de manera simultánea, por lo que es común que las personas vivan en estrés constante.
Al tener estrés resulta difícil regresar a un estado de relajación y concentración, se puede tener ansiedad e irritabilidad. También ocasiona causar dolor de cabeza o de otras partes del cuerpo, malestar gástrico, dificultades para dormir o alteraciones del apetito (comer más o menos de la cuenta). Cuando el estrés se cronifica, puede agravar problemas de salud y dar lugar a un aumento del consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y otras sustancias.
¿Qué es la diabetes mellitus?
La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por mantener elevados los niveles de azúcar (glucosa) en sangre, esto, asociado a la deficiencia de insulina, afecta al corazón, ojos, riñones y sistema nervioso.
En México es la segunda causa de muerte.