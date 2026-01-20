Moderna y Merker tienen éxito en su vacuna contra el cáncer de piel: reduce 50% riesgo de morir

Las compañías Moderna y Merck dieron a conocer los avances de la vacuna experimental para tratar un tipo grave de cáncer de piel, y que reduce el riesgo de muerte en 49%, de acuerdo con los resultados en los recientes cinco años.
¿Cómo funciona la vacuna?
La vacuna intismeran autogene entrena al sistema inmune para que reconozca y ataque a las células cancerosas. Cuando se administra junto con Keytruda, un fármaco de inmunoterapia que elimina los frenos del sistema inmunitario, la combinación pretende activar y mantener la respuesta del organismo para combatir el cáncer.
Moderna y Merck informaron en un comunicado que llevan a cabo ocho estudios para probar el tratamiento combinado en distintos tipos de cáncer, como los de pulmón, vejiga y riñón.
“Seguimos invirtiendo en nuestra plataforma oncológica gracias a resultados alentadores como estos, que ilustran el potencial del ARNm en el tratamiento del cáncer. Esperamos con interés nuevos hitos, incluyendo los resultados de nuestro estudio de fase 3 en melanoma adyuvante en colaboración con Merck, y el progreso continuo en los ocho estudios de fase 2 y fase 3 en múltiples tipos de tumores y poblaciones de pacientes”, dijo el Dr. Kyle Holen, vicepresidente sénior y director de Desarrollo, Oncología y Terapéutica de Moderna.
La doctora Marjorie Green, vicepresidenta sénior y jefa de oncología, desarrollo clínico global, Merck Research Laboratories, resaltó que los beneficios de esta vacuna experimental radica en demostrar el potencial a largo plazo de la combinación de intismeran autógeno y Keytruda para reducir el riesgo de que el cáncer regrese a pacientes con cáncer de piel.
El melanoma es la forma más grave de cáncer de piel, se caracteriza por el crecimiento descontrolado de células productoras de pigmento. Las tasas de melanoma aumentaron en las últimas décadas, con más de 330,000 nuevos casos diagnosticados en todo el mundo en 2022.
Ante una amplia variedad de tipos de cáncer alrededor del mundo, Keytruda sería una opción para reducir el número de decesos, aunque también se tomarían los factores que ayudan en las incidencias de las enfermedades.