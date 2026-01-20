Moderna y Merker tienen éxito en su vacuna contra el cáncer de piel: reduce 50% riesgo de morir

¿Cómo funciona la vacuna?

La vacuna intismeran autogene entrena al sistema inmune para que reconozca y ataque a las células cancerosas. Cuando se administra junto con Keytruda, un fármaco de inmunoterapia que elimina los frenos del sistema inmunitario, la combinación pretende activar y mantener la respuesta del organismo para combatir el cáncer.

Moderna y Merck informaron en un comunicado que llevan a cabo ocho estudios para probar el tratamiento combinado en distintos tipos de cáncer, como los de pulmón, vejiga y riñón.