Amazon ha hecho más independiente a Alexa sin que te dieras cuentas: así usó la 'inteligencia ambiental'

Por ejemplo, si un usuario solicita un itinerario familiar de dos semanas para vacaciones en Sudamérica, Alexa emplea modelos generativos complejos para procesar datos reales y personalizados, como si fuera ChatGPT. Sin embargo, si la orden es simplemente "encender la luz", el sistema activa un modelo más rápido y determinista para garantizar una respuesta casi instantánea.

Esta evolución técnica no se limita al software, pues también tiene impacto a través del hardware, gracias a la adquisición de Annapurna Labs en 2015, una empresa encargada de diseñar sus chips de silicio. Estos procesadores y GPUs están optimizados específicamente para aplicaciones de IA, permitiendo que sus dispositivos procesen información de manera local.

El uso de hardware propio, detalla Butti, permite funciones avanzadas de privacidad y personalización, como el reconocimiento visual conectado a funciones cotidianas, el cual permite que Alexa reconozca, por ejemplo, a un miembro de la familia en la cocina y le entregue un mensaje específico, como un recordatorio para sacar la basura.

Este enfoque se sustenta bajo el concepto de “inteligencia ambiental”, una estrategia donde se busca que la IA esté presente en el hogar de forma no intrusiva, permitiendo una experiencia "manos libres" que aleje a los usuarios de las pantallas de los smartphones, es decir, una tecnología que sirva al usuario y luego "se desvanezca en el fondo", apunta el ejecutivo.

La comparación con los teléfonos inteligentes es clave en esta visión. Mientras que sacar un celular para consultar un dato suele generar distracciones e invitar a otros a usar sus dispositivos, Alexa permite resolver dudas mediante la voz sin interrumpir la dinámica familiar. "Ella está ahí para servirte y luego desaparece en el fondo. No te distrae de lo que estás haciendo", afirma Butti.