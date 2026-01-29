Publicidad

Tecnología

Sin que lo notaras, Alexa tiene más independencia y puede hacer cosas por ti

En medio de la competencia de los asistentes inteligentes, Amazon busca diferenciarse con más capacidades para que Alexa también actúe y complemente tu vida cotidiana.
jue 29 enero 2026 05:55 AM
Amazon ha hecho más independiente a Alexa sin que te dieras cuentas: así usó la 'inteligencia ambiental'
A diferencia de otros modelos que se limitan a la conversación, la visión de Amazon es que Alexa sea un ejecutor. (Foto: Cortesía)

Lo que comenzó como un simple altavoz para poner música o consultar el clima lleva años transformándose de forma silenciosa. De acuerdo con Michele Butti, VP de Alexa International, Amazon dejó atrás la era de los simples chatbots para convertir a Alexa en una IA agéntica, un asistente capaz de ejecutar acciones complejas en nombre del usuario, con la intención de marcar un cambio radical en la forma de interactuar con la tecnología en el hogar.

A diferencia de otros modelos que se limitan a la conversación, la visión de Amazon es que Alexa sea un ejecutor. "Queríamos a Alexa como un asistente personal especial para realizar acciones en nombre de los clientes: gestionar su calendario, pedir su comida o reservar restaurantes", explica Butti.

Para lograr esta capacidad de ejecución sin perder la inmediatez, Amazon utiliza más de 70 modelos de lenguaje (LLMs) que operan simultáneamente en tiempo real. Esta multiplicidad permite que el asistente optimice su rendimiento según la tarea solicitada, ya sea algo simple o una planificación de alta complejidad.

Por ejemplo, si un usuario solicita un itinerario familiar de dos semanas para vacaciones en Sudamérica, Alexa emplea modelos generativos complejos para procesar datos reales y personalizados, como si fuera ChatGPT. Sin embargo, si la orden es simplemente "encender la luz", el sistema activa un modelo más rápido y determinista para garantizar una respuesta casi instantánea.

Esta evolución técnica no se limita al software, pues también tiene impacto a través del hardware, gracias a la adquisición de Annapurna Labs en 2015, una empresa encargada de diseñar sus chips de silicio. Estos procesadores y GPUs están optimizados específicamente para aplicaciones de IA, permitiendo que sus dispositivos procesen información de manera local.

El uso de hardware propio, detalla Butti, permite funciones avanzadas de privacidad y personalización, como el reconocimiento visual conectado a funciones cotidianas, el cual permite que Alexa reconozca, por ejemplo, a un miembro de la familia en la cocina y le entregue un mensaje específico, como un recordatorio para sacar la basura.

Este enfoque se sustenta bajo el concepto de “inteligencia ambiental”, una estrategia donde se busca que la IA esté presente en el hogar de forma no intrusiva, permitiendo una experiencia "manos libres" que aleje a los usuarios de las pantallas de los smartphones, es decir, una tecnología que sirva al usuario y luego "se desvanezca en el fondo", apunta el ejecutivo.

La comparación con los teléfonos inteligentes es clave en esta visión. Mientras que sacar un celular para consultar un dato suele generar distracciones e invitar a otros a usar sus dispositivos, Alexa permite resolver dudas mediante la voz sin interrumpir la dinámica familiar. "Ella está ahí para servirte y luego desaparece en el fondo. No te distrae de lo que estás haciendo", afirma Butti.

En términos de servicios, la capacidad agéntica se potenciará mediante alianzas estratégicas. Un ejemplo es la colaboración que tendrán con Rappi, que permitirá realizar pedidos de comida o compras de "comercio rápido" de manera mucho más fluida y directa a través del asistente.

La diferenciación es fundamental en una industria cada vez más competida y compleja. De acuerdo con datos de Mordor Intelligence, el mercado de altavoces inteligentes se valoró en 16,590 millones de dólares y se estima que llegará hasta los 37,600 millones de dólares en 2031, impulsado por la “sólida adopción de funciones de IA generativa, las capas de servicio de suscripción y los estándares de interoperabilidad”.

Por el momento, Amazon es la empresa con participación más grande en la industria, sin embargo, no es la mayoría, ya que Alexa tiene una cuota de mercado del 38.12%, mientras que Google, con Gemini, Samsung, con Bixby, y Apple, con Siri, entre otros jugadores, también complejizan la carrera.

En el futuro, señala Mordor, se prevé que el software sea más relevante entre los usuarios de este tipo de dispositivos “a medida que la orquestación de IA se convierte en la principal palanca de valor, pues las actualizaciones continuas ofrecen a los proveedores una vía para monetizar la posventa mediante nuevas habilidades y suscripciones premium.

Para el representante de la empresa, Alexa es, ante todo, un servicio informático. "Es un proveedor de servicios. Es una computadora o un compañero constante” y la ambición de la empresa que sea “omnipresente” en el futuro, es decir, no descartan la posibilidad de que se expanda a través de wearables como auriculares, gafas inteligentes o incluso anillos y pulseras, además de una integración cada vez mayor en los automóviles.

El objetivo final “es que Alexa esté disponible dondequiera que el cliente necesite un asistente, ya sea esquiando, andando en bicicleta o conduciendo”, finaliza Butti. “Esta movilidad es esencial para competir con los asistentes integrados en sistemas operativos móviles”, mientras evoluciona hacia una IA que no solo habla, sino que actúa para mantener su relevancia en un mercado tecnológico cada vez más saturado.

Amazon Alexa

