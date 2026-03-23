Durante décadas, los pacientes con dermatitis atópica (DA) han reportado que sus síntomas empeoran drásticamente en periodos de tensión emocional. Sin embargo, el mecanismo exacto de esta conexión era un misterio científico. Una reciente investigación logró identificar el "puente" biológico que explica por qué el estrés psicológico se traduce directamente en una piel más roja, inflamada y con picor.
El mapa del estrés en la piel: Descubren cómo el cerebro "enciende" la inflamación cutánea
El estudio “Un eje simpático-eosinófilo orquesta el estrés psicológico para exacerbar la inflamación de la piel”, revela que el estrés no afecta a la piel de forma indirecta o generalizada, sino a través de un eje simpático-eosinófilo específico. El proceso comienza en el cerebro y viaja por el sistema nervioso simpático hasta llegar a la piel mediante las neuronas noradrenérgicas llamadas neuronas Pdyn+.
Estas neuronas actúan como cables que transmiten las señales de estrés directamente a la superficie cutánea. Al activarse por el malestar psicológico, estas fibras liberan una señal química —la quimiocina CCL11— que funciona como un "llamado de auxilio" para atraer a un tipo de células del sistema inmunitario: los eosinófilos.
"Nuestros hallazgos sugieren que el estrés psicológico exacerba la inflamación similar a la de la dermatitis atópica a través de un subconjunto especializado de neuronas simpáticas noradrenérgicas Pdyn+ que inervan la piel y que activan los eosinófilos mediante el eje quimiotáctico CCL11-CCR3 y la activación mediada por Adrb2", se lee en el estudio que se publicó en Science.
El hallazgo científico detalla un cìrculo vicioso de un paciente con dermatitis atópica, que se rasca, aumenta los daños en la piel y por consecuencia tiene más estrés, lo que aumenta más el picor . También ayuda a los médicos para para medir qué tan severa es la dermatitis en un paciente. Además, de que el manejo del estrés debe observarse como un complemento en el tratamiento integral del paciente.
Este descubrimiento abre la puerta a fármacos que no solo traten la piel desde fuera (como las cremas), sino que bloqueen la comunicación entre las neuronas Pdyn+ y los eosinófilos.
En el futuro, los tratamientos podrían enfocarse en interrumpir la señalización del receptor Adrb2 o la liberación de CCL11, evitando que el estrés psicológico se convierta en una crisis cutánea. Mientras tanto, la ciencia confirma lo que muchos pacientes ya sabían: cuidar la salud mental es, literalmente, cuidar la salud de la piel.
Medline Plus explica que la dermatitis atópica puede durar mucho tiempo, pero se pueden paliar los síntomas tratándola, evitando los irritantes y manteniendo la piel bien humectada.
En los niños, esta afección a menudo comienza a desaparecer alrededor de los cinco a seis años de edad, pero con frecuencia se presentan reagudizaciones. En los adultos, el problema por lo general es una afección prolongada o recurrente.
La dermatitis atópica puede ser más difícil de regular si:
- Comienza a una edad temprana
- Compromete una gran parte del cuerpo
- Se produce junto con asma y alergias
- Se produce en alguien con antecedentes familiares de eccema